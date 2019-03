La ruta del pandebono en Cali

View this post on Instagram

Panadería Montecarlo / Disfruta nuestra inmensa variedad de productos con el mejor Sabor, Calidad y Servicio. . . . . . . . . . . . . . . . #panaderia #panaderiamontecarlo #montecarlopanaderia #cali #santiagodecali #calidad #experiencia #sabor #delicioso #pan #pandebono #croissant #buñuelo #almojabana #pasteleria #tortas #pasteles #pandeyuca #galletas #galleteria #2liondesign @2liondesign #rappi 2 Lion Design #caleños #cali #gourmet #lineagourmetmontecarlo