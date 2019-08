Il Mercatino: la cocina italiana en su máxima expresión

Roberto Cauli, italiano de la isla de Cerdeña, llegó a Colombia hace 16 años. También es charcutero, chef y dueño de este restaurante que, desde septiembre de 2013, no le falla a quien va con el propósito de probar el sabor de una auténtica trattoria italiana. “A diferencia de estos restaurantes que hacen una cocina de migrantes, que no salen de la pasta y de la pizza clásica, nosotros hemos tratado de experimentar con platos más específicos, enfocándonos más en lo regional, como el cuscús de pulpo, un plato con la influencia del lugar en el que nací, en donde hubo españoles y árabes por 400 años. Aunque mi cocina no está enfocada en Cerdeña, sí abordo esas influencias en algunos platos”, explica Cauli.

Il Mercatino se ubica en Quinta Camacho. Desde allí, Cauli habla de la cocina italiana como una gastronomía sencilla, pero con una materia prima de excelente calidad. Así que para hacerle honor a tal descripción, y tan lejos de las costas de Cerdeña, su reto fue conseguir los mejores ingredientes. Por eso el parmigiano, el pecorino y otros insumos, se importan. “Además, somos un restaurante que produce su propia materia prima, curamos nuestras propias carnes, la panceta, salamos nuestro propio queso, preparamos las salsas, los panes, la pasta larga, rellena y corta”.

El segundo piso del restaurante posee una cava con 160 referencias de vinos italianos y una mesa de diez puestos para vivir experiencias de cata maridadas con una selección de platos de la carta. Además, desde hace un tiempo, Il Mercatino ofrece talleres de cocina en los que se enseña, por ejemplo, a preparar pasta fresca.

Imperdible la parrillada de mar, que en la carta aparece como grigliata di mare. Si la idea es compartir, no dude en elegir el arroz con mariscos en cataplana portuguesa, ideal para cuatro personas. Como entrada: el prosciutto con melón, elaborado sobre una reducción de oporto. De postre: el tiramisú.