Top 5 restaurantes que debería conocer en Colombia

Pese al fuerte golpe que recibió el sector gastronómico por la pandemia, las nuevas aperturas de restaurantes sorprenden por sus propuestas y la historia que narran sus cocinas. Sin duda, los chefs tuvieron que reinventarse, algunos cerraron sus locales y abrieron nuevos espacios; otros decidieron salir de la ciudad, mientras que algunos más regresaron al país después de estar años por fuera y se atrevieron a crear el lugar que siempre soñaron.

Como siempre, en esta selección no están todos los que deberían estar, pero sí retrata la escena vibrante que comienza a consolidarse en el país, con ideas creativas, un cuidado por el producto local y una identidad propia que tanta falta hacía. ¡Buen provecho!

5. Mirris

Calle 6 n.° 4-84

Tabio, Cundinamarca

Foto David Rugeles

“Estábamos campantes en Bogotá con nuestros restaurantes y llegó la pandemia. Felipe dijo hay que salir corriendo, esto va a terminar muy mal, vámonos”. Así recuerda Emilia Castellanos, esposa del chef Felipe Arizabaleta, el inicio de la aventura que los llevó en julio de 2020 a entregar su apartamento, vender tres de sus cuatro restaurantes –Bruto, Siete Cabras y Apache– y mudarse a Tenjo.

La pareja se atrevió a dar el salto hacia una vida más tranquila mientras trataba de descifrar cómo combinar el campo con las exigencias de El Bandido, el restaurante que conservan en Bogotá.

En noviembre del año pasado se les presentó la oportunidad de comprar el restaurante Mirris, propiedad de María Elisa Herrera, que funcionaba desde hacía varios años en Tabio. Fue amor a primera vista. La pareja, junto a otros dos nuevos socios, decidió mantener el espíritu del lugar, conservar la mayoría de la carta, pero adicionar algunos platos nuevos y ajustar ciertos procesos en el servicio.

Empanadas con arepa y chicharrón. / Foto David Rugeles

La comida típica colombiana es la protagonista en este restaurante-anticuario. Puede comenzar con las famosas empanadas de Mirris, el chicharrón o uno de los chorizos hechos especialmente en Cajicá. De platos fuertes pruebe un jugoso codillo de cerdo o una sobrebarriga con papa en chupe.

Sin duda, lo más importante en Mirris es la buena comida a precios muy cómodos y el equilibrio con la tierra. “Si no hubiera llegado la pandemia nunca hubiéramos tenido una vaca ni aprendido a ordeñar. No hubiéramos hecho quesos ni arequipe y no tendríamos esta belleza de restaurante que tenemos ahora”, asegura Emilia Castellanos.

Plato recomendado:

De entrada, unas empanadas; plato fuerte, un codillo de cerdo, la sobrebarriga o los fríjoles.

Ranking de precios:

Entradas entre 1.800 y 11.000 pesos; los platos fuertes entre 11.000 y 33.000 pesos.

Ideal para:

Los ciclistas que buscan un lugar para desayunar o almorzar durante sus recorridos de los fines de semana.

Un punto por mejorar:

Faltan opciones para personas que estén a dieta, que gusten de las ensaladas o de platos más ligeros.

4. Salón tropical

Carrera 5 n.° 65-20

Bogotá

La idea de Salón Tropical llevaba cocinándose varios meses antes de la pandemia, cuenta su chef, Andrius Didziulis. Pero la vida cambió, el sector gastronómico se vio fuertemente golpeado y lo que iba a ser la terraza de Café Bar Universal, el restaurante que Didziulis también maneja, terminó por convertirse en un lugar con identidad propia.

Tostadas de mejillones y chipotle.

“Pesca y brasa. Así definiría esta propuesta gastronómica. No hay humo, no hay sorpresas, hay técnicas europeas, un buen sabor y el brillo de un producto excelente”, asegura el chef, quien considera que ningún lugar en la capital ofrece una pesca tan diversa y fresca como esta. En sus preparaciones tiene también influencias de varios países de América, como México, Perú y la costa colombiana, además de la presencia constante de ingredientes autóctonos de la región, como maíz, camote y ajíes, chiles y tucupí. Para quienes desean algo distinto al mar, ofrece pollo, cordero y res a la brasa.

Tartar de atún y tomates.

