Una de las lecciones más grandes que los últimos años le dejaron a la humanidad es que los pequeños detalles son los más significativos. Compartir una taza de café o celebrar una fecha especial junto a seres queridos son obsequios invaluables. Esto lo sabe bien Nespresso, que celebrará las festividades de 2021 junto a la colombiana Johanna Ortíz. La marca de café con sede en Suiza invitó a la diseñadora de moda caleña para crear juntos su tradicional colección de fin de año, que en esta oportunidad tiene como título Regalos del bosque. Los diseños tropicales de lujo de Ortiz serán la imagen que acompañe la mañana de miles de personas que disfrutan de un café Nespresso al despertar.

Regalos del bosque está inspirada en la belleza y la profundidad de la naturaleza colombiana. La iniciativa, además, viene acompañada de una gestión ambiental con la que la marca busca contribuir a la protección de 10 millones de árboles selváticos en La Pedrera, Amazonas.

Foto: Johanna Ortíz.

Para las festividades de fin de año Nespresso propone una gama de cafés que incluye dos cafés saborizados y un café negro, que resaltan los sabores de las frutas del bosque y recuerdan al aroma fresco de los árboles. Además, la colección incluye un calendario de adviento y un mug de viaje, objetos en los que Johanna Ortiz plasmó lo mejor del trópico colombiano.

En una conversación a la que Diners tuvo acceso en exclusiva, la diseñadora colombiana habla sobre la colección, que estará disponible en nespresso.com y en boutiques seleccionadas del país a partir del 5 de noviembre.

¿En qué momento del día disfruta más su café?

El café es una parte de mi ritual matutino. Me tomo un momento para tomar una taza de café antes de meditar y hacer ejercicio. Siempre es antes de que mis tres hijos se despierten y la ajetreada mañana realmente comience.

¿Por qué cree que el café colombiano es tan especial?

Porque me permite apoyar a los caficultores de mi país natal. Es uno de nuestros tesoros culturales para preservar y también me encanta el delicioso sabor ¡por supuesto!

De la nueva edición ‘Regalos del bosque’… ¿Cuál es su café favorito?

Mi favorito es Forest Black, un espresso picante que celebra los cafés arábicos cultivados a la sombra de los árboles de Colombia y más allá.

Foto: Johanna Ortíz.

¿Qué es lo que más le gusta de la temporada festiva de fin de año?

Esta temporada para mí se trata de estar con mis seres queridos y ese sentimiento de gratitud por un año bien empleado. Me encanta ver a mis amigos y familia reunidos disfrutando de la cena sobre una hermosa mesa y la casa decorada.

¿Y qué tradiciones tiene para esta época?

La tradición más importante que tenemos es retribuir juntos como familia y ayudar a los necesitados. Compartir amor y pasar tiempo de calidad con personas que nos necesitan es nuestra mayor alegría. Es la tradición más importante que me encantaría que mis hijos recordaran.

¿En qué se inspiró para diseñar ‘Regalos del bosque’?

Definitivamente en la naturaleza y la belleza y riqueza del dosel del bosque. El patrón que diseñamos para esta colaboración es una oda a mi herencia colombiana y su precioso bosque tropical. Y obviamente, tenemos esta paleta de colores mágica, terrosa y festiva, ¡perfecta para las fiestas!

Foto: Johanna Ortíz.

¿Cómo fusiona esta colección su pasión por el diseño con su amor por el café?

La colección representa la belleza y la importancia de mantenerse cerca de nuestras raíces, apreciando la belleza que nos rodea mientras honra a las cafeteras en Colombia. Poder hacer esto al mismo tiempo llevo un poco de alegría a todos los rincones del mundo a través de mis impresiones, a través del café y a través de la naturaleza es solo una oportunidad de ensueño que me siento realmente bendecida de tener.

¿Cuál es la pieza favorita de Johanna de la colaboración?

Me encanta el calendario de adviento porque se convierte en parte de la vida diaria. También me encantó diseñar las cápsulas de café porque imaginé a millones de personas en todo el mundo disfrutando de su ritual de café matutino y me llenó de alegría.

La colección tiene un sentido sostenible… ¿Qué rol tiene la sostenibilidad en su vida?

La sostenibilidad tiene muchos significados para mí. El planeta necesita nuestro compromiso de aprender a actuar de la manera más reflexiva y responsable posible todos los días, en todos los sentidos. Necesitamos apoyar a nuestras comunidades para proteger las artesanías, oficios y patrimonios antiguos.

Foto: Caja de cápsulas de café edición especial Regalos del Bosque de Nespresso con Johanna Ortíz.

¿Cómo incluye la sostenibilidad al momento de diseñar?

Colaboramos estacionalmente con artesanos locales para apoyar sus oficios y artesanías. Y los objetos en sí cuentan la historia, ya que nuestras etiquetas Made with Love honran la procedencia de cada pieza con el nombre del talentoso artesano que la hizo con cuidado.

Además, a través de nuestra escuela ofrecemos a las mujeres caleñas cursos de bordado y costura de forma gratuita. Ofrecemos las habilidades necesarias para dignificar y profesionalizar sus carreras mientras reciben servicios emocionales, mentales y psicosociales.

Al completar el programa, las participantes tienen las herramientas para ser parte de la familia Johanna Ortiz o seguir sus propias carreras como profesionales en la industria. Este programa está destinado a impactar positivamente a nuestra comunidad y contribuir a ser un negocio más sostenible.

También estamos comprometidos a trabajar con tejidos éticos y naturales y tratamos de reciclar la tela de colecciones pasadas siempre que podamos.

