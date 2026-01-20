Logo de la revista Diners
Newsletter
Suscríbase
Foto: Revista Diners
enero 20, 2026
Lo Último

Viaje a la tierra de los elefantes, entrevista a Timothée Chalamet y más historias en la nueva edición de la Revista Diners

África es uno de los destinos para visitar en 2026. Así que este año lo iniciamos con un viaje por uno de sus países más espectaculares: Botsuana. Ubicado en el sur del continente africano, tiene paisajes como el delta de Okavango, una fauna diversa y única, y decenas de experiencias para vivir una aventura sin igual.
POR:
Revista Diners

Botsuana es un país que nos invita a explorar la naturaleza en su estado más salvaje. En el delta del Okavango, el abanico fluvial más grande del mundo y uno de sus principales atractivos, conviven cientos de especies, entre ellas la mayor población de elefantes del planeta. Diners recorrió esta región durante cinco días, una aventura inolvidable que cambiará a quien se anime a vivirla.

En esta edición, encuentre además una entrevista con el actor Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, la nueva cinta de Josh Safdie en la que interpreta a un hombre dispuesto a apostarlo todo por ser el mejor. Entre tenis de mesa, obsesión y riesgo creativo, Chalamet entrega su trabajo más físico y honesto,  que ya le valió el Globo de Oro  y el Critics Choice Award a mejor actor. 

Adicionalmente, Diners lo invita a recorrer las opciones para  invertir mejor en 2026 y a plantearse preguntas claves para no dejarse llevar por modas, promesas exageradas ni consejos de ocasión, porque este es un  año en que se necesitan  menos apuestas y  más estrategia.

En tendencias, encuentre una guía sobre los suplementos alimenticios que se han  puesto tan de moda  y con promesas  tan variadas que van  desde mejorar el  sueño,  ganar masa muscular o  tener una piel más radiante, con la asesoría de expertos en salud y nutrición de cómo y cuándo debería consumirlos.   

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura  en esta edición de enero, disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.

(Siga leyendo: Familia en renta: una de las mejores películas de 2026)

Encabezado de la diapositiva 1
Haz clic aquí
Encabezado de la diapositiva 2
Haz clic aquí
Encabezado de la diapositiva 3
Haz clic aquí
Encabezado de la diapositiva 4
Haz clic aquí
Encabezado de la diapositiva 5
Haz clic aquí

LO MÁS LEÍDO DE LA SEMANA

Lo Último

Viaje a la tierra de los elefantes, entrevista a Timothée Chalamet y más historias en la nueva edición de la Revista Diners

África es uno de los destinos para visitar en 2026. Así que este año lo iniciamos con un viaje por uno de sus países más espectaculares: Botsuana. Ubicado en el sur del continente africano, tiene paisajes como el delta de Okavango, una fauna diversa y única, y decenas de experiencias para vivir una aventura sin igual.
  • Revista Diners
  • /
  • enero 20, 2026
Familia en renta
Cine y TV

Familia en renta: una de las mejores películas de 2026

Ya está en cines una de las películas más prometedoras de 2026. Una historia fraternal y sobre todo muy emocional para ver en familia.
  • Revista Diners
  • /
  • enero 20, 2026
The Palm Beaches
Lo Último

The Palm Beaches: más que un destino de lujo

The Palm Beaches, en la Florida, es su próximo destino para pasar unas vacaciones inolvidables: resorts de lujo, deportes, gastronomía y cultura en un solo lugar.
  • Alianza Estratégica
  • /
  • enero 20, 2026
Newsletter
Suscríbase
Viajes
Gastronomía
Cultura
Otras Categorías
Marketplace
Lo Último
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Gobierno Corporativo
Derechos y Obligaciones Accionistas