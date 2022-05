La prestigiosa guía Michelin, que otorga uno de los máximos premios de la alta cocina, anunció que El Cielo, ubicado en Washington DC, mantuvo su estrella por segundo año consecutivo. Así lo anunció desde una cena especial desde el restaurante del antioqueño Juan Manuel Barrientos, en donde diseñó un menú 100 % colombiano para celebrar este reconocimiento.

La primera estrella Michelin de 2021

Como si se tratara de un augurio, Juan Manuel Barrientos lleva tatuadas 21 estrellas en su piel, una de ellas, la más grande, en su cabeza. Cinco años después de plasmar la imagen en su cuero cabelludo, el chef paisa obtuvo la tan anhelada mención por parte de los chef más exitosos del mundo.

El restaurante El Cielo, que abrió sus puertas en octubre de 2020, significó un reto para Juan Manuel y su equipo.

“A Washington vinimos un grupo de seis personas, que llevamos trabajando en El Cielo desde hace 10 años. El día que abrimos fue complicado porque había dificultades económicas y restricciones locales por la pandemia. Pero fue hacer un sueño realidad”, le cuenta Barrientos a Diners desde la capital estadounidense.

Le puede interesar: El Cielo Hotel, la nueva experiencia del chef Juan Manuel Barrientos

En palabras de los expertos

En su sitio web, la guía Michelín, que entrega las preciadas estrellas desde la década de 1930, agregó El Cielo DC a la selecta lista de 23 restaurantes en Washington que han recibido el galardón.

“El nivel de teatralidad y estilo es admirable, con platos que son una carta de amor a la Colombia natal del chef. La suya es una cocina profundamente personal que utiliza la abundancia de pescado, cereales y productos tropicales”, asegura el sitio web de la guía.

El sueño de la estrella

Foto cortesía El Cielo Hospitality Group .

Una estrella Michelin hace parte de los sueños más grandes que cualquier cocinero puede tener. Incluso muchos los llaman los ‘Óscar’ de la gastronomía. Para Juan Manuel Barrientos era necesario madurar para alcanzar esta meta.

“Nosotros venimos madurando la cocina de El Cielo y al tiempo madurando la cocina colombiana desde nuestra propuesta de innovación y disrupción. En especial, el restaurante de Washington es para nosotros una embajada gastronómica de Colombia en Estados Unidos”, cuenta.

Vea también: La historia del colombiano que conquistó Francia con chorizos

La estrella que lleva tatuada en su cabeza ha sido testigo de esto. “Esa es la que más sentido tiene porque significa Eunoia, que es ‘así la mente’.

Es un concepto de Aristóteles que profesa que todo lo que quieras pensar y crear en tu imaginación para bien es capaz de volverse realidad. En algún momento soñamos, pensamos y creamos esa estrella Michelin y hoy la hicimos material”, asegura.

La propuesta en DC

El Cielo DC recibe a sus comensales en dos salones. El primero es un comedor principal de 50 asientos que ofrece un menú a la carta con platos únicos como gnocchis de yuca, servido con plátano dulce y espuma de queso pecorino; tataki de sandía y atún, un tiradito de atún curado servido con tomates cherry y achiote; branzino cocido entero en una costra de sal y servido con arroz de coco, tamarindo y plátanos verdes.

Escondido detrás del comedor principal, y justo en frente de la cocina, se encuentra un elegante comedor íntimo de 18 asientos que ofrece dos formatos de menú de degustación; El Viaje (15 platos) y La Experiencia (22 platos) que se inspiran en la cocina ancestral colombiana utilizando técnicas creativas de vanguardia.

Los sabores colombianos de El Cielo

La guía que otorga las estrellas destaca que la especialidad del lugar son el uni donut, la empanada de cangrejo, el pan de yuca crujiente al que llaman “árbol de vida” y la mariposa amarilla.

Para Juan Manuel estas preparaciones resaltan “porque cuentan historias de Colombia. Cuentan la historia de cómo, por ejemplo, rescatamos el chontaduro con ingredientes internacionales como el erizo de mar y las donas, muy usadas en la cocina rápida en Estados Unidos.

Además, las mariposas amarillas hacen honor a Gabriel García Márquez. Realmente nosotros somos contadores de historias más que cocineros”.

Vea también: Ruta de las joyas gastronómicas del sur de Bogotá

El equipo detrás de El Cielo DC. Foto cortesía El Cielo Hospitality Group .

Además, el restaurante se encuentra ubicado en medio de un mercado latin, llamado La Cosecha, en el que se ha consolidado una propuesta gastronómica especial. “Lo que estamos haciendo, junto a muchos cocineros latinos, es honrar esa herencia latina en Estados Unidos.

Como colombianos nos vemos en la obligación de levantar nuestra bandera y la llevo siempre en el cuello de mi uniforme, pero al final del día, en un país con la historia de Estados Unidos, aquí llevas una segunda bandera que es la herencia latina”.

Cocina colombiana moderna

Cuando el paisa comenzó con su propuesta de cocina colombiana de experiencias, en Medellín, se convirtió en una innovación en el ámbito nacional. Incluso, muchos estuvieron en desacuerdo con la idea. “A esas personas lo único que les puedo decir es que crean en lo que hacen.

Esto es un tema de construir país. No me importa si la gente ha creído o no en mí, más allá de mi familia. Lo que deben hacer es creer en sí mismos y proponer”.

De esta manera, el chef colombiano continúa llevando los sabores del país por todo el continente. Y aunque algunos cocineros, al recibir su primera estrella deciden internacionalizar más su cocina o aumentar sus precios, Barrientos asegura que “nada va a cambiar.

Nuestra filosofía es poner en lo más alto la gastronomía colombiana. Eso jamás va a cambiar y no lo he hecho en 14 años . Hoy seguimos fieles a esa propuesta”, concluye.

Lea también: 4 recetas fáciles de hacer por el chef Juan Manuel Barrientos y Kitchen-Aid

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado