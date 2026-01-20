Botsuana es un país que nos invita a explorar la naturaleza en su estado más salvaje. En el delta del Okavango, el abanico fluvial más grande del mundo y uno de sus principales atractivos, conviven cientos de especies, entre ellas la mayor población de elefantes del planeta. Diners recorrió esta región durante cinco días, una aventura inolvidable que cambiará a quien se anime a vivirla.

En esta edición, encuentre además una entrevista con el actor Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, la nueva cinta de Josh Safdie en la que interpreta a un hombre dispuesto a apostarlo todo por ser el mejor. Entre tenis de mesa, obsesión y riesgo creativo, Chalamet entrega su trabajo más físico y honesto, que ya le valió el Globo de Oro y el Critics Choice Award a mejor actor.

Adicionalmente, Diners lo invita a recorrer las opciones para invertir mejor en 2026 y a plantearse preguntas claves para no dejarse llevar por modas, promesas exageradas ni consejos de ocasión, porque este es un año en que se necesitan menos apuestas y más estrategia.

En tendencias, encuentre una guía sobre los suplementos alimenticios que se han puesto tan de moda y con promesas tan variadas que van desde mejorar el sueño, ganar masa muscular o tener una piel más radiante, con la asesoría de expertos en salud y nutrición de cómo y cuándo debería consumirlos.

Encuentre estas y muchas más historias sobre viajes, gastronomía y cultura en esta edición de enero, disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena.

