Patrono Food Hall, la plazoleta de restaurantes de lujo, llegó a Pereira

Andrés no conoce Patrono Food Hall, pero sale con su grupo de 5 compañeros de oficina a almorzar. Juliana, que lleva un estilo de vida saludable, propone ir al nuevo restaurante de comida vegana; Pedro quiere ir a la parrilla de enfrente y al final y no lograron ponerse de acuerdo. Por otro lado, la familia Gómez desea disfrutar de un almuerzo juntos, pero que no sea en un centro comercial. Andrea, la hija menor, quiere hamburguesas, Claudia, la mamá, apetece comida griega y Alberto, el padre, anhela unas costillas BBQ. Sin embargo, como no se pusieron de acuerdo, terminan yendo a un restaurante que no los emociona mucho.

Si usted también ha pasado por esta situación, tiene que conocer los Patrono Food Hall que hay en Bogotá y Pereira, un lugar que reúne restaurantes alternativos en un solo lugar. “Creamos un concepto para darle gusto a todo el mundo. Esta es una plazoleta donde buscamos propuestas gastronómicas de altura. Desde las costillas ahumadas por 18 horas hasta comida griega, barbecue, pizza, sushi”, cuenta Juan Guillermo Márquez, su fundador.

El secreto de Patrono Food Hall

Con jardines verticales, palmeras, baldosas de colores cálidos, paredes blancas y lámparas colgantes, Patrono Food Hall se convierte en un lugar donde la familia y los amigos pueden compartir y saborear la propuesta de seis restaurantes, una heladería y un local de postres alternativos.

Su fachada, tanto en Bogotá como en Pereira, mezcla el concepto vintage e industrial con tuberías a la vista y asfalto brillante, pero a la vez el toque hogareño con ladrillos y mesas de madera. “Este concepto está de moda en Madrid, Barcelona y Ciudad de México. Aquí en Colombia hasta ahora está pegando, porque casi nadie se había decidido a invertir en grande para ambientar el lugar”, resalta Márquez, quien además es el fundador del restaurante Bruna Nikkei.

El sabor que está en Bogotá y Pereira

“Es difícil satisfacer a todo el mundo, pero no imposible”, comenta Márquez, quien agrega que “eso lo comprobamos día a día cuando los 186 puestos que hay en el food hall no son suficientes para la cantidad de personas que nos visitan”.

Gran parte del éxito de Patrono se ha visto reflejado en la precisa elección de cada uno de los restaurantes que aquí conviven. “Este es un concepto de mucho cariño. Si un restaurantero quiere hacer parte, debe estar metido de lleno en la gastronomía, porque es la única forma de asegurar que el comensal disfrutará la experiencia”, cuenta Márquez.

Por otro lado, los restaurantes se precian por manejar conceptos de alta cocina internacional a un precio razonable para que el comensal pueda ir una y otra vez, sin importar si se trata de un almuerzo especial o un antojo de la semana.

Aunque Patrono signifique el protector de alguien o algo, este lugar se muestra como la reunión de diferentes conceptos gastronómicos con propuestas de alta calidad. “Queremos ser los favoritos de la gente. Que nos reconozcan por el servicio rápido y amable para que todos puedan disfrutar”, concluye Márquez.

Estos son los restaurantes que hacen parte de Patrono Food Hall Bogotá y Pereira

1. Bruna (Bogotá y Pereira)

Conocido a nivel nacional por crear la pizza y la hamburguesa de sushi, bajo la influencia de la cocina peruana y japonesa.

2. Charcutería La Española (Pereira)

Este bar de tapas lo hará sentir en Madrid, un viernes por la tarde. Pruebe el pulpo a la parilla en su punto, en donde tiene una crocancia y una suavidad. Todo en un mismo plato.

3. Romeo Cucina (Bogotá)

Este restaurante le apuesta a un concepto de pizzas diferentes cocinadas en horno de leña y con una base de pesto. Este diferencial, lo pone como uno de los restaurantes donde se puede probar el clásico plato italiano con una masa crocante y un condimento rico en proteínas que le aporta sabor y cuerpo a la pizza

4. BÀHÑ BAOS (Pereira)

Traído directamente desde Taiwán, este restaurante se precia por destacar lo mejor de la comida callejera asiática en Patrono Food Hall de Pereira.

5. La Coa (Bogotá)

La Coa está especializada en todas las preparaciones de carne de cerdo, pero también tiene alternativas que llaman la atención, como por ejemplo el salmón ahumado durante 8 horas en cerezo y la hamburguesa de Boston Butt ahumado por 15 horas hidratada con jugo de manzana en pan de papa Coleslaw.

6. Benjamín Barbecue (Pereira)

Un costillar de cerdo con papas en casco harán de su tarde, la mejor de todas. Esta y otras propuestas gastronómicas donde la carne es la protagonista está diseñada para hacer de su almuerzo y cena una experiencia casi religiosa.

7. Bowl Up (Bogotá)

Qué delicia es poder cuidarse y saber que lo que se está comiendo en 100% natural y orgánico. Bowl Up es un concepto de cocina saludable que saca el mayor provecho de las verduras nacionales con acompañamientos, que estamos seguros le servirán para la dieta.

8. Francescana Pizzería (Pereira)

Masa madre, productos orgánicos y una receta secreta traida de Italia. Francescana Pizzaría es todo lo que está bien en la gastronomía de nuestro país. Con un concepto sencillo pero sólido, ofrece…

6. PRANA (Pereira)

Porque en todo grupo de amigos siempre hay uno vegetariano o que desea algo fit. Por eso Prana entra a esta lista con todos los honores, porque hace de la cocina saludable una experiencia que realmente se puede disfrutar.

