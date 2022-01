Nicolás Cadavid cumplió el sueño que tenía desde los siete años: convertirse en un chef que no solo está frente a los fogones, sino ante la mirada expectante de los comensales. Así ha sido desde hace 10 años cuando empezó su carrera en Criterión de los hermanos Rausch en Bogotá; Noma, considerado el mejor restaurante de 2021 según The World’s 50 Best Restaurants y L’ Espailer del Valle de Napa (California, Estados Unidos).

Ahora con esta experiencia, el bogotano abrió las puertas de Siuka, una marca que empezó hace una década con postres tradicionales, pero que ahora se reviste como un restaurante en el que los sabores narran una historia para compartir entre familiares y amigos.

Todos los ingredientes pasan por un proceso de selección para que llegue lo mejor y lo más fresco a la mesa. Las lechugas orgánicas, sus carnes maduradas y las salsas preparadas en casa con técnicas europeas hacen de Siuka un lugar para dejarse llevar por sabores poco convencionales en la gastronomía nacional.

“Aquí queremos ofrecer un menú sin pretensiones y con el que los comensales se sientan cómodos en cualquier momento del día. Tenemos burrata, sopas, sánduches, hamburguesas, pastas, postres, vinos y diferentes opciones para que pueda venir y encontrar un espacio tranquilo y agradable”, cuenta Cadavid.

La experiencia Siuka

Indagar en Siuka es encontrar todo lo que necesita para una experiencia gastronómica a la altura de una celebración o un almuerzo casual. Justamente su nombre proviene del chibcha que encierra las cosas buenas que existen alrededor.

Al entrar al restaurante lo recibirá una vitrina con postres clásicos del mundo, una fachada en madera y un corredor que lo conduce a las mesas, las cuales están vigiladas por la cava principal. Y para quienes disfrutan del aire fresco, también hay una zona al aire libre con calefactores para disfrutar de la noche capitalina, acompañado de música de los años 80, indie, rock clásico y pop americano.

“Me encanta que la gente entre con su familia y se sientan como en casa. Diseñamos un lugar cálido y coherente con nuestra visión. Además contamos con el legado de los antiguos dueños de la pastelería, quienes mantuvieron este lugar con pasión por el servicio y la excelencia”, dice el chef.

Además, el lugar está diseñado para que pase la tarde trabajando acompañado de un latte y un cheesecake de frutos rojos o, si lo prefiere, una botella de vino tinto italiano o estadounidense.

Revolución gastronómica

Todos los detalles e ingredientes de Siuka están inspirados en los recuerdos de Cadavid: “Uno siempre construye sobre lo aprendido. Por eso los platos reflejan mis paradas en Noma, donde los fermentos son los grandes protagonistas de la carta. Así es en la hamburguesa con salsa de fermento de ajo que brinda un poco de acidez y ofrece esa ligereza que el plato necesita”.

Incluso se puede sentir la inspiración californiana en el diseño del restaurante y sus sánduches, los cuales le apuestan a mezclar ingredientes saludables y orgánicos. Pasa lo mismo con las sopas de curry o shiitakes, que son preparadas con técnicas japonesas y que brindan al comensal un sabor potente para el paladar.

“No hay nada mejor que ofrecer un producto que se enfoca en la mezcla de sabores y la calidad de los ingredientes. A mí me encanta recomendar la sopa de coco y curry con un sánduche de salmón ahumado con aguacate fresco y lechuga orgánica. También sugiero la burrata -uno de nuestros platos más vendidos- con una pasta de macarrones de queso y rabo de toro, acompañado de una copa de vino”, cuenta el propietario del restaurante.

Maridar con vinos y cervezas

Otra opción que tiene en Siuka es pasar el día con la selección especial de vinos que eligió Cadavid para sorprender al comensal. “Tenemos vinos italianos, americanos y chilenos que cubren un espectro importante de sabores y sensaciones. Por ejemplo, ofrecemos vinos robustos, dulces y maduros, así como tintos ligeros y jóvenes con poca barrica. En los blancos encontramos ácidos y refrescantes o dulzones para acompañar con un salmón o un postre”.

Respecto a sus cervezas artesanales encontrará tres tipos de variaciones: bitter ale, brown ale e ipa ale. Aunque también puede elegir entre las clásicas Club Colombia (dorada y roja) o las importadas Stella Artois y Corona.

Esto es apenas una pincelada de lo que puede encontrar en Siuka, pues Cadavid revela que el restaurante está en constante evolución y que su próximo objetivo es ver cinco o diez locales en Bogotá. “Tenemos nuestra sede en Cajicá y en Bogotá, y pensamos expandirnos entre barrios para mantener este concepto en donde el cliente siempre tenga un lugar donde lo atiendan de la mejor manera, porque aquí somos apasionados en dibujar sonrisas en los comensales”, concluye Cadavid.

Dirección: Bogotá (Calle 79A # 8 – 82 ), Cajicá (Km 7 Chia-Cajicá San Roque Distrito local).

Precio promedio por persona: 60.000 pesos.

Redes sociales: @siuka_unrestaurante

