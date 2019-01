Recorra la ruta del sushi por Bogotá

Conozca cuáles son los mejores lugares de la capital para comer el famoso plato asiático para que arme su plan y disfrute de esta ruta con sabor a arroz y salmón.

La creación del sushi data del siglo IV a.C. en China, en donde se preparaba con la intención de preservar el arroz. Posteriormente se trasladó a Japón, donde su preparación evolucionó y se popularizó. Gracias a la invención del vinagre de arroz, las personas podían consumir platos con pescado sin fermentar, lo que popularizó ingerir pescado crudo con arroz, que se le denominó ‘haya-zushi’ (sushi rápido), debido a que su preparación era mucho más simple y rápida.

Esta preparación cambió con el paso del tiempo, hasta que el cocinero Hanaya Yohei creó un nuevo estilo llamado ‘nigiri-zushi’ (sushi formado con las manos). Esta preparación es la que se conoce en la actualidad y se ha convertido en pieza clave del fast food.

Gracias a las migraciones japonesas a Estados Unidos en el siglo XX y a la globalización, el plato se popularizó tanto que es una de las comidas rápidas más famosas del mundo, junto con los tacos mexicanos y los perros calientes americanos.

El panorama en Colombia no es diferente y la oferta en restaurantes y bares de sushi en la ciudad ha aumentado. Incluso, en septiembre pasado, se llevó a cabo ‘Sushi Master’, el concurso para escoger el mejor sushi de cada ciudad y que atendió más de 300.000 comensales.

En medio de tanta oferta, decidimos escoger los mejores restaurantes de Bogotá para ir a probar un buen rollo de sushi.

Hanashi Sushi Bar:

(Cll 24 No. 69-43/ Cra 50 No 21-41 / Cra. 15 No. 141-85 /Cra 7 No 51a – 18)

Hanashi nació como un pequeño bar en el barrio el Salitre y una limitada carta de makis, en 2012. Pero desde hace seis años, tanto su carta como el local han crecido. Hoy cuenta con 4 restaurantes en diferentes puntos de la ciudad y más de 30 variedades de makis.

Una de las jugadas a su favor es el ambiente que ofrecen. Todos sus locales son pequeños, íntimos y reflejan un entorno japonés en su totalidad. Los bares con cocina abierta, barra típica japonesa y mesitas regadas por el lugar invitan a los comensales a salir de Bogotá y entrar de lleno en la cultura asiática.

Pero además del ambiente, Hanashi es conocido por la preparación y variedad de sus makis. Entre los más recomendados se encuentran el ‘borracho roll’, el ‘ojo de tigre’ o el ‘volcano roll’. Con este último Hanashi se consagró como el mejor sushi de Bogotá en la pasada edición del Sushi Master.

La Lonchera:

(Domicilios)

Si usted es de los que prefiere disfrutar de un buen sushi, pero en la comodidad de su hogar, esta es la opción más acertada. Y, como el nombre lo da ha entender, La Lonchera no tiene punto físico.

Ellos se la juegan al sabor por encima de la experiencia. Entre sus más de 30 sabores de makis los mejores son el ‘Tommy Roll’ y el ‘Tohoku’. Pero entre sus variantes vegetarianas, para los que disfrutan de los makis, pero no del sabor a pescado crudo o ahumado, están el ‘vegano maki’ o el ‘vegetariano roll’.

Canoa Taberna Japonesa:

Cra. 4a #66-78

Inspirados en la cultura de los bares típicos orientales, también llamados ‘isayakas’ Canoa ofrece varios platos en forma de aperitivos acompañados de buenos tragos.

El ambiente, que combina los materiales típicos, con toques minimalistas, es una de las mejores opciones para comer sushi en la ciudad. Pero entre la variedad de platos que ofrecen, los más pedidos pueden ser los sushis, que en su mayoría se van por los tradicionales.

Entre sus más famosos están los clásicos ‘salmón roll’, ‘salmón tempura’ y el ‘samurai roll’ que se atreve a cambiar el tradicional pescado rojo, por el pulpo.

Takumi Sushi + Bar:

(Calle 127 # 15-03)

Esta es una de las propuestas más inesperadas de la lista, pues el restaurante se atreve a combinar el sabor peruano con el japonés, por eso se hacen llamar ‘comida mestiza’.

Takumi ofrece sofisticación, por eso el espacio está pensado para brindarle al comensal ‘lo mejor de dos mundos’. La carta varía entre diferentes platos asiáticos, pero los makis son su plato estelar. El ‘quinua nikkei’ o el ‘inka maki’ son muestras de la variedad de sus sabores. sin embargo, no hay que descartar el ‘takumi master roll’, que le dio un puesto en el top 10 del Sushi Master.

Sushi Ink:

(Cl. 126 #7C-71)

Shushi Ink es uno de los lugares más nuevos de la capital, pero con menos de un año de funcionamiento, este bar se ha posicionado como uno de los mejores de la ciudad, tanto así que en el pasado Sushi Master se posicionó como el cuarto mejor sushi de Bogotá.

El menú se basa en diferentes platos japoneses, pero la piedra angular son los sushis creados por uno de los discípulos de Iwao Kurriyama, uno de los chef de sushi más importantes del mundo.

Entre sus mejores makis se encuentran el ‘kimura roll’, el ‘ana roll’ y el ‘trinity roll’ sushi ganador en el sushi master.