Seis cocteles para disfrutar el fin de semana

Diners le trae estos cocteles de ron para que disfrute con sus amigos los partidos del mundial.

Este fin de semana se vienen varios duelos de titanes. El sábado 30 de junio a las 9 de la mañana jugarán Francia y Argentina, mientras que a la 1 de la tarde harán lo mismo Uruguay y Portugal. El domingo primero de julio España y Rusia se enfrentarán a las 9 de la mañana, mientras que Croacia y Dinamarca lo harán a la 1 p.m.

Por último, el lunes festivo Brasil vs. México y Bélgica vs. Japón se enfrentarán a las 9 a.m. y 1 p.m. respectivamente. Y si necesita más motivos para celebrar, le contamos que la empresa de Licores de Cundinamarca fue reconocida como la mejor empresa en innovación por Fenalco.

Por eso Diners comparte con usted estos cocteles para que prepare en su casa: