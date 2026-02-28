Estos destinos encabezan nuestras preferencias por un motivo claro: ofrecen todo lo que los viajeros desean… y aún más. El premio Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor, reconoce la máxima excelencia en el sector turístico. Se concede a los lugares que, durante 12 meses, acumulan un alto volumen de reseñas y valoraciones sobresalientes por parte de la comunidad de Tripadvisor. De más de 8 millones de perfiles, menos del 1 % logra alcanzar este reconocimiento.

Bali, Indonesia

Mejores ciudades: Bali, Indonesia. Foto: alisubarkah/ShutterStock

Bali parece una postal hecha realidad. Puedes relajarte en playas de arena blanca o bucear entre arrecifes y antiguos naufragios. En el interior, la selva esconde templos y monos curiosos. Alojarse en Ubud es ideal para disfrutar de danzas tradicionales, talleres de artesanía o una clase de yoga para desconectar.

Londres, Reino Unido

Mejores ciudades: Londres, Reino Unido. Foto: Richie Chan/ShutterStock

Londres logra captar varios mundos en un mismo lugar. Con un amplio de monumentos históricos y una gastronomía con estrellas Michelin, Londres es una ciudad que invita a vivir momentos increíbles y exclusivos.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Mejores ciudades: Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Foto: TTstudio/ ShutterStock

Dubái combina tradición y modernidad con aventura, lujo y entretenimiento. Puedes disfrutar de un espectáculo en la Ópera de Dubái, admirar la ciudad desde el Burj Khalifa o recorrer los zocos llenos de oro y especias. Para más emoción, hay paseos en globo sobre el desierto, atracciones en IMG Worlds of Adventure o saltos en paracaídas sobre Palm Jumeirah.

Hanói, Vietnam

Mejores ciudades: Hanói, Vietnam. Foto: Dzung Vu /ShutterStock

Entre su barrio antiguo, sus monumentos y su arquitectura colonial, la capital de Vietnam se mantiene encantadora y bien conservada. Lagos, parques y bulevares sombreados, así como más de 600 templos y pagodas, aportan atractivo a esta ciudad que resulta fácil de explorar en taxi.

París, Francia

Mejores ciudades: París, Francia. Foto: saiko3p /ShutterStock

Saborear un pain au chocolat en una terraza, pasear junto al Sena y contemplar la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo: París mezcla relax y cultura. Disfruta su gastronomía, visita el Museo del Louvre, explora mercados como el Marché aux Puces de Montreuil y cierra la noche con un show en el Moulin Rouge.

Roma, Italia

Mejores ciudades: Roma, Italia. Foto: artem evdokimov /ShutterStock

Roma es un mosaico de plazas, mercados y monumentos históricos. Lanza una moneda a la Fontana di Trevi, visita el Coliseo y el Panteón, y haz una pausa para un espresso o un gelato. Recorre el Campo de’Fiori y disfruta de su gran cocina: pasta fresca, alcachofas fritas o el clásico rabo de buey.

(Le puede interesar: Lo mejor de lo mejor: donde las Llaves Michelin se encuentran con las Estrellas Michelin)

Marrakech, Marruecos

Mejores ciudades: Marrakech, Marruecos. Foto: Mehdi Caraf /ShutterStock

Marrakech es un destino fascinante, repleto de zocos, jardines, palacios y mezquitas. Perderse por los patios y callejuelas de la Medina ya merece una jornada completa. Busca calma en el Jardín Majorelle y admira la arquitectura de sus históricas mezquitas (aunque el acceso suele estar reservado a musulmanes).

Bangkok, Tailandia

Mejores ciudades: Bangkok, Tailandia. Foto: Guitar photographer /ShutterStock

Bangkok es pura intensidad: templos concurridos, puestos de comida que no descansan y una vida nocturna que va de Patpong a sofisticados bares en azoteas. Es un destino vibrante para quienes buscan energía constante y rincones locales. Para desconectar, nada mejor que un masaje tailandés o un paseo por el parque Lumpini, uno de sus pocos pulmones verdes.

Creta, Grecia

Mejores ciudades: Creta, Grecia. Foto: Aphotog/ShutterStock

Creta rebosa historia y mitología, visibles en sus antiguas ruinas repartidas por toda la isla. Destacan los restos minoicos de Malia, que datan de 1900 a. C., y el monte Ida, ligado a la leyenda del nacimiento de Zeus. También merece una visita el pintoresco puerto veneciano de La Canea.

Nueva York, Estados Unidos

Mejores ciudades: Nueva York, Estados Unidos. Foto: Just dance/ShutterStock

Ver Nueva York en un solo viaje es casi imposible. Lo ideal es empezar por sus imprescindibles (el Empire State Building, la Estatua de la Libertad, Central Park o el Museo Metropolitano de Arte) y luego descubrir rincones menos conocidos como The Cloisters o sus bibliotecas históricas. Completa la experiencia con las tiendas alternativas de Williamsburg y la excelente oferta gastronómica de West Village.

Siem Reap, Camboya

Mejores ciudades: Siem Reap, Camboya. Foto: Pablo Mendez Rodriguez /ShutterStock

Estas antiguas construcciones forman parte de uno de los complejos religiosos más grandes del mundo. Completa la visita con una lección de historia en el Cambodian Cultural Village y pon a prueba tu regateo en el animado mercado nocturno de Angkor, lleno de puestos de comida y bares.

Estambul, Turquía

Mejores ciudades: Estambul, Turquía. Foto: Resul Muslu /ShutterStock

Estambul combina a la perfección lo antiguo con la modernidad. Uno de los puntos que sí o sí se debe agendar es Beyoğlu, un distrito repleto de elementos que evocan la elegancia europea del siglo XIX, o bien Sultanahmet, un sitio ideal para conocer lugares sagrados. Sin embargo, si lo tuyo es las compras de lujo o restaurantes de moda Nişantaşı es un lugar ideal para ustedes.

