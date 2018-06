El regalo perfecto durante el Mundial

Privilegios Gourmet le trae tres kits con opciones diversas para disfrutar durante Rusia 2018, un cumpleaños o una fiesta. Descubra aquí cuál es el suyo.

Encontrar el regalo correcto es una tarea titánica. Quien no sabe qué obsequiar pasa por casi todos los estados de ánimo. Desde el pesimismo, con pensamientos como “fijo van a dar mejores cosas y voy a quedar mal”, pasando por la angustia de no elegir algo original, hasta la resignación, “lo importante es el detalle”.

Sin embargo, un obsequio que siempre resulta una buena opción para regalar y compartir en época mundialista es una botella de licor. En términos generales, cada referencia fue creada para una determinada personalidad, para un perfil de persona específico; el reto, para no equivocarse, pasa entonces por descifrar cuál se ajusta mejor a los gustos del otro y elegir la alternativa más adecuada.

EL SOCIABLE

Para un hombre más alegre, divertido, espontáneo, que disfruta de las reuniones familiares y prefiere brindar de forma improvisada con todos los invitados antes que tomarse un trago solo en forma de ritual, la champaña es la indicada.

Este espumoso es ideal para quien encuentra en cualquier motivo una razón para celebrar. No importa el día o la hora, sabe que si hay una botella de champaña en su cava, en casa siempre habrá un motivo para reunirse y compartir. La champaña Veuve Clicquot Brut es infalible.

DE CARÁCTER

El whisky y el whiskey son los preferidos de hombres seguros de sí mismos, que tienen claras sus metas y el camino para conseguirlas. La convicción, fuerza de voluntad y la pasión dentro de unos límites de practicidad constituyen las principales características de quienes prefieren el whisky. Con dificultad, un amante de este destilado tiene otro trago favorito, pues sus gustos son claros.

Quienes prefieren el whiskey tienden a ser un poco más flexibles y curiosos. Valoran desde un blended escocés hasta un Tennessee o un bourbon, prefieren explorar aunque no llegan al punto de tomar riesgos tan altos. Ambos transmiten un aire de sofisticación que pueden disfrutarse individualmente o entre amigos. Un whisky Glenmorangie Malta Original o un whiskey clásico Jack Daniel´s son buenas opciones.

CON ESTILO

Es un hombre entrado en años, con una gran experiencia, disfruta mejor del coñac servido en una copa globo, sentado en una silla mullida con un puro y quizás al lado del fuego intenso de una chimenea. Le gusta viajar y lo suele hacer mucho por los negocios, celebra con clase y distinción la terminación de un proyecto.

Este fermentado de denominación de origen es un excelente digestivo. Es para gente madura que conserva su espíritu joven que quiere seguir innovando.

Los coñacs tienen algunas categorías que ayudan a esclarecer cuál referencia sería la mejor opción para regalar. Los que poseen tres estrellas o la sigla VS (Very Special), hablan de aguardientes jóvenes usados en la mezcla, ideal para un perfil más relajado.

Si en cambio tiene la marca Réserve o las siglas VSOP (Very Superior Old Pale), quiere decir que el aguardiente más joven tiene al menos cuatro años de envejecimiento, así que viene bien para quienes disfrutan licores más complejos, que aprecian más los productos elaborados y de larga maduración. Un buen coñac sería el Hennessy VS, que también cuenta con la referencia VSOP.

DE CELEBRACIÓN

VEUVE CLICQUOT BRUT DESIGN BOX 750

Origen: Francia

Variedad: tradicionalmente, la proporción de las variedades de uva utilizadas es de un 50% a un 55 % de Pinot Noir, de un 15 % a un 20 % de Meunier y de un 28 % a un 33 % de Chardonnay.

Es importante destacar que Veuve Clicquot fue la primera casa de champaña en mezclar vinos blancos y tintos, en 1818, para crear un espumoso rosado. Ideal para platos de pescado, mariscos, caviar, aves, carnes blancas, verduras, charcutería, quesos curados.

GLENMORANGIE MALTA ORIGINAL 700

Origen: D.O. Highlands (Escocia)

Variedad: mínimo 10 años de añejamiento en barrica de roble. Tiene un contenido en alcohol del 40 %.

El carácter de este whisky de malta lo proporciona la madera. Después de pasar por el proceso de envejecimiento en barriles, se realizan dos procesos de destilado. El resultado es un whisky con suaves aromas florales, pero complejos.

TRADICIÓN Y AUDACIA

JACK DANIEL´S 750 + ESTUCHE METALIZADO

Origen: Tennessee, Estados Unidos

Variedad: filtrado en carbón de arce, endulzado con vainilla y canela.

La destilería fue fundada por Jack Daniel en 1866, en Lynchburg, Tennessee, pero fue solo hasta 1904 cuando el estilo particular del bourbon producido en Tennessee, logró su mayor reconocimiento y posicionamiento mundial, cuando el Old. No 7 obtuvo siete medallas de oro en la World´s Fair, llevada a cabo en St. Louis, Missouri. Este whiskey proporciona en nariz aromas especiados, a caramelos dulces y a licor de plátano. Viene bien con platos calientes, aunque con los postres también encuentra un buen equilibrio.

HENNESSY VSOP 700 + ESTUCHE

Origen: Francia

Variedad: más de 60 aguardientes de mínimo 15 años de edad

En 1817, el entonces futuro rey de Inglaterra, George IV, pidió a Hennessy que le suministrara un “Very Superior Old Pale”. Hoy todavía se sigue mezclando este coñac según la receta original. Tiene un dócil equilibrio, aromático, profundo y persistente. Marida bien con carnes y estofados.

DISTINCIÓN Y CLASE

GLENMORANGIE MALTA ORIGINAL 700

Origen: Highlands (Escocia)

Variedad: mínimo diez años de añejamiento en barrica de roble. Tiene un contenido en alcohol del 40 %.

En gaélico, glenmorangie significa valle de la tranquilidad, o de la calma. La casa fue fundada en 1843 por los hermanos Mathersons. Se trata de una de las destilerías escocesas con más prestigio internacional. El whisky escocés de las tierras altas es complejo y equilibrado y está elaborado con base de malta. Va muy bien con un queso como el brie, chuletas de cerdo o cualquier carne roja intensa.

HENNESSY VS 700 + ESTUCHE

Origen: Francia

Variedad: más de cuarenta aguardientes con edad mínima de ocho años.

Es una referencia mundial en coñac. Manteniendo la consistencia del estilo Hennessy durante más de un siglo, su fino equilibrio entre poder y elegancia lo ha hecho popular entre millones de aficionados. Su versatilidad y carácter fuerte le aportan una atracción irresistible.

La denominación VS (Very Special) se da porque su aguardiente más joven tiene, por lo menos, dos años y medio de edad. Su maridaje ideal pasa por carne de buey, magret de pato, atún, pan tostado y estofados.

