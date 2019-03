10 secretos para preparar un buen café

Como decía Johann Sebastian Bach, “sin mi café de la mañana, soy solo como una pieza dorada y seca de carnero” y no podemos estar más de acuerdo con esta frase.

Una taza de café es más que solamente eso. En ella se encuentran los beneficios del ácido fólico, que previene toda clase de cáncer; también de la niacina, que acelera el metabolismo y la riboflavina, que libera la energía de las proteínas del cuerpo.

Para sacarle el mejor provecho a todas las propiedades de la bebida el secreto está en su preparación. Por eso, Diners habló con Nicolás Ramos, barista de Starbucks, quien nos habló de los tips fundamentales para obtener un café perfecto, según sus gustos.

Para empezar

En Colombia manejamos tres métodos de preparación que nos guiarán al café ideal. El primero es la prensa francesa o café émbolo, que tiene un filtro de papel que permite balancear los sabores del grano. El segundo, la pour over que mediante un goteo a través del filtro resalta los sabores y notas afrutadas, y finalmente la Chemex, en la que se usa un filtro grueso para explotar la acidez de la bebida.

Una vez tengamos claro esto, será más fácil experimentar y elegir el café que se acomode a sus gustos.

¿Qué tipos de café hay en el mercado?

Hay de todo el mundo. Desde cafés de Kenia, Asia y Pacífico, hasta de Honduras y Costa Rica. Sin embargo, en Starbucks recomendamos Café Colombia, creado hace 20 años por la marca estadounidense, y que combina granos de Antioquia, Huila, Nariño, Valle del Cauca, Risaralda y las principales zonas cafeteras del país.

Este café cuenta con notas con sabor a nuez y chocolate, tiene una tostión media y un proceso de lavado que resalta sus sabores. En segundo lugar, Colombia cuenta con microclimas, es decir, que las mañanas son tibias, las tardes calientes y las noches frías, para que que la planta crezca más lento y adquiera mayores propiedades del suelo, lo que hace que el café tenga un sabor más profundo y exquisito. En tercer lugar, adquiere todas estas notas gracias a las plantas y árboles que están al lado de las plantaciones.

¿Cuáles son las cuatro normas para preparar un buen café?

Hay que tener en cuenta la proporción, el molido, el agua y la frescura. Por ejemplo, si quiere hacer un café en una prensa francesa, debe equilibrar la proporción de café y agua (55 gr/ 980 ml de agua), cifra que puede variar según su gusto.

El agua debe ser pura y no estar a más de 100 grados centígrados porque puede quemar el café, lo ideal es que esté a 80 º. El molido, por su parte, depende del método, por ejemplo, no puede quedar muy fino para prensa francesa porque se puede filtrar, o si lo quiere hacer en la pour over, no debe quedar muy grueso porque no tendrá la extracción correcta y no aprovechará 100 % las cualidades de su café.

Por último, la frescura es muy importante cuando se trata de sentir notas. Cuando abra una bolsa de café, se recomienda que la utilice durante los próximos siete días, porque después de este tiempo se pierden propiedades, aromas y beneficios del café.

¿Por qué no es bueno agregarle azúcar al café?

Porque en el momento en que lo hace está dañando el trabajo del caficultor. Esas notas achocolatadas, de nuez, ácidas, cítricas, florales se pierden con una pizca de dulce.

Lo que recomendamos es maridar el café con una torta dulce para no arruinar su sabor. También puede hacerlo con una fruta, un queso, una torta de zanahoria y maní, entre otros alimentos. Esta bebida le permite hacer muchas combinaciones.

Recuerde que la proporción debe ser 50 y 50, para que se puedan complementar sin opacarse entre sí.

¿Qué se debe hacer para resaltar el sabor del tostado?

Depende del tipo de café que desea. Si quiere que el sabor perdure en su boca, busque un café con un tostado bastante fuerte, si quiere todo lo contrario, elija un tostado suave.

¿Y el de la acidez?

La acidez se identifica directamente en la lengua, si quedó el sabor en los costados de la lengua es porque era un café bastante ácido. Por ejemplo, Colombia cuenta con uno de los cafés más ácidos del mundo, en comparación con los producidos en Asia, Pacífico y África.

¿Por qué el oxígeno y el recalentado son enemigos del café?

El oxígeno deteriora sus sabores originales hasta que le queda una bebida insípida. Lo mejor es sellar bien el café o consumirlo en el menor tiempo posible.

El café recalentado no se recomienda para nada porque el grano y el agua ya pasaron por su debido proceso. Además pierde nutrientes y sabe mal.

¿Es válido tomarse un café con leche?

La leche se admite en el café porque es el complemento perfecto. Tal vez no todos los cafés combinen con la leche por su intensidad o acidez. Sin embargo, es totalmente válido, sin importar si sea leche de vaca, leche de almendras o incluso de soya.

¿Qué hago si el café se enfría?

Pruébelo así y encontrará nuevos sabores, como por ejemplo, mayor acidez y una mayor concentración del sabor.

Oler, sorber, ubicar y descubrir

Con estos pasos puede identificar el café de su preferencia. Lo más importante es sorber porque puede ubicar mejor los sabores. Este proceso oxigena sus papilas y el café entra en forma de lluvia, lo que le ayuda a encontrar mejor las notas dulces, ácidas y amargas.