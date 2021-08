Como todo buen colombiano tenemos que admitir que cuando nos invitan a comer a un buffet, tiene que ser con un día de anticipación para guardar espacio en nuestro estómago. Tanto es así que dejamos de cenar y desayunar, con tan solo imaginar esas carnes, guarniciones, ensaladas y toda clase de comidas que nos esperan.

Si se sintió plenamente identificado y ya se imagina este fin de semana en uno de los buffets en Bogotá, llegó al lugar indicado. En Diners elegimos aquellos restaurantes con esta modalidad de servicio que ofrecen platos de alta calidad y con un sabor excepcional.

Los precios son ideales para ir con toda la familia y amigos. Incluso, puede celebrar el cumpleaños de la tía en estos lugares, pues están diseñados para llenar las expectativas de todo el mundo, hasta del más crítico gourmet de la ciudad.

Y si no nos cree revise la lista y nos cuenta:

Buffet King, el rey de los buffets en Bogotá

No tiene competencia, su servicio garantiza calidad y sus precios lo hacen querer ir una y otra vez. Buffet King está ubicado en la carrera séptima #21-88 y por 30.000 pesos puede comer todo lo que quiera, eso sí, con todas las precauciones de bioseguridad, como guantes, tapabocas y limpieza constante de las mesas.

Esta cadena se describe así misma como un all you can eat de comida asiática, pero en realidad tiene toda clase de comidas como pechuga y carnes asadas y en salsas. Incluso, si no le gusta la presión de comer hasta reventar, también puede pedir comida por peso, es decir si quiere solo cortes de pollo y cerdo, se los puede llevar a tan solo 3.500 por cada 100 gramos…haga las cuentas.

Y si esto no fuera poco, Buffet King tiene también Happy Hour desde las 3 p.m. hasta las 8 p.m. Esto se traduce en que los niños menores de 2 años no pagan, los de 2 a 4 entran a 6.500, los niños de menos de 1,33 metros a 15.500 y el adulto a 28.000 pesos. Las bebidas están entre 3.900 y 7.100 pesos. Además, Buffet King cuenta con una carta de vinos que puede pedir por copa o toda la botella.

Dato curioso: La regla más importante de Buffet King es no desperdiciar la comida, por eso le pueden cobrar 2.000 pesos, por cada 100 gramos que haya dejado en su plato.

Oka Grill House

El restaurante del hotel Hilton Corferias está diseñado para complacer hasta los más exigentes paladares de Bogotá. Su muestra gastronómica abarca los sabores más importantes del mundo como los de la cocina europea, asiática, estadounidense y por supuesto, colombiana.

Al ser comida inspirada en la alta cocina, el Oka Grill House abre sus puertas los domingos de 11:30 a.m. a 4 p.m. con un buffet internacional, cervezas nacionales e internacionales, cocteles, sangría, vinos, mimosas y toda clase de bebidas suaves ilimitadas.

Este lugar se convirtió en un espacio único de entretenimiento de Bogotá, en donde además de comer, también puede disfrutar de una zona de artesanías, mercado orgánico y actividades con música y presentaciones culturales. Todo en un solo lugar.

El espacio es pet friendly y para adultos cuesta 64.000 pesos -con bebidas alcohólicas 99.000-; para niños entre 5 y 12 años 35.000 pesos. Y si está buscando un espacio tranquilo y elegante, aproveche las noches de los sábados en donde está el open bar con whisky, vodka, ron, cachaza, vinos, ginebras, por 85.000 pesos por persona.

Haga sus reservas en el WhatsApp: 3124136635 o teléfono 4434438.

Wok Garden

El centro comercial El Edén, alberga un paraíso gastronómico en su plazoleta de comidas. Allí en medio de todos los restaurantes, se alza el Wok Garden, que todos los miércoles se transforma en uno de los mejores Buffets de Bogotá.

Por 20.000 pesos podrá disfrutar de toda clase de platos asiáticos que van desde pescados en tempura hasta los clásicos sushis con atún y su buena adición de jengibre marinado.

Los arroces y las pastas, no se quedan atrás, su variedad logra sorprender a todos los comensales quienes muchas veces llegan desayunados porque este hallazgo los coge por sorpresa. Sin embargo, usted que ya sabe, le contamos que Wok Garden también ofrece postres ilimitados, entonces aliste su estómago y disfrute de todo lo que pueda comer, eso sí, con moderación.

Para reservas, llame al 0313907349.

Mishi Mishi

El Wok Buffet de Multiplaza es elegante, la comida está fresca y la atención es perfecta. A pesar de la pandemia y que estos restaurantes no tan populares cerraron sus puertas, Mishi Mishi se sostuvo con una propuesta de gastronomía asiática enfocada en sushis y arroces salteados al wok.

Sin duda estas opciones son de las favoritas del público, el cual apoyó el restaurante a través de sus domicilios. Sin embargo, su buffet no se queda atrás con toda clases de platos que van desde la paella, rollitos primavera, carnes a la plancha, tallarines, hasta ensaladas, verduras, frutas, postres, helado, café y mucho más.

Tenga en cuenta que sin importar el día que vaya tiene 120 minutos para servir en su plato todo lo que desea comer o si quiere repetir. Viernes, sábados, domingos y festivos paga 28.900 pesos por persona y de lunes a jueves 25.900.

Haga sus reservas en 3217562189 o al WhatsApp 3144387650.

MAMA CHINA

Este gastrobar de la 93 con 11 no anda con medias tintas. Antes de ir, usted debe hacer una reservación para cuatro personas, que hayan dejado de comer en todo el día para disfrutar de las delicias de Mama China.

Se puede decir abiertamente que este es uno de los mejores buffets de Bogotá. Por un lado, se precia de un menú que como ellos dicen tiene “un millón de posibilidades” para que usted combine y sorprenda a su paladar. Por otro lado, sus instalaciones están diseñadas para que presuma en redes sociales sus platos de alta cocina.

Y si hablamos de precios también tenemos que destacar su excelente relación calidad/ cantidad. De lunes a jueves está a 25.900 pesos con un happy hour de 5 p.m. a 9 p.m. de 19.000 pesos. Los fines de semana y festivos está a 31.900 y el Hot Pot -que incluye acceso al buffet, platos wok y parrilla- está a 56.000 pesos por persona.

Para reservas, llame al 3154357716.



