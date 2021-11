La prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2021 enumeró a los 100 mejores restaurantes de la región y no es ninguna sorpresa encontrar por primera vez a 10 chefs nacionales que desde hace tiempo merecían aparecer reunidos aquí. No solo por tener los restaurantes de lujo y creatividad más representativos del país, sino que además con esfuerzo y años de trabajo han logrado posicionarse y superar las circunstancias del mercado gastronómico colombiano.

A continuación conozca 10 restaurantes para disfrutar del lujo en Colombia

1. Leo (Bogotá)

Ubicado en el puesto 14, Leo destaca los productos y sabores colombianos con una perspectiva arriesgada y creativa. Desde la idea hasta la presentación final de los platos, la chef Leonor Espinosa evoca en su cocina el lujo natural que tiene Colombia.

El menú está inspirado en la tradición gastronómica que se puede encontrar a la orilla de un río, el mar, los bosques selváticos, el desierto o las diversas montañas del país. Por su parte, el restaurante cuenta con dos espacios: La Sala de Leo, donde se ofrece dos menús (de ocho y trece tiempos) y La Sala de Laura -hija y sommelier de Espinosa-, que le apuesta a una selección de vinos y cocteles de autor inspirados también en la diversidad colombiana.

Precio promedio por persona: 210.000 pesos colombianos

Haga clic aquí para hacer su reserva.

2. Harry Sasson (Bogotá)

Este chef colombiano ha sabido posicionarse como un referente de la cocina colombiana. Desde Japón a Estados Unidos su nombre es reconocido y esta vez el listado de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021 lo ubicó en el puesto 18.

Sasson sabe que cada vez que sube de puesto en la lista debe ser más exigente con su equipo. No por nada nos recuerda que en sus cocinas tiene un letrero que dice: “No dejes que tus errores salgan a la mesa”. Con esta madurez el chef se posiciona con los sabores colombianos, europeos y latinos como protagonistas. No deje de probar todos sus platos fritos al wok junto con las carnes a la parrilla robata y las empanadas. Porque lo más casual en la cocina de Harry sabe a lo más extravagante y nuevo que puede probar en Colombia.

Precio promedio por persona: 330.000 pesos colombianos

Haga clic aquí para hacer su reserva.

3. El Chato (Bogotá)

Álvaro Clavijo no deja de sorprender a los comensales locales y extranjeros con su cocina fresca, novedosa y brillante. Su prolífica carrera lo ha llevado a ocupar el puesto 25 de la lista y ha enganchado a los comensales con su propuesta gastronómica basada en técnicas europeas con ingredientes producidos por campesinos de Cundinamarca.

Lo interesante en El Chato es que el menú cambia según la temporada y por lo general sus platos estrellas están entre la panceta de cerdo con puré de chirivía, ensalada de fríjoles con salsa de tamarindo y los postres con frutas locales como la limonaria con miel, el malvavisco de quinua o el helado de girasol con pepino fresco y el crumble de manzanilla.

Precio promedio por persona: 132.500

Haga clic aquí para hacer su reserva.

4. Criterión (Bogotá)

Este restaurante, que abrió sus puertas oficialmente en 2004, es el primer restaurante de alta cocina de Jorge y Mark Rausch. Se trata de una cocina de autor con evidente inspiración europea, de la que resultan creaciones como la stracciatella di búfala, con emulsión de uchuva, albahaca, uchuva sopleteadas, aceite de limonaria; o el boeuf bourguignon estofado de res con puré de papa, vegetales estofados con tocineta y salsa de vino tinto.

Los hermanos Rausch vuelven a la lista en el puesto 42, luego de hacer parte de 2013 a 2016 de la Latin America’s 50 Best Restaurants. El local es más que cómodo y agradable para pasar la tarde. Sus muebles y diseño invitan a hacer de la experiencia gastronómica, un momento para enmarcar para toda la vida. Y no es una exageración.

Precio promedio por persona: 162.000 pesos colombianos

Haga clic aquí para hacer su reserva.

5. Andrés Carne de Res (Chía)

Es una grata sorpresa ver nuevamente a Andrés Carne de Res, símbolo del primer bocado y fiesta de extranjeros en Colombia, en la lista. Esta vez desde el puesto 55, su local de Chía es especialmente reconocido por sus 30 filetes de carne diferentes, los ceviches nacionales, las arepas colombianas y las empanadas.

