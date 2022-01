Cómo planificar las comidas de la semana me ayudó a ahorrar

Cuando se trata de preparar desayunos, no hay quien me gane. Hago los mejores huevos revueltos del mundo, las mejores tortillas españolas y los mejores sánduches que pueda probar. Pasa lo mismo con el café. Sin embargo, cuando llega la hora del almuerzo, caigo rendido ante las aplicaciones de domicilios y sus “promociones”. Que el arroz chino, que la bandeja con pollo, que la hamburguesa, que la pizza y así hasta el infinito.

La cena en cambio, es una combinación interesante entre el desayuno y el almuerzo. Con un buen calentado basta para el siguiente día. Y si no hay nada, reviso qué me ofrece Rappi, iFood o la nueva Didi Food, para encontrar que todas están muy parejas en precios y en “ofertas”.

Esta rutina me llevó a aumentar de peso y mis gastos hasta en un 300 %. Fue aquí donde empecé a planificar las comidas de la semana. Al principio, fue un menú muy idealista y llenaba el carro de compras con vegetales, especias, carnes y otros productos que al final no iba a consumir. Tengo que admitir que muchas cosas se pudieron y volví a pedir domicilios. Pero no me rendí.

El secreto de planificar las comidas de la semana

Desempolvé mis apuntes de clases de gestión de restaurantes y encontré el modelo indicado para aplicar en casa, que funciona tanto para usted solo como para una familia de cinco u ocho personas.

Primero, haga una plantilla básica en Excel con siete columnas -una por cada día de la semana- y cuatro o tres filas, que le servirán para ubicar el desayuno, el almuerzo, las onces y la cena.

Segundo, haga una lista con sus platos favoritos y que son inamovibles en su semana y otra donde anote las recomendaciones médicas o los ingredientes que le pueden provocar alergias.

Tercero, anote en cada columna de desayuno, almuerzo y cena las proteínas que acompañarán sus comidas. Desde carnes de res, cerdo, pollo, pescados, hasta proteínas vegetarianas como champiñones o legumbres.

Cuarto, agregue los inamovibles de sus comidas, en mi caso es el arroz blanco al almuerzo. Luego, las alternativas con las que puede variar este ingrediente, como por ejemplo, quinua, verduras, una porción de papas, yuca o plátano.

Quinto, anímese un día a la semana a preparar un plato totalmente nuevo para usted. Aquí le dejamos nuestro recetario con más de 100 opciones para preparar al desayuno, el almuerzo o la cena.

Sexto, si no tiene ninguna contradicción médica, agregue verduras a su almuerzo todos los días. Desde una ensalada básica con cebolla y tomate, hasta una mucho más elaborada con lechuga crespa, manzana verde, queso doble crema y espinaca. No hay límite para la creatividad.

Optimice su tiempo en la cocina

También puede hacerlo en una libreta, lo importante es que pueda ver la planeación semanal. Foto: Elena Mozhvilo on Unsplash.

Una vez haya planeado su semana, le será más fácil organizar los tiempos que va a pasar en la cocina. De esta forma en el desayuno puede adelantar la preparación del arroz, dejar descongelando el pollo, o marinar el pescado en jugo de limón para que a la hora del almuerzo no le toque empezar de cero.

Puede hacer lo mismo con las verduras, las cuales puede agregar fácilmente en cualquier momento del día, e incluso dejar cortados algunos de los ingredientes para el día de mañana.

Lo que se aprende con el paso del tiempo

A la hora de planificar las comidas de la semana aprendí que hay que omitir los fines de semana, ya que usualmente son para salir con amigos o familiares. Por lo tanto, lo que compró para ese día se echará a perder.

Por otro lado, compre los ingredientes después de haber hecho su lista. O como alguna vez nos recomendó el chef Álvaro Clavijo, de El Chato, pásese por la plaza más cercana a su casa y vea qué está en cosecha, de seguro encontrará ingredientes que despertarán su curiosidad y lo harán cocinar nuevas cosas.

Conclusiones sobre planificar las comidas de la semana

Luego de un mes de experimentar con este cuadro de excel, me di cuenta que ahorré más de la mitad de lo que me gastaba en domicilios y comida chatarra. También recuperé mi físico -con un poco de ejercicio, claro está-, y además, amplié mi paladar a nuevos sabores como el de la berenjena frita en rodajas. Por otro lado, dejé las gaseosas y jugos artificiales que llegan con los combos de domicilios y empecé a hacer bebidas naturales.

Sin embargo, vale aclarar que esto se debe convertir en un hábito de vida para ver los resultados a largo plazo. ¿Qué si vale la pena? Claro que sí, porque está cuidando su salud y su bolsillo. Este ejercicio dependerá de usted qué tan flexible o rígido sea para las tardes del almuerzo en un restaurante o pedir a domicilio eso que tanto le gusta.

¿Qué otro consejo agregaría a cómo planificar las comidas de la semana? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista.

