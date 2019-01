Privilegios Diners: Vinos con estilo

Este mes, Privilegios Gourmet le trae tres kits de vinos rosados, blancos y espumosos de origen argentino y español, refrescantes e ideales para mezclar con sus mejores comidas de 2019.

Algunos mitos, como aquel que se propagó y afianzó por el voz a voz, que recalcaba la inconveniencia de maridar una carne roja con vino blanco, han hecho que muchos se pierdan la posibilidad de degustar un mundo de experiencias. De la misma manera, otros conceptos posicionados erróneamente sobre los vinos rosados, blancos y espumosos, han impedido aprovechar al máximo sus cualidades.

Diners le comenta algunas de estas ideas, para que disfrute de la mejor manera los tres kits que Privilegios Gourmet trae para usted en este mes.

VINOS ROSADOS

Que “son de menor calidad, muy bajos en su concentración de alcohol, sin cuerpo, difíciles de maridar”, y que “son la mezcla entre un vino tinto y otro blanco, que solo viene bien tomarlos durante el verano”. De todo se ha dicho sobre estos vinos, pero su calidad ha permitido que se posicionen e, incluso, sean considerados los preferidos de toda una generación: la de los millennials. Lo que casi no se dice es que, en cambio, estos vinos se obtienen a partir de dos técnicas: prensado, en donde las uvas se aplastan hasta lograr el mosto, y sangrado, que consiste en macerar el mosto con los hollejos y la pulpa de la uva. Tales procesos les brindan características diferentes; del primero se obtienen tonos más claros y del segundo más oscuros e intensos. Estos vinos pueden tener más de 14 grados de alcohol, y por sus cualidades dulces y aromáticas, su maridaje ideal viene con arroces, pastas y frutos del mar, por supuesto, en cualquier época del año, no solo en el verano. Y un último dato: el color no se obtiene de mezclar tintos y blancos, sino del mosto y la piel de las uvas empleadas en su elaboración.

VINOS ESPUMOSOS

“Son solo para los brindis, hay que beberlos jóvenes porque pierden su esencia, y entre más secos y fríos estén, mejor”. Sobre esto último, es cierto que se recomienda beberlos a una temperatura menor que la de los demás vinos, entre 6 °C y 8 °C. Sin embargo, se sugiere no hacerlo por debajo de esa medida, pues se perderían algunas características organolépticas. Los espumantes más conocidos son los brut nature, muy secos, pero otras categorías, como demi sec –ideales para maridar con postres–, abarcan distintas posibilidades de los espumosos. Aunque la edad no es uno de los determinantes a la hora de buscar este vino, que tenga un periodo de conservación puede aportarle características que robustecen su sabor.

VINOS BLANCOS

De ellos se dice que “no envejecen bien”, que “no son tan variados como los tintos” y que “solo vienen bien con pescados”. Sobre la primera afirmación hay que decir que, aunque por tradición la mayoría de estos vinos se elaboraban con la cosecha del año y se consumían en el mismo tiempo, algunos también tienen pasos por barrica, donde alcanzan mayor textura. Acerca de la segunda, existen más de 150 variedades de uva blanca, así que hay mucho de donde escoger, y la tercera, si bien es cierto que el maridaje con pescados resulta excepcional, con ciertos postres e, incluso, con carnes blancas ahumadas, un vino blanco con un punto de acidez notable, también funciona.

KIT VINS DE TERRER

TIERRAS ANTIGUAS, VINOS ÚNICOS

Dos vinos provenientes de la región catalana de Penedés. El primero, blanco, La Rosa Vins de Terrer; y el otro, rosado, Perfum Vins de Terrer. Ideales para servir a temperaturas entre 6 °C y 8°C.

LA ROSA VINS DE TERRER

Composición: Garnacha, Pinot Noir y Xarel.lo

Origen: Penedés, España

Un rosado fresco y aromático. Elegante. Con una acidez marcada que lo convierte en una opción sugerente y divertida. Sus notas revelan frutos silvestres, cítricos. En boca es fresco, con volumen delicado y cautivador.

PERFUM VINS DE TERRER

Composición: Macabeo- Moscatel de grano menudo

Origen: Penedés, España

Un vino que ha venido creciendo en popularidad y que aporta un aroma tan floral como frutal, que se siente como un perfume en la nariz. Poco dulce, pero con toques de rosas, melocotón y un punto de higo. En boca es directo y fresco.

KIT DIAMANDES

DOS VINOS DE VALLE DE UCO, EXPRESIVOS Y CON SABOR AUTÉNTICO DE LA REGIÓN

Se trata del DiamAndes Perlita Chardonnay, blanco, y el DiamAndes Perlita Malbec. Ambos originarios del Valle de Uco, ubicado en Mendoza, Argentina. Se recomienda beberlos a una temperatura entre 8°C y 10°C.

DIAMANDES PERLITA CHARDONNAY

Composición: Chardonnay

Origen: Valle de Uco

Un vino blanco con preparación afrutada, toques de durazno y mango, madurado en cubas de acero inoxidable para conservar toda su frescura y fruta, de buen balance y perfecto con aperitivos o pescados.

DIAMANDES PERLITA MALBEC

Composición: Malbec

Origen: Valle de Uco

De agradable frescor y redondez en boca. Un vino rosado fresco y afrutado, que mezcla dos clases de uva para conseguir un color violáceo con destellos rojos y sabores a frutos rojos. Es una alternativa para maridar con platos a la parrilla, entradas, ensaladas o pescados.

KIT RAVENTÓS I BLANC

UN VINO ESPUMOSO Y OTRO ROSADO, DE CATALUÑA

Este kit está compuesto por dos referencias españolas, Raventós i Blanc l’Hereu, un espumoso blanco, y Raventós I Blanc De Nit, un rosado que mezcla cuatro cepas.

RAVENTÓS I BLANC L’HEREU Composición: Macabeo, Xarel.lo y Parellada

Origen: Penedés – España

Proveniente de la zona más icónica de crianza de vinos espumosos de España, en Cataluña, este vino aporta aromas a fruta fresca, notas tropicales, cítricos y lías finas que en boca dan una sensación fresca, mineral, y un final largo con una acidez amable.

RAVENTÓS I BLANC DE NIT

Composición: Xarel.lo, Macabeo, Parellada y Monastrell

Origen: Penedés – España

Este espumoso rosado es uno de los mejores reseñados por sus aromas a frutos rojos con toques cítricos y de levaduras, que aportan una acidez vibrante.