Aquí hay espacio para toda la familia, ya que su local está diseñado para jugar y pasar una tarde en familia, rodeado de colores y pruebas físicas como su mural de escalar. Esta mención nos sirve para recordar que Andrés Carne de Res ha estado en el negocio de los restaurantes desde hace 40 años y se mantiene tan vigente como la primera vez que vio la luz.

Precio promedio por persona: 120.000 pesos colombianos

Haga clic aquí para hacer su reserva.

6. El Cielo (Bogotá)

Ubicado en el puesto 74, El Cielo hace parte de esos restaurantes de lujo del país a los que hay que ir al menos una vez en la vida. Su puesta en escena, su concepto gastronómico y la creatividad que se respira en el ambiente solo se puede conseguir de la mano del chef Juan Manuel Barrientos, quien empezó con un concepto de cocina molecular y a partir de allí creció y se transformó a una cocina de autor.

Hay que ir una tarde sin prisa para disfrutar sus diferentes platos de los que destacamos el tempura de maíz con batata y coco y la paleta de pomelo con vermú.

Precio promedio por persona: 200.000 pesos colombianos

Haga clic aquí para hacer su reserva.

7. Carmen (Medellín)

De la mano de Carmen Angel y Rob Pevitts este restaurante llegó al puesto 76 para convertirse en uno de los restaurantes de lujo que debe probar en Medellín. Sus platos mezclan lo mejor de la cocina estadounidense y colombiana en platos realmente atrevidos para el paladar común.

Pruebe el cangrejo azul o los camarones en salsa de guanábana, así como el pulpo sobre polenta de ajo negro con mole de pistacho; o una bondiola glaseada y acompañada de ñoquis de maíz bañados en queso azul. Una experiencia que debe completar con una torta de crema fresca de búfalo en infusión de haba tonka (semilla aromática).

Precio promedio por persona: 160.000 pesos colombianos

Haga clic aquí para hacer su reserva.

8. Salvo Patria (Bogotá)

Juan Manuel Ortiz y Alejandro Gutiérrez, quienes fueron colaboradores cercanos de Virgilio Martínez en la apertura del restaurante Central (número 1 de la lista), en Lima, ha logrado transmitir su concepto de “cocina fresca”, pero a su vez auténtica y variada en Salvo Patria, puesto 84 de la lista.

Este restaurante tiene una variedad de platos para veganos como los champiñones asados con salsa de macadamia. Incluso el uso constante de productos indígenas llama la atención del comensal y le crea conciencia sobre el cuidado de las culturas ancestrales de Colombia. Y si desea pasar una tarde probando cafés exóticos de Colombia, este es el mejor lugar de la capital.

Precio promedio por persona: 120.000 pesos colombianos

Haga clic aquí para hacer su reserva.

9. Celele (Cartagena)

Este restaurante de Cartagena es tal vez el único en la ciudad con una investigación a profundidad de la gastronomía del Caribe. De la mano de Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, Celele llegó al puesto 91 , además de obtener el premio Gin Mare Art of Hospitality Award.

Celele debería estar en los primeros puestos de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021 porque su trabajo social y gastronómico no tiene comparación. Cuando entre a este restaurante de la ciudad amurallada se sentirá cómodo, tranquilo y fresco para elegir el menú degustación que le ofrece 10 platos que lo hacen viajar por toda la costa caribeña, junto a una buena cerveza artesanal de la región, o si lo prefiere un coctel con frutas exóticas que muy seguramente no conocía.

Precio promedio por persona: 150.000 pesos colombianos.

Haga clic aquí para hacer su reserva.

10. Mesa Franca (Bogotá)

El chef Iván Cadena, quien pasó también por Central -la cocina del chef peruano Virgilio Martínez-, tiene un restaurante que combina lo mejor de la cocina bistró con las verduras de producción local. Esto le dio el puesto 99 de la Latin America’s 50 Best Restaurants 2021.

En Mesa Franca debe sí o sí acompañar sus platos con uno de los cocteles experimentales de Tom Hydzik, de Polonia, y la propuesta de vinos de la sommelier María Paula Amador, más un buen corazón tierno de ternera con rábano, vinagre de guayaba, queso de cabra y crumble de manzana dulce y masa madre.

Precio promedio por persona: 112.000 pesos colombianos.

Haga clic aquí para hacer su reserva.

