Conozca los 11 alimentos que curan

Comer es un placer, sobre todo si se come bien y se conocen los beneficios saludables que posee cada alimento.“Un hombre puede ser feliz cuando aquello que come también es su medicina”, dicen los expertos.

Publicado originalmente en Revista Diners Ed. 486 de septiembre de 2010

Por eso, a la hora de hacer compras, además de revisar el buen estado de los alimentos, vale la pena pensar en sus beneficios extras. El ejercicio lo hizo la revista Forbes, que invitó a un especialista para que creara un listado de alimentos básicos que suelen estar en la nevera de su casa. Diners amplía y contextualiza esa lista a lo que consumimos en nuestro país.

1. A la cabeza están los huevos, que según el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) poseen los nueve aminoácidos esenciales que el organismo humano no puede producir. Dueños de un 93,7 por ciento de proteína, sus beneficios son incalculables: desarrollan anticuerpos, músculos, piel y cabello, entre otros. Y además, son versátiles como pocos otros.

2. Otro elemento de la canasta familiar son las carnes de animales criados sin procesos. Si son carnes rojas, y a pesar de su poca reputación entre naturistas, deben venir de tierras de pastos. De entre los peces sobresale el salmón, con su aporte de ácidos grasos omega 3, fundamentales para la salud cardiovascular. Este pescado es fuente de proteínas, bueno para el corazón, capaz de hidratar la piel y hasta de reducir las arrugas.

3. Por supuesto, están también los vegetales verdes, con todas sus vitaminas, minerales y antioxidantes. Se destaca la famosa planta que fortalecía a Popeye, la espinaca, que contiene sustancias que previenen la degeneración macular, una enfermedad que ocasiona ceguera. Sus propiedades también contribuyen a revertir algunos síntomas del envejecimiento. El brócoli, por otra parte, protege contra el cáncer de seno, tiene vitamina C y betacaroteno, pero debe comerse sin pasarse de cocción para que no pierda sus nutrientes. Otros, como la rúgula, previenen contra el cáncer.

4. Capítulo aparte merecen la cebolla y el ajo. La primera, antioxidante y dueña de vitaminas A, C y E. El segundo, capaz de reducir el nivel de grasa y colesterol, favorito de las abuelas cuando de purificar los pulmones, la nariz y la garganta se trata. La cebolla, por cierto, ayuda a prevenir el cáncer. Si le provoca ganas de llorar, saltéela con un poco de aceite de oliva y combínela con otros ingredientes.

5. En esa dieta ideal no se pueden dejar por fuera granos como los populares fríjoles, las semillas derivadas de las plantas leguminosas con alto contenido de carbohidratos. Contienen proteína y fibra, son bajos en grasa, están libres de colesterol y se asocian al tratamiento de enfermedades degenerativas como el cáncer. Una planta muy nuestra, la quinua, contiene proteína, hierro, riboflavina y magnesio como pocas otras. Inclúyase.

6. También es obligatorio nombrar frutos secos como nueces o almendras, que ayudan a disminuir hasta en un 50 por ciento el riesgo de padecer infartos. Y las uvas pasas, que son una fuente de hierro, un componente que ayuda a transportar el oxígeno a través de la sangre, algo vital especialmente en las mujeres durante su período mensual.

7. El yogur, la leche entera, o la desnatada, son vitales para fortalecer los huesos gracias al calcio que poseen. En el caso del yogur es bueno incluso para los que sufren intolerancia a la lactosa y regula el intestino. La leche previene eczemas, alergias y contiene riboflavina, que ayuda a mantener una buena vista.

8. El té ya entra en esta categoría de alimentos milagrosos. Ya sea negro, blanco, de Ceilán, oolong o verde, o en yerba mate, su mayor beneficio es que posee grandes cantidades de antioxidantes y de antiinflamatorios. El té verde previene además el cáncer.

9. El tomate es otro rey de la mesa. Contiene un fuerte carotenoide que actúa como antioxidante, y que previene el cáncer de colon, estómago y vejiga casi a la mitad si se consume diariamente. Lo mejor es acompañarlo con aceite de oliva.

