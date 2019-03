La Cesta, un café para tardear

Más allá del pan recién horneado y el café de calidad, usted encontrará toda clase gastronomía, desde comida vegana hasta platos mexicanos.

LA CESTA

Calle 81 n.º 8-70

Tel: 467 4944

Después de cerrar su fábrica de textiles, Emilio Adato y su esposa Clara Mandowsky empacaron sus maletas y viajaron a Nueva York y a Alemania. El propósito no era predecible si se tiene en cuenta el negocio del que venían, viajaron para estudiar panadería, “queríamos hacer algo diferente, crear panes que no se hacen en Colombia, acá llevamos cincuenta años comiendo buenos panes, pero son los mismos de siempre, gorditos, resobados; mientras que en Europa son de corteza dura, pesados, y no se encuentran en muchos sitios. Cuando llegamos hice alianza con Jaime Duque, quien es el arquitecto de La Cesta, y su esposa, Pilar Guerrero, y le agregamos la propuesta de café, así resultó lo que tenemos hoy”.

Abrió sus puertas oficialmente el 20 de mayo de 2014. El primer café por el que apostaron fue uno del Quindío y tres meses más tarde cambiaron por uno especial cultivado en una finca del Huila. “No es ácido, tiene un gran cuerpo, llegamos a este café luego de probar innumerables referencias”, describe Adato. Aunque no elaboran la panadería en este punto, cuentan con una planta de producción que garantiza un pan diario fresco y ciento por ciento artesanal.

Con el tiempo, y de la mano de Clara Mandowsky y Pilar Guerrero, quienes elaboraron una nueva propuesta de carta que incluyó entradas y platos fuertes, el menú se amplió y complementó su oferta. Además de las tostadas francesas, una auténtica baguette, croissants y más opciones, ahora La Cesta le apostaba a presentar alternativas para el almuerzo y la cena. Adato reconoce que su fuerte está en las ensaladas como la burrata, thai o de quinua negra, y aunque estos son platos vegetarianos y veganos, la propuesta no se dirige exclusivamente a estas opciones gastronómicas, también hay cuatro opciones de carne y tres de pollo.

Hace seis meses abrieron el segundo punto del restaurante, en la calle 109 con carrera 16, y el objetivo es inaugurar otros puntos en el futuro.