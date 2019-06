El Cocktail Festival llega a Colombia

Alianza estratégica

Minimalismo estético, sostenibilidad, composiciones orgánicas y complejidad creativa son algunas de las tendencias que marcan el universo de la mixología actual. Esta gastronomía líquida, en el más estricto sentido, es una preparación que pasa por contar con alcoholes de excelente calidad, que garanticen una base perfecta; por utilizar mieles o ingredientes naturales, que más que endulzar, balanceen los sabores, y por valerse de un ecosistema de hierbas y plantas aromáticas que añadan contrastes antes impensables.

A todo esto se le suma la cultura del fine drinking, es decir, la experiencia en sí de probar estos cocteles, con los destilados y licores adecuados, con bartenders experimentados y creativos, y el maridaje indicado, en un espacio perfecto de ciudades que están a la vanguardia, como Londres y Nueva York.

Colombia, por supuesto, no podía quedarse ajena a lo que sucede en la escena global. Y, por esta razón, en Bogotá y Medellín se podrá conocer más de este universo gracias a Cocktail Festival, un evento organizado por Diageo, y que está enmarcado en el World Class Competition, un espacio que desde 2009 se ha encargado de transformar a escala mundial la cultura de los cocteles.

Durante el mes de junio la gastronomía líquida estará presente en más de cien bares y restaurantes de ambas ciudades, abanderados por dos reconocidas marcas de destilados: whisky Buchanan’s y ginebra Tanqueray. “La ginebra se mezcla muy bien, nació para combinarse con otros ingredientes y desde hace años existe una tendencia en alza de su consumo. En cambio, las mezclas con whisky son una corriente mucho más reciente. El año pasado hicimos el Cocktail Challenge by Buchanan’s en más de sesenta bares y restaurantes y la acogida fue impresionante. Sin duda, los consumidores quieren probar otras combinaciones”, explica Julia Londoño, Culture and Pr Manager de Diageo.

Vea tambien: Todo lo que necesita saber para independizarse

Pero el arte del buen beber también se extiende al maridaje. “Se habla de maridaje por afinidad o por contraposición. En la primera, se identifica una nota o un sabor predominante, tanto en la comida como en la bebida; es el caso de un coctel ahumado maridado con un salmón. La experiencia por contraposición, que también queremos ofrecer, ocurre cuando, por ejemplo, un postre se acompaña con la sensación de un coctel ahumado, y se genera una explosión de sabores en el paladar”, asegura Londoño.

Juan David Zapata, el mejor bartender de Colombia y quien logró la décima posición en el World Class en 2018, estará presente en Medellín. Bares como La Huerta y Salvaje, en Bogotá, ofrecerán propuestas de autor originales. El restaurante Harry Sasson abrirá sus puertas, y en uno de los mejores hoteles del país también se podrá vivir la experiencia del festival. Según Londoño, “la gente podrá reservar una suite, disfrutar de la gastronomía, maridar con un buen coctel y luego ir a dormir”.

Un cierre de primer nivel

El horizonte para catar y maridar se ampliará en el Cocktail Village, evento con el que se cerrará el festival. Durante el 29 y 30 de junio se espera recibir en el parque del Chicó, en Bogotá, a más de 400 personas para probar y conocer las tendencias de la mixología colombiana a través de single malts, tequilas, sabores locales e ingredientes de origen. Ese día también se realizará el lanzamiento de un producto diseñado para hacer cocteles en casa. “Es una propuesta muy interesante para que la gente haga las veces de bartender, asegura Londoño.

El último día del festival se escogerá al mejor bartender del World Class de Colombia 2019, que debutará en la final global en Glasgow, Escocia. En la semana previa se llevarán a cabo cuatro retos finales entre los concursantes; la ronda de final y la premiación se harán en el parque del Chicó. “La idea es que los consumidores que vayan al festival puedan acceder a los retos de creatividad y velocidad. Entre los jurados estarán el chef Alejandro Cuéllar, el embajador de alguna de nuestras marcas y el ganador de la edición de un World Class pasado”, concluye Londoño.

Colombia ya forma parte de una tendencia mundial que se impone en los bares más importantes del mundo. La coctelería de autor y la experiencia del fine drinking que se vivirá en el Cocktail Festival es una selección de lujo que refleja el mejor momento de la coctelería colombiana. ¡No se lo pierda!