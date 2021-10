En abril de 2020, los estudiantes del atelier de Ángela María Baquero se encontraron en su primera clase virtual para disfrutar de un clásico italiano. En este caso no se trataba de una pintura de Caravaggio o una escultura de Bernini. La artista les enseñaría a cocinar lasagna, el plato que les preparó para despedir 2019 en su taller, justo antes de que la pandemia los obligara a guardar sus caballetes por un largo tiempo.

Recién iniciado el aislamiento obligatorio, y con la imposibilidad de continuar sus clases de arte de forma presencial, los alumnos de Baquero le sugirieron compartir a través de Zoom sus conocimientos de cocina. Fueron 37 sábados en los que esta bogotana reemplazó los pinceles por cucharas y los lienzos por fogones. Hoy, esos diez meses se materializaron en el recetario Sabores del mundo en tu mesa.

Aunque es abogada de profesión, la pintura y la cocina son las dos pasiones de Baquero. / Foto cortesía Sabores del mundo en tu mesa

157 recetas en este libro de cocina

En este libro, publicado por la editorial Sin Fronteras, la artista reúne las 157 recetas que compartió con sus alumnos. Son 369 páginas con las cuales la bogotana pretende que cualquier persona se atreva a cocinar. “El objetivo principal es que vean que cocinar no es nada extraordinario, que no se necesita ser chef para hacerlo. Es perderle el miedo y ver que con los ingredientes normales y comunes uno puede cocinar cosas muy ricas”, explica.

El lector del libro podrá efectuar un recorrido gastronómico por Asia y Oriente Medio, así como por varios países del mundo con Francia, Italia y Colombia como protagonistas, ya que son los que más recetas reúnen. “La pizza, la pasta y los crepes se han vuelto algo muy popular en nuestra gastronomía”, señala la artista. Además, al final del libro le aguarda una cuidadosa selección de ensaladas, pasabocas y postres que lo pueden sacar de cualquier apuro culinario.

El libro está compuesto por 157 recetas. / Foto cortesía Sabores del mundo en tu mesa

“Yo no quería ingredientes sofisticados. En muchos de los libros de cocina no entiendo a veces ni los títulos de los platos”. Para Baquero, ni en la pintura ni en la cocina debe haber secretos. “Cuando enseño a pintar no guardo nada para mí. Yo tuve profesores que no me decían todas las cosas. Con el libro pretendo compartir con los demás todo lo que sé”, afirma.

Todos pueden cocinar

Con un lenguaje sencillo, este libro de cocina le enseña al lector desde cómo preparar causas limeñas, cordon bleu, sushi, pulpo a la gallega hasta pie de limón. “No hay ninguna receta difícil, solo hay unas más elaboradas que otras, por ejemplo la paella, pero la explico paso a paso para que la gente no se quede con dudas”, agrega.

Pollo a la naranja. / Foto cortesía Sabores del mundo en tu mesa

Muchas recetas quedaron por fuera. Tantas, que ya tiene material cocinándose para un segundo volumen. Próximamente lanzará su página web con las recetas y las fotos que sus alumnos y amigos le han mandado. “Sé que muchos de los que compraron el libro no sabían cocinar. Todos los días recibo mensajes de personas felices por lo que están aprendiendo. Y eso me alimenta el alma”, finaliza.

