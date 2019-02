La lista de los mejores restaurantes del mundo tendrá un ganador diferente cada año

The World´s 50 Best Restaurants, la organización que lleva a cabo los “Premios Óscar” de la gastronomía definieron que desde la edición de este año, que se realizará el 25 de junio, ningún restaurante que haya sido número uno, puede repetir.

Los últimos años no ha habido sorpresas, por ejemplo, tres restaurantes que han llegado a los primeros lugares de los mejores del mundo según el listado The World´s 50 Best Restaurants, patrocinados por S. Pellegrino & Acqua Panna, han sido los mismos en once ocasiones, elBulli (Ferrán Adrià), cinco veces, Noma (René Redzepi), en cuatro oportunidades; y la Osteria Francescana (Massimo Bottura), que ocupa actualmente el primer puesto, lo ha logrado dos veces.

Por eso, para la edición que se celebrará el 25 de junio en el hotel Marina Bay Sands, de Singapur, los organizadores del evento acordaron que todos los anteriores ganadores formaran parte de la categoría The Best of The Best, en la cual, por ser miembros, estarían invitados a cada edición y participarán de las actividades académicas alrededor del evento, como las #50BestTalks, las conferencias en donde se debate la actualidad y el futuro de la gastronomía.

Con este cambio se apuesta por el descubrimiento de nuevos restaurantes cuyas propuestas puedan posicionarse como las mejores del mundo.

Otra de las apuestas para renovar el espíritu del evento es lograr la equidad de género en los miembros votantes, por eso se desarrolló una política de 50/50. Sin embargo, algunas voces del sector criticaron que aún se siga entregando el a mejor chef mujer, una de ellas es la de Carme Ruscalleda, quien a sus 66 años es la chef con más estrellas Michelin del mundo, siete, y rechazó el premio a mejor chef mujer argumentando que “el talento no tiene género”. La organización argumenta que el premio continúa “para ayudar a la visibilidad de las profesionales de la gastronomía”, hasta que este ya no sea necesario.