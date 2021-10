15 hamburguesas vegetarianas para probar en Bogotá

Ya sea por motivos éticos, apoyos a causas animalistas o de salud, el vegetarianismo y el veganismo han ganado un amplio espacio en el estilo de vida de las personas y muchos restaurantes han encontrado en las hamburguesas vegetarianas un modo de acercarse a este público y de ofrecerles una opción de calidad y con buen sabor.

Estas son nuestras hamburguesas vegetarianas recomendadas en Bogotá:

1. Maha Vegan Food – Carrera 8 # 45-87

Este restaurante vegano, completamente a base de plantas, ofrece entre sus variados platos una hamburguesa de pan de masa madre, croqueta de fríjol, guacamole, pico de gallo mexicano, salsa ranchera con chorizo vegano, maíz tierno y queso cheddar, toda una combinación de sabores ideal para el paladar.

2. Café León – Carrera 14 # 85-73

Foto: Instagram @cafeleon_

Este lugar se destaca por su comida vegetariana y vegana, y por su oferta cultural, pues en aquí se hacen conciertos de bandas de rock y música alternativa.

La reina de la carta es la León Burger, que preparan con una croqueta hecha a base nueces, caraotas, quinoa y pimentón. También tiene queso de almendras, mayonesa vegana y verduras. El pan es de masa madre.

3. Caballete y Berenjena – Cl. 120a #6-25

En Usaquén se encuentra este restaurante que además es espacio artístico y cultural. La protagonista de este lugar está hecha con carne Beyond Meat; una marca estadounidense de alimentos sustitutivos de carne hechos a base de vegetales y plantas que se sienten y saben como carne real, pan brioche artesanal, cogollos de tudela, tomate milano, queso cheddar y cebolla morada. El queso es a base de plantas por lo que puede ser una opción para los veganos.

4. De Raíz – Ak. 19 #106-46

Este restaurante, además de tener una amplia oferta vegetariana compuesta por sándwiches, chilaquiles y pastas, tiene una hamburguesa hecha con portobello a la parrilla y queso vegano. La acompañan con verduras y pan artesanal.

5. Home Burgers – Varias sedes

Además de tener una de las mejores hamburguesas de res de la ciudad, este local cuenta una opción vegetariana. La carne la reemplazan por portobello y la acompañan con verduras, queso, pan y salsas.

6. Chef Burger – Varias sedes

Chef cuenta con una carta llena de muchos sabores y de ingredientes en cada una de sus hamburguesas. Desde los sabores italianos y los argentinos, hasta la Sailor Jerry, con salsa BBQ y gotas de ron. Pero la opción vegetariana también es una buena opción. Está hecha con champiñón portobello, pan campesino, cebollas caramelizadas, tomates secos y queso mozzarella.

7. El verdugo – Cra 4 # 54 – 81

¿Quién dijo que todas las hamburguesas vegetarianas son iguales? Este restaurante rompe con esa afirmación y demuestra que todo es cuestión de creatividad. El Verdugo tiene cinco hamburguesas diferentes, hechas con mezclas de granos, hongos y proteínas que les dan sabores y texturas diferentes.

No puede perderse la caraota jalapeña, de proteína de frijol saborizada con especias mexicanas y un toque de jalapeño. La acompañan con pico e’ gallo, pimentón asado en láminas y queso fundido. También puede pedirla con queso vegano.

8. Bob and Sue – Calle 67 # 6 – 32 y Calle 114a # 45 – 56

Este restaurante recuerda los antiguos cafés americanos y fuentes de soda en los que no podía faltar las malteadas y el rock n’ roll. Su menú no tiene nada de carnívoro y tiene dos hamburguesas. Una de ellas está hecha con carne Beyond Meat, una marca que hace carne a base de plantas y proteínas vegetarianas. La acompañan de pan de maíz, tomate, lechuga, cebolla y veganesa. Esta opción la puede pedir con doble carne.

Pero si quiere otra opción también tienen una hamburguesa hecha con portobello relleno de queso vegano y aguacate, que sirven con pan de maíz, tomate, lechuga, cebolla y salsas.

9. De Nobles – Calle 60 # 9 -78

Podría decirse que es uno de los lugares de mayor experiencia en este tipo de carta, pues se fundó hace más de cuarenta años. Además de ser un restaurante vegano con un amplio menú, también es una panadería integral que hacen muchos tipos de panes y opciones para personas que necesiten dietas especiales.

Su hamburguesa estrella es la De nobles, hecha con quinua y falafel, que acompañan con fríjol caraota, guacamole, cebolla caramelizada y vegetales. Además, si la pide en combo la puede comer con chips de arracacha.

10. Clap Burgers – Solo domicilios

Por Rappi se pueden encontrar buenas opciones si está pensando en alternativas vegetarianas. Una de ellas es Clap Burgers y su opción veggie burger.

Se trata de una hamburguesa hecha con una mezcla de portobello y fríjoles negros que acompañan con pepinillos, queso y salsa clap. Es una hamburguesa sencilla y de mucho sabor.

11. Elektra – Calle 69a # 9 -65

Elektra es uno de esos restaurantes que ha convertido la comida vegetariana en una opción más amable y cercana para los que consumen este tipo de comida. Es un local pequeño, con cocina abierta y una decoración bien punk que va perfecta con la música del lugar.

Aunque en su menú no hay una hamburguesa propiamente, vale la pena probar su sándwich de hongos. Es una versión vegetariana del clásico pulled pork, pero hecha con hongos shiitake, con ensalada de repollo y mayonesa de ajo. Pídala con extra de queso de almendras. No se arrepentirá.

12. Salma Falafels – Carrera 8 # 40b – 94

Con toda la inspiración de Oriente Medio llega Salma Falafels con sus hamburguesas de tomate, lechuga, aguacate, hummus, pan pita y salsa muhammara, que lo hará desear comer todos los días en este restaurante de Chapinero.

13. Pura Vida – Calle 93 B 13-91

Este restaurante con opciones veganas y vegetarianas tiene la mejor hamburguesa de Bogotá. Tan solo lea estos ingrediente: pan brioche vegano, patty tempura de lentejas, crunchy de zanahoria, tomate, cebollitas caramelizadas, lechuga, y mayonesa vegana de la casa. Además su presentación es digna de una estrella Michelin.

14. Savia Seca – Calle 74a # 65b-50

Cuando un restaurante vegano combina los ingredientes que son, encuentra la fórmula perfecta para convertir a los omnívoros en fieles devotos de la comida sin crueldad animal. En este caso, estamos hablando de la hamburguesa de Savia Seca hecha de pan artesanal, mayonesa vegana ahumada, cogollos europeos, repollo morado, proteína desmechada en salsa bbq, pepinillos, crocante de yuca y limón y miel vegana.

15. Bicivurger – Carrera 13 #33-01

La creatividad en Bicivurger sale en su hamburguesa estrella. Este plato está preparado con proteína FIX (lenteja, ajo y cilantro), pan verde, lechuga crespa, tomate fresco y babagabush, es decir, un paté de berenjenas ahumadas. Y si no le suena, pregunte por la Gravel, que viene con pan árabe, mayonesa de almendras, proteína de garbanzo, piña caramelizada, lechuga crespa y salami de soya.

Relacionado