Didziulis explica que es un salón tropical en un sentido estricto, por eso decidieron llamarlo así. El espacio lo trasladará por unas horas a un lugar en medio de una isla, con una decoración cálida, llena de palmeras y muchas pinturas y fotografías. La selección musical de salsa, son y boleros también refuerza esa sensación. “Es una propuesta muy personal, queremos que perdure en el tiempo y que se convierta en un referente de la ciudad. Eso buscamos”.

Plato recomendado:

Comience por varias entradas de crudos, como un tiradito thai, ceviche chifa y ceviche limeño para finalizar con una pesca entera con salsa anticuchera, acompañada de camote a la brasa. Y de postre, un arroz con leche, con moras y vainillas.

Ceviche limeño.

Ranking de precios:

Las entradas están entre 12.000 y 38.000 pesos. Y los fuertes entre 43.000 y 115.000 pesos.

Ideal para:

Un almuerzo de viernes con los amigos.

Un punto por mejorar:

Si no le gusta el picante, por favor avísele al mesero con tiempo para que le ayude con una selección menos intensa de sabor. Tenga en cuenta que algunos platos pueden no estar disponibles porque dependen de la pesca fresca.

3. Casa M

Casa n.° 18, a un kilómetro del peaje de la variante del aeropuerto José María Córdova

Rionegro, Antioquia

Langostinos del caribe a la brasa, acompañado con arroz bomba.

De hacer asados para los amigos y la familia los fines de semana, Santiago Gómez empezó a preparar otras recetas y a ampliar los días en que recibía a sus comensales, ya no todos cercanos, y los cuales empezaron a llegar por el voz a voz. Lo que inició en 2018 de forma espontánea en su casa de la variante al aeropuerto José María Córdova, y tras mudarse a otra más amplia cerca, se convirtió en 2020 en un restaurante que atiende jueves y viernes en la noche y sábados, domingos y festivos al almuerzo, solo con reservación.

Gómez trabajaba en un restaurante peruano de Medellín, pero siempre había soñado con un lugar en las afueras, inspirado por El Bulli de Ferrán Adrià, no por su cocina, sino por su concepto de campo y atender por temporadas y con reserva, tendencia creciente en el mundo. La propuesta es simple y contundente: una entrada, con opciónes vegana y vegetariana; tres fuertes para elegir con proteína animal que va de la res al mar, pasando por pato, también con alternativa vegetal, y postre.

Tartaleta de almendras.

Hay cambio de menú cada mes y muchos ya esperan la propuesta para probar de nuevo la delicada cocina de este chef, que con cuidadas técnicas crea sus propuestas o se inspira en clásicos para hacer sus versiones.

Un sitio para ir sin prisa, asentado sobre una colina con una cocina para dejarse maravillar.

Platos recomendados:

No hay platos fijos, pero es un lugar para atreverse porque sirve preparaciones escasas en la ciudad, como un magret de pato.

Ranking de precios:

Entre 115.000 y 150.000 pesos (según la proteína) el menú de tres tiempos sin bebidas.

Ideal:

Disfrutar del campo. Va bien en familia, grupos de hasta ocho o diez personas.

Punto por mejorar:

Al ser una propuesta distinta y en aras de la claridad, hay riesgo de sobreexplicarse al contar la historia del lugar y de sus platos.

2. Oda

Calle 140 n.° 11-45

Bogotá

Ribs de cerdo con ensalada thai, chutney de mango y fish sauce.

Brevas, yacón, moringa, tucupí. Ingredientes locales que no se suelen probar todos los días o no se imaginan mezclados en un solo plato. Esa es la punta de lanza de Oda, una propuesta gastronómica diversa y distinta, que logra que esos sabores armonicen y, al probarlos, se conviertan en una exquisita sinfonía.

El chef colombiano Jeferson García, a cargo del restaurante, ha trabajado en varias cocinas del mundo, como la de Gagan en Tailandia, Boragó en Chile o Central en Perú. En Oda explora todas esas técnicas internacionales aprendidas a lo largo de su trayectoria profesional, con los sabores frescos y distintos que produce el territorio colombiano. “Aunque abrimos en una época difícil, en medio de una pandemia, la gente ha acogido muy bien el lugar, porque está probando algo diferente, con ingredientes, texturas y técnicas diversas”, explica.

