4 recetas para preparar un almuerzo sin complicaciones

No hay nada más agradable que sentarse alrededor de la mesa con la familia y los amigos; tal vez soy yo, pero la comida me sabe mejor cuando se comparte con los seres queridos. Cocinar en casa no tiene que ser complicado, y este mes elaboré un menú con ingredientes frescos para estar tranquilos y disfrutar de los alimentos y el momento. Espero que le guste este este almuerzo sin complicaciones.

Cuando estoy en casa, me gusta servir la mesa con platos abundantes para compartir, pues quitan la formalidad y el estrés de servir individualmente. Una bebida de bienvenida también ayuda a mantener las cosas relajadas en la cocina, mientras les pongo el toque final a los platos.

Para este menú, la bebida es una sangría tropical con vino blanco y uchuvas, duraznos de Boyacá y un toque de jengibre. También puede prepararla sin alcohol para los niños, reemplazando el vino por agua con gas.

Hay una ensalada de tomates asados con mozzarella, un giro de la clásica ensalada caprese. Mi recomendación es que busque un buen mozzarella de búfala, hay muchos productores en Colombia, y si quiere, puede cambiarlo por burrata. También hay un plato ligero de pastas con calabacines salteados al ajillo y ricotta, con un puñado de albahaca fresca, que puede mezclarse en la mesa.

Habitualmente me gusta añadir una ensalada verde grande, algunas aceitunas, masa madre y quizás un poco de prosciutto y salami para los carnívoros. Todas las recetas son fáciles y adaptables para veganos si se quita el queso y se añaden piñones o nueces sobre la pasta.

Y, finalmente, hay una refrescante panna cotta de yogur griego con agua de naranjo y frutos rojos, que se puede preparar con anticipación para que tenga más tiempo en la mesa con su familia y amigos.

