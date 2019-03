Restaurante La Ventana, con influencia peruana

Aldo Vargas es el nuevo chef de este restaurante que sobresale por su menú internacional y sus brunch del fin de semana.

LA VENTANA

HOTEL HILTON – Carrera 7 n.º 72-41

600 6030

Uno de los secretos del éxito es estar en constante renovación; por eso, la propuesta gastronómica del restaurante se actualizará. Nicolás Piatti, el chef del hotel, viajó a Indonesia para trabajar en uno de los hoteles Hilton, y su lugar lo ocupó Aldo Vargas, el nuevo chef ejecutivo. Vargas viene de trabajar durante siete años en el restaurante del hotel Hilton Miraflores, en Perú, y le apostará a darle un toque limeño a la carta.

Se mantendrá el concepto “de la granja a la mesa”, una de las grandes apuestas del restaurante, que desde 2011 trabaja el proyecto El Verjón, una granja ubicada entre Bogotá y La Calera, en la cual se cultivan los productos orgánicos como verduras, champiñones y algunos quesos que se convierten en la materia prima de La Ventana.

La recomendación es pedir como entrada los hongos silvestres, servidos con mousse de apio, sorrentinos de jamón y queso en salsa putanesca, o el pulpo a la plancha. Como fuerte, el filete de corvina o un lomo de res, y para rematar, un recorrido por los helados artesanales o el choco 72, un tofi de cacao con brownie, cremoso de chocolate y helado de cacao.

La Ventana también es reconocida por su brunch, que inicia desde las 11:30 a.m., y desarrolla un concepto de all you can eat en el que se destacan distintas variedades de pan, frutas, ensaladas y pastas, además de tres platos fuertes que cambian cada domingo, tabla de quesos y jamones. Puede escoger entre una mimosa, una cerveza, un coctel o una copa de vino de la casa.