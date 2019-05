¿Por qué está mal descongelar la comida con agua caliente?

Consejos útiles que puede seguir para mejorar sus hábitos de cocina.

Puede que tengamos una forma determinada de cocinar. Ya manejamos un método para preparar cualquier cosa y, sin saberlo, puede que alguno de esos procesos que realizamos terminen generando un problema para la salud.

En la cocina hay que tener cuidado para que no se dañe la comida, se cocinen bien y no haya problema al ingerirlos crudos. Ponga atención a estos consejos de la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) para evitar problemas a la hora de preparar alimentos.

Para descongelar

A la hora de descongelar carne, pollo o pescado, lo peor que puede hacer es dejar que se descongele solo a temperatura ambiente, o peor aún, hacerlo con agua caliente. Esto puede hacer que los alimentos se dañen debido a que las bacterias se multiplican más rápido en ambientes cálidos.

Lo más recomendable es prever qué alimentos va a consumir y ponerlos en el refrigerador para que permanezcan a una temperatura constante de 4.4 ºC y se descongelen sin riesgo de que se contaminen.

Otros métodos son descongelar con agua fría, aunque debe revisar que el empaque en el que se encuentran los alimentos sea impermeable y no tenga, bajo ninguna circunstancia, contacto con el agua.

El microondas puede ser otra opción, siempre y cuando vaya a cocinarlos de manera inmediata, ya que esto puede hacer que algunas partes se comiencen a cocinar y se vuelva un ambiente perfecto para el crecimiento de bacterias.

No abra la puerta del horno

Ser pacientes es una gran virtud de los cocineros expertos, sobre todo a la hora de preparar alimentos horneados. Es necesario esperar a que los alimentos se cocinen perfectamente y más importante aún, no abrir la puerta para ver si ya está todo listo. De no ser así el producto podría no alcanzar la textura adecuada, quedar crudo o incluso con un sabor extraño.

Limpie y desinfecte los alimentos

Si se trata de frutas, verduras y hortalizas, lo indicado es lavarlas con agua, sobre todo para evitar intoxicaciones alimentarias. Sin embargo, si se trata de pollo o carne roja, la recomendación es no hacerlo.

Lo ideal es llevar la carne cruda directamente del paquete a la sartén o a la parrilla para evitar que se propaguen bacterias sobre la superficie de la cocina. Esto podría hacer que salpique agua en otras zonas donde se preparan los alimentos, lo que puede hacer que se propaguen aún más bacterias.

Seleccione bien el aceite

No todo los tipos de aceite funcionan para lo mismo, la mejor opción cambia de acuerdo a lo que vaya a cocinar.

El aceite vegetal es el más indicado para freír porque tiene un punto de humo más alto que otros y esto hace que no se queme tan rápido y evita que las grasas se vuelvan perjudiciales para su salud.

Por otro lado, el aceite de oliva virgen extra funciona mejor para saltear o aderezar ensaladas, ya que tiene un punto de humo bajo.