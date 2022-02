Pasar la tarde o la noche en los rooftops se ha vuelto una tendencia en las ciudades. Y en la capital colombiana hay bares y restaurantes top que brindan las mejores experiencias en varios de los puntos más altos de la ciudad. Inspirados en The Rooftop Guide, una guía experta en los mejores rooftop del mundo, elegimos los cinco mejores para visitar en Bogotá.

1. Apache Bar, Click Clack Hotel

Disfrute de Bogotá en 360 grados mientras se come una de las mejores hamburguesas de Bogotá. Esa es la propuesta de Apache, el restaurante bar – rooftop de Click Clack ubicado en la carrera 11 # 93-77. En Apache las paredes son las montañas, los picos de los edificios y la luz del cielo descubierto.

Apache ofrece un menú de clásicos norteamericanos inspirados en los cómics estadounidenses de la década de 1950, con el toque particular de autor: hamburguesas, alitas, costillas, cheesecake, pie son algunas de las opciones. Este rooftop es ideal para almorzar, tardear, o disfrutar una noche de copas, con DJ en vivo de miércoles a sábado, además de bandas en vivo de jueves a sábado con los éxitos del rock and roll, indie, remixes, bootlegs, entre otros.

2. BrewPub Rooftop

Ya sea que quiera tardear en familia, disfrutar el atardecer con su pareja o pasar la noche con amigos tomando cerveza artesanal mientras escucha música en vivo, este rooftop es una gran opción. Su vista privilegiada le permitirá gozar de los imponentes cerros orientales al tiempo en que observa los edificios de la ciudad y los carros que se hacen diminutos a lo lejos.

BrewPub está ubicada a 42 metros de altura —en el piso 11 de la Torre 123 en Bogotá (carrera 7 # 123-35)—, lo que la convierte en la cervecería más alta de Colombia. Manejan una carta de alta cocina que se caracteriza por sus cortes de carne, pero también ofrecen comida peruana, picadas, salchichas alemanas, hamburguesas de salmón y de búfalo, entre muchos otros platos. No puede irse del lugar sin probar su cerveza amber ale y su coctel de autor ‘ballesta’. Consulte su página de Instagram para conocer los días de ‘all you can eat‘, 2×1 y otros eventos.

3. Sky 15 Rooftop

La vista a los cerros podría ser lo mejor de este lugar. Pero el último piso del Hotel Hilton Bogotá es una terraza equipada con el mayor cuidado y gusto para que 50 personas puedan pasar un rato ameno después del trabajo con tragos, recetas que repasan la gastronomía mexicana, la colombiana, y un menú parrillero. Visítelo en la carrera 7 # 72-41.

4. O.D.E.M.

De jueves a sábado la fiesta es en O.D.E.M. Este rooftop de Chapinero (calle 63 # 13-11) ofrece toda clase de cervezas, desde las artesanales (BBC), hasta Budweiser, Stella o Corona. Su carta ofrece tacos, hechos con la receta original de las tortillas mexicanas, además de unas hamburguesas artesanales con pan de masa madre.

Su dj ofrece dos espacios para todo público. El primero de música urbana y reguetón y el segundo de tecno house. Puede hacer reservas desde antes de las 7 p.m. al teléfono: 350 5015320.

5. B. O. G Hotel

Este lugar tiene todos los elementos de los mejores rooftops del mundo: la vista, el hotel, el bar, y una piscina. Aunque parezca extraño en esta azotea se puede aprovechar las tardes de sol con las que sorprende Bogotá en ocasiones.

También es ideal para pasar la tarde, comer snacks, hablar y tomar unos cuantos tragos con vista a la montaña. Desde las 4 p.m. y hasta las 11:30 p.m. está abierto con su carta de entradas, platos fuertes y cocteles de autor. Puede llegar si previo aviso, pero por medidas de seguridad es mejor que haga su reserva en la página web del hotel en la pestaña de Espacios. Visítelo en la carrera 11 # 86-74.

¿Cuál es su rooftop de Bogotá favorito?