Cuzco, Perú

Mejores ciudades: Cuzco, Perú. Foto: hecke61 /ShutterStock

La majestuosidad inca y el barroco andino causan una mezcla cultural en las calles de Cusco, sobre todo en la Plaza de Armas. En esta ciudad ubicada a gran altitud, también encontrarás textiles extraordinarios, fiestas de verano llenas de vida y maravillas arqueológicas.

Barcelona, España

Mejores ciudades: Barcelona, España. Foto: LCHphotogallery /ShutterStock

Barcelona es una ciudad surrealista, tiene sentido teniendo en cuenta que Salvador Dalí estuvo en estas tierras por un tiempo. Además, de la mano del arquitecto catalán Antoni Gaudí quien diseñó varios edificios de la ciudad, incluida la emblemática catedral de la Sagrada Familia.

Lisboa, Portugal

Mejores ciudades: Lisboa, Portugal. Foto: Dhimas Davariza/ShutterStock

A primera vista, Lisboa reúne todo el encanto de una capital histórica: calles empedradas y castillos medievales. Pero también es una ciudad vibrante y actual, donde lo antiguo convive con lo moderno. Disfruta del fado, los pasteles de Belém y los azulejos, y reserva tiempo para galerías contemporáneas y el arte urbano de LX Factory.

Tokio, Japón

Mejores ciudades: Tokio, Japón Foto: NorthSky Films /ShutterStock

Tokio se ha consolidado como uno de los mejores destinos, ya sea por sus rascacielos futuristas, una oferta gastronómica y la agitada vida nocturna. A su vez, los antiguos templos budistas, los clásicos salones de té y los tranquilos jardines ofrecen una escapada serena.

Katmandú, Nepal

Mejores ciudades: Karmandú, Nepal. Foto: Jan Willem van Hofwegen /ShutterStock

La capital de Nepal se asienta en un valle lleno de templos, santuarios y pueblos con gran valor histórico. Recorre la plaza Durbar, siempre animada, o vive el ambiente viajero del barrio de Thamel. También puedes descubrir tiendas con artesanía local, como alfombras y delicados grabados en papel.

Edimburgo, Reino Unido

Mejores ciudades: Edimburgo, Escocia. Foto: petra_macko /ShutterStock

Edimburgo es famosa por sus tradiciones y su patrimonio cultural. Cuenta con su impactante casco viejo y la ciudad nueva, así como museos y galerías.

Hurghada, Egipto

Mejores ciudades: Hurghada, Egipto Foto: Cavan- Images /ShutterStock

Hurghada es un destino ideal para los amantes del buceo y el submarinismo. Además, que cuenta con aguas turquesas perfectas para practicar windsurf. Pero la costa no es lo único especial, el barrio de El Dahar también es un espectáculo para visitar.

Cabo San Lucas, México

Mejores ciudades: Cabo San Lucas, México. Foto: Wirestock Creators /ShutterStock

Cabo San Lucas es ideal para las vacaciones, sobre todo si quieres unas aguas tranquilas, como la del Mar de Cortés y la Playa del Amor, o con olas pronunciadas, como la de Zippers, un paraíso para los surfistas.

Maldivas

Mejores ciudades: Maldivas. Foto: icemanphotos/ShutterStock

Las Maldivas, con más de mil islas en el océano Índico, son un auténtico paraíso. Sus arrecifes albergan mantarrayas, delfines y una rica vida marina, mientras en tierra destacan playas idílicas y villas de lujo. Más allá del paisaje, también ofrecen historia y cultura, como la mezquita del viernes de Malé, del siglo XVII, y el animado mercado de pescado de la capital.

Nueva Delhi, India

Mejores ciudades: Nueva Delhi, India. Foto: Marnix Vos /ShutterStock

Nueva Delhi es caótica y colorida. La ciudad tiene un gran número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Qutab Minar de principios del siglo XIII, el Fuerte Rojo de los emperadores mogoles del siglo XVII y la Tumba de Humayun, que sirvió de inspiración para el Taj Mahal.

Budapest, Hungría

Mejores ciudades: Budapest, Hungría. Foto: Star_O

Curiosamente Budapest es reconocida por su variedad de baños, desde el vasto balneario neobarroco Sxchenyi, construido en 1913, hasta el balneario Rudas, una espectacular piscina del siglo XVI con arquitectura otomana original. Sin embargo, esa no es la única razón por la que se conoce a la ciudad, está llena de gran riqueza y belleza histórica, cultural y natural.

Seúl, Corea del Sur

Mejores ciudades: Seúl, Corea del Sur. Foto: Sean Pavone/ShutterStock

Seúl es el corazón cultural y financiero de Corea del Sur, donde los rascacielos conviven con templos budistas. Disfruta de las vistas desde la N Seoul Tower en el Namsan Park, pasea por las teterías y tiendas de Insadong y visita los palacios y museos de Gyeongbokgung. Si te gusta el K-Pop, Dongdaemun es parada obligatoria para encontrar artículos y moda relacionada.

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Mejores ciudades: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Fotos: lindasky76/ShutterStock

Abu Dabi ofrece una fascinante mezcla entre tradición y progreso. Con una historia que se remonta al año 3000 a.C., Abu Dabi conserva un ambiente árabe más marcado que la ostentosa Dubái y cuenta con varios lugares turísticos como el Centro de Artesanía Femenina y la isla de Saadiyat, entre otros.