Risotto de aguacate: limón confit, cubios frescos y palmitos.

Ubicado en el barrio Cedritos, dentro de G-Lounge, un club indoor de golf, este restaurante abrió sus puertas hace poco más de cuatro meses. La propuesta, además, contó con el aval del chef de El Chato, Álvaro Clavijo, uno de los más reconocidos del país y quien le ayudó a García a aterrizar sus ideas gastronómicas.

Vale destacar que el servicio es impecable y muy cuidadoso. Y aunque hay platos tradicionales, los meseros se esfuerzan por explicar las variadas opciones de la carta.

La carta de cocteles y licores fue creada por Chalo Marín y Manuel Barbosa. Un punto interesante es que trabajan en conjunto con los de la cocina. “Por ejemplo, a ellos les queda una merma de ciruela que nosotros utilizamos para convertirla en vinagreta. El objetivo es reutilizar siempre con sentido”, asegura García.

Pulpo con tomate de árbol, piña, kale, arracacha y ciruela.

Plato recomendado:

De entrada, palmito y aguacate o un cremoso de hongos, salsa de cebolla, nuez y queso costeño; de fuerte, unas costillas de cerdo, acompañadas de una ensalada thai y chutney de mango; y de postre, un fudge de chocolate con sésamo.

Ranking de precios:

Las entradas están entre 26.000 y 54.000 pesos. Y los fuertes entre 32.000 y 128.000 pesos.

Ideal para:

Una cena romántica en pareja.

Un punto por mejorar:

Cuando el lugar está muy lleno puede haber mucho ruido. No hay tanto espacio entre las mesas.

1. Manuel

Carrera 55 n.° 74 – 125

Barranquilla

Ensalada de langosta, palmito del Putumayo y crema de langosta.

Parar, moverse y regresar al corazón de lo local. La pandemia obligó al chef colombiano Manuel Mendoza a cerrar durante un año y medio el restaurante Cocina 33 en Barranquilla, que luego trasladó a Montería (Córdoba), para darle una vuelta a su cocina, explorar, romper sus reglas y encontrar su salida a la crisis en la intimidad y la simpleza, en la cocina de su casa, mientras se divertía y ofrecía fusiones a su familia y amigos.

Manuel abrió hace cinco meses en una casona patrimonial en el tradicional barrio El Prado y el resultado es una apuesta personal con identidad propia, productos locales y sabores globales. El menú incluye platos diversos, como una pizzeta de medallones de langosta thermidor o unos montaditos de carpaccio de res sobre pan bao y mayonesa de kimchi casera.

Chef Manuel Mendoza.

El chef cuenta que con esta propuesta “quiere cocinar lo que quiera” y en ese deseo brillan los ingredientes de la gastronomía de la región Caribe. Por eso da forma, textura y sabor, con técnicas de alta cocina, a una variedad de platos con productos locales, como la crispeta de millo, el fríjol diablito y la tortilla de maíz morado de los Montes de María.

Plato recomendado:

Para compartir, montaditos de carpaccio de res sobre pan bao, tacos de pescado y zanahorias rostizadas al carbón con crispeta de millo. Como fuerte, una picaña prime en horno al carbón con chimichurri cremosa sobre sedoso de yuca; de postre, una milhoja con arequipe de búfala y crema de caramelo.

Zanahorias jóvenes al carbón, cremoso de zanahoria y crispeta de millo.

Ranking de precios:

Las entradas cuestan entre 10.000 y 49.000 pesos, los platos fuertes entre 58.000 y 90.000 pesos, y los postres entre 17.000 y 19.000 pesos.

Ideal para:

Una cena para compartir con amigos.

Coliflor rostizada al carbón, sobre cremoso de coliflor y polvo de cebollas quemadas.

Un punto por mejorar:

No se encuentran reservas fácilmente, así que lo recomendable es hacerlo con quince días de anticipación.

Esta lista hace parte del artículo ’10 restaurantes que debería conocer en Colombia’ publicado en la edición impresa de la Revista Diners. Espere los mejores cinco restaurantes de la lista en la publicación que se hará el próximo 13 de diciembre.

*Este artículo contó con la reportería de Sandra Martínez, Andrea Vega, Óscar Mena, Claudia Arias e Ivonne Arroyo.

