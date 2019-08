2600 Brauhaus: una cervecería con todo el espíritu alemán en Bogotá

2600 Brauhaus

Calle 95 n.º 13-50

255 2212

Se podría decir que la idea de 2600 Brauhaus se originó, sin saberlo, en un pequeño pueblo de Alemania llamado Werbach, en el estado de Baden. Allí llegó, hace quince años, Eduardo Serrano, un bogotano que al ver la rutina calmada de un lugar que no tenía más de 300 habitantes, encontró la distracción que necesitaba al conocer de primera mano cómo una cervecería local realizaba el proceso de producción de una bebida que es sinónimo de la cultura alemana. “Fue mi primer contacto con la cerveza no tradicional y resultó interesante ver el proceso de fabricación; se notaba que estaban muy enamorados de la cerveza, eso me contagió”.

Tras su regreso a Colombia, Serrano comenzó a estudiar Ingeniería Mecánica y a la par fabricaba su propia cerveza en casa. Fue un pasatiempo que duró tres años y que tuvo que terminar, provisionalmente, por un viaje a China. Cuando volvió al país retomó un hobbie que se convirtió en su trabajo desde hace dos años; dejó el empleo que tenía y comenzó a realizar cursos para ser maestro y juez cervecero.

“En el momento en el que decidí crear mi cervecería me di cuenta de que en la ciudad no había un sitio donde se exaltara la cultura cervecera, y ese es el concepto del que trata 2600 Brauhaus. Es una muestra de lo que conozco sobre cervezas, sus ingredientes y producción, tanto así que en el mismo local tenemos una pequeña planta para que la gente vea cómo es el proceso”.

Abrió sus puertas hace tres meses y ofrece 18 referencias de cerveza artesanal. Ocho de barril y diez entre nacionales importadas. “Hacemos nuestra propia cerveza, no tiene un nombre específico, pero es esencialmente alemana, de trigo, a la cual le adicionamos café, es un homenaje a Colombia y a ese primer acercamiento que tuve en Alemania a la cerveza no tradicional”, explica Serrano.

La carta de comidas está pensada para que los platos vayan bien con todas las cervezas. Hay desde salchichas alemanas hasta hamburguesas y albóndigas, elaboradas artesanalmente. Imperdible el sánduche de cerdo desmechado hecho en una salsa barbecue de cerveza negra ahumada.

El ambiente es desenfadado. En ocasiones, por lo general los jueves y los sábados, hay música en vivo en donde se combina lo mejor del pop, el rock y el funk anglo, aunque también puede aparecer, de vez en cuando, algo de música en español y alemana. Próximamente entrará a la carta una cerveza IPA (India Pale Ale) de Nueva Inglaterra, una receta que Serrano desarrolló junto con Juan Riveros, un juez cervecero que ha participado en varios eventos internacionales, y que obtuvo una medalla de bronce en la pasada edición de la Copa Cervezas del Caribe.