La ruta de cervezas artesanales en Bogotá

Son decenas en la ciudad, pero seleccionamos cinco de ellas, que lo van a dejar con la intención de visitar las demás.

Le proponemos un ejercicio: vaya a cualquier restaurante y detalle en la carta cuántas variedades de cerveza hay. Si supera las diez, ya es un buen indicador; ahora, ¿cuántas de esas conoce? Seguramente la mayoría, y eso, justamente, no ocurriría en una cervecería artesanal, en donde las marcas tradicionales no tienen lugar y su valor añadido pasa por poner a su disposición sabores que no encontrará con facilidad en otro lugar. En Diners le presentamos cinco de ellas:

El Sindicato

Carrera 13 N.° 84-28

Aunque no produce sus propias cervezas, esta cervecería es el punto de encuentro de la mayoría de las marcas artesanales y nacionales. Con el lema All you need is a beer, esta apuesta reúne más de 70 referencias.

La idea es que si usted va por primera vez, le pida a alguno de los meseros que le dé una introducción al mundo de la cerveza artesanal; de esta manera le puede sugerir cuál es la mejor elección según su gusto, para que no se sienta abrumado con tantas opciones. El segundo nivel es amplio e ideal para compartir y picar algo de comer con sus amigos.

Bruder

Carrera 83 N.° 12A-11

“Inspirada en Alemania y creada en Boyacá” es el lema de esta casa cervecera, con sede principal en Tunja. Aunque su marca está registrada desde 2009, solo el año pasado abrió su primer punto en la Zona T, de Bogotá. Es un espacio que cuenta con una terraza y un salón interior amplio donde suenan rock, jazz y algo de electrónica.

Esta apuesta artesanal participa con regularidad en competencias internacionales de cerveza, como la United States Open Beer Championship de Atlanta en 2013 o la International Taste and Quality Institute (2014), en donde recibió un premio por su cerveza Negra Imperial Stout. Ese mismo año ganó dos medallas, una de plata y otra de bronce, en el Monde Selection.

El lúpulo que utilizan para elaborar sus cervezas lo importan desde Alemania; la levadura, de Francia. Su valor diferencial es la exploración de productos locales, de donde resultan cervezas con notas de maracuyá, café y chocolate.

Madriguera Brewing Co.

Carrera 7 N.° 58-18

La aspiración de esta cervecería no es menor: “Producir las mejores cervezas y sidras artesanales de Colombia”. Su historia comenzó en 2015, inspirada en la industria cervecera de Portland, Oregon, Estados Unidos, donde vive uno de los tres socios fundadores. Comenzó siendo algo muy familiar, la elaboración de la cerveza estaba pensada para los creadores y sus amigos, pero empezó a crecer.

Madriguera tiene una identidad propia. Las opciones de su carta presentan nombres de animales, donde cada uno corresponde a un tipo de cerveza. Por ejemplo, la Rey mapache es una american golden ale, de 4,5 % de alcohol, que se siente suave en boca. Otra de las opciones es Oso sempiterno, que tiene adición de avena, lo que le da más cuerpo y maltas con notas a caramelo. La Suricata rampante es una de las estrellas de la cervecería: bastante lupulada, revela aromas cítricos y es una India Pale Ale (IPA) turbia. También hay una apuesta por la sidra, que en este caso es la Libre rebelde, un fermentado de manzana de siete grados de alcohol que se marida a la perfección con unas costillas de cerdo.

Esta cervecería tiene un ambiente amplio, con terraza para fumadores y un interior cálido, en el que usted puede programar las canciones que desee. Madriguera tiene otra sede ubicada en la calle 70 n.º 9-84, piso 3, en Quinta Camacho.

Cervecería Manigua

Calle 45 N.° 19-28

Antes de ser Manigua la marca se llamaba Cervecería Artesanal de los Andes y así permaneció desde 2011 hasta 2015, cuando se convirtió en lo que es ahora. La nueva apuesta se concentra en rescatar leyendas de la tradición oral colombiana y por eso el Mohán y la Llorona ya no son mitos y se convirtieron en dos marcas registradas de esta cervecería.

Mohán es una strong ale con un perfil dulce, producto de una mezcla de maltas consistentes y frutos oscuros. Ganó el primer lugar en el Festival de Cerveceros Artesanales de 2015, organizado por Sergio Orozco y Julián Pérez. La Llorona, por su parte, es estilo saison, refrescante, moderadamente amarga, con notas saladas y especiada. Otra opción es la Muelona, una bitter (derivada de la cerveza inglesa pálida), de coloración roja y naranja. La carta de comida complementa el propósito de llevar historias a la mesa, por eso el Tuno (cinco empanadas de carne o queso), Patasola (papas fritas) o Ánima Sola (una hamburguesa de carne de res), son algunas de las opciones para maridar.

Vikinga Beer Factory

Calle 82 #14a-8

Ni Hernando Herrera, ni su hijo, Felipe, habían visto algo igual: una carta con más de 350 referencias de cerveza. Les sucedió en un viaje que hicieron en 2016 a Sevilla, cuando visitar la Cervecería Internacional. “Ahí conocí los diferentes estilos, no sabía que habían tantos, no sabía que había cervezas añejadas en barricas de roble por dos años… desde ese momento comenzó a gestarse la idea”, describe Felipe Herrera.

Oficialmente, Vikinga Beer Factory abrió el pasado 15 de marzo. Su propuesta se consolida bajo dos conceptos: calidad y diseño. En el momento cuentan con dos propuestas artesanales propias: Blondie, una belgian blonde ale, fácil de tomar, con características a ésteres frutales y miel, “es un poco más dulce, es más fácil de tomar para alguien que no está acostumbrado a tomar cerveza artesanal”, dice Herrera.

La otra es Barba Roja, una american Red ale, aromática, con características fuertes de lúpulo, aroma de frutas cítricas como maracuyá y lulo. El creador de estas propuestas es Camilo Rivera, de Ciclo Cervecero.

“Nos diferencia la apuesta que hacemos en diseño. Queremos hacer de la cerveza artesanal algo contemporáneo a los millennials, que es gente que quiere conocer y que está cansada de lo industrial”, añade Felipe Herrera.

Vikinga tiene una carta de comida en donde se destacan las alitas y la hamburguesa. Además, tiene una alianza con Lama Glama Sanguchería, así que su carta, especializada en sánguches peruanos, está disponible.

Para junio llegarán dos cervezas más: una dark malt inglesa, y una Catharina Sour

Recomendados en Medellín

La capital antioqueña es otra de las ciudades en donde la industria de la cerveza artesanal está creciendo. Juan David Palacios, de Madre Monte, una de las cervecerías mejor posicionadas, recomienda dos marcas que resaltan por su calidad: Espiga y Sierra Blanca. Estas opciones no cuentan con un bar propio, pero se pueden conseguir contactándolos a través de sus redes sociales y en puntos seleccionados. Si busca una experiencia en un bar de cervecería artesanal, Diners le recomienda los siguientes:

Cervecería Libre

Carrera 44 N.° 25-31

La Planta Brew-Pub

Calle 44 N.° 68A-36

20mission

Calle 16 N.° 43F-66

Cervecería Maestre

Carrera 40 N.° 10-47