Galería: estas son las mejores fotos gastronómicas del concurso Pink Lady Food Photography 2018

Vea aquí las imágenes más destacadas del arte de fotografiar alimentos.

¿Creía que la fotografía de comida era algo de moda que solo ve en Instagram? La realidad es que Pink Lady Food Photographer of the Year es el concurso que revela las mejores fotografías gastronómicas del mundo, y que premia a profesionales que dedican su vida a esta práctica. De hecho, los más grandes fotógrafos de alimentos probablemente han sido galardonados con este reconocimiento, que es el concurso de este tipo más importante del mundo.

El certamen consta de categorías como: ‘wine’, ‘food in the field’ o ‘food for celebration’. El ganador del primer lugar además de obtener el reconocimiento de una organización tan prestigiosa, es premiado con 5000 libras.

En esta edición 2018, el jurado recibió los trabajos de fotógrafos de todas partes del mundo y con visiones muy variadas. En total fueron 8.000 fotografías presentadas por participantes de 60 países de donde se eligieron las más destacadas.