10. Dos en uno. Las lentejas contienen abundantes proteínas, combaten el cáncer de seno y suministran fibra vital para la salud cardiaca. Y el ají. Sí, el ají, que es tan milagroso y saludable que combate la migraña, previene la sinusitis y alivia la congestión nasal, baja los niveles de presión arterial e incluso ayuda a combatir las enfermedades intestinales. Además, no origina úlceras ni gastritis, sino que al contrario, puede prevenir su aparición.

11. Finalmente, en un país donde las frutas tropicales se roban la atención por su variedad, vale la pena hablar de algunas deliciosas líderes en propiedades nutricionales, como el banano. Altamente alimenticio, rico en carbohidratos, calcio y fósforo. Pocos saben que combate el estreñimiento.

También está la uchuva, de la que Colombia es productor líder en el mundo, y que contiene proteína y fósforo en valores excepcionalmente altos para una fruta, lo que la hace eficaz en el tratamiento de cataratas y de afecciones en la boca y la garganta; también el kiwi, rico en potasio y magnesio. Se ha demostrado que dos kiwis tienen el 240 por ciento de la vitamina C que el cuerpo necesita cada día para conservar la buena salud y es fuente de fibra.

Los higos, por su parte, son una fuente natural de potasio y fibra, que además contienen vitamina B6, que baja el colesterol, produce serotonina y previene la retención de líquidos. Por su lado, el tomate de árbol es rico en vitaminas A, B y C, y posee minerales como calcio, hierro y fósforo. Su consumo fortalece la memoria y ayuda a curar migrañas, y su aceite actúa sobre las capas más profundas de la piel y por eso se utiliza para tratar cicatrices.

No se puede quedar por fuera la pitahaya, dueña de proteínas, hierro y fibra, útil para limpiar el organismo y una aliada contra el estreñimiento; el borojó, rico en carbohidratos, calcio y fósforo, y la guayaba, una joya que fortalece el colon y favorece la flora intestinal. Si a todo le añade limón, la bomba de la buena salud y vitamina C, el cuerpo funcionará como un cohete.

Grasa y colesterol, del mito a la realidad

Tradicionalmente se han asociado las grasas con altos niveles de colesterol; sin embargo, no todas ellas son nocivas para el organismo, pues la monoinsaturadas y poliinsaturadas, como el omega 3, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Entre sus beneficios se enumera que bajan el colesterol “malo” y la concentraciones de triglicéridos (grasas diferentes al colesterol) en la sangre, con lo que disminuye su propensión a depositarse en las arterias, así como las arritmias en caso de infarto. También reducen la tensión arterial.

Estas grasas se encuentran, por ejemplo, en el aceite de oliva, de palma y de canola, entre otros. Este se extrae de una planta homónima cuyas flores producen pequeñas vainas que en su interior contienen un cuarenta por ciento de grasa, a partir de la que se obtiene el aceite con más baja saturación del mercado: un 7%, y un alto contenido de omega 3: 11%. Un estudio del corazón realizado en Francia comprobó que la ingesta de estas grasas pueden contribuir a reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Lo dice una chef

“Yo escojo muy bien la materia prima y no necesariamente debe ser orgánica. Lo importante es que no tenga maltratos”, dice Diana García, de Chef En Movimiento, y dueña de su propio restaurante ubicado en Bogotá. “No es cierto que no se pueda comer rico y balanceado”, añade. Se puede, si se tiene en cuenta la selección en los productos.

Por fortuna, cada día aumentan los cultivos ecológicos: en el país 25 mil hectáreas certificadas. Si se revisa el proceso que sufren los alimentos antes de llegar al plato. “Es importante lavar bien las verduras, utilizar desinfectantes especiales y cuando se corta, usar distintas tablas. Luego, respetar los tiempos de cocción, sobre todo en el caso de las carnes. Si se sirven porciones racionales y la gente prueba sabores distintos cada día y no satura con grasas sus preparaciones, se van a sentir muy bien”, sentencia.