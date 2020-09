Este artículo, titulado originalmente 4 recetas para llevarle el desayuno a la cama a mamá, fue publicado el 9 de mayo de 2017.

En casa teníamos la tradición familiar de hacerle el desayuno a nuestra madre y llevárselo a la cama. Me gustaba entrar sigilosamente a la cocina, muy temprano en la mañana, y preparar lo que inocentemente pensaba que era un desayuno sorpresa. En retrospectiva, estoy segura de que ella permanecía en la cama, aunque ya estuviera despierta por el estruendoso ruido y desorden que hacíamos con las sartenes.

Todavía adoro cocinar para mi mamá, y realmente creo que cocinar para la gente que uno estima es un placer en la vida. Conocer los sabores que nuestros seres queridos disfrutan más toma mucho tiempo, pero esto le agrega diversión a la comida. Me encanta ver el placer en sus rostros cuando encuentran en el plato su sabor favorito.

Este mes he escogido algunas recetas pensando en diferentes tipos de desayunos, así como en la variedad de aromas, sabores, texturas y el tiempo que toma prepararlas.

Para las madres conscientes de su salud o aquellas que andan siempre apresuradas, está un bowl de yogur con frutas y matcha, un té verde japonés en polvo, que además de ser un alimento muy nutritivo le da un toque exótico a la receta.

Al otro extremo está una exquisita y cremosa tostada francesa de almojábana, que acompaño con una salsa hecha con dos de mis frutas favoritas: mango y maracuyá. Adoro las almojábanas y siempre las elijo como una excelente alternativa del pan, porque se trata de un producto libre de gluten. Su preparación es rápida y sencilla. Recuerde que si usted no tiene almojábanas a la mano, el pan duro también funciona.

La torta de banano no es tan pecaminosa como suena. Reemplacé el azúcar por panela, reduje su cantidad y puse harina de coco, rica en fibra. Una torta en la mañana siempre ha parecido ser lo más indulgente de un desayuno y es algo habitual en países como Brasil y Costa Rica, así que por qué no sorprender a las mamás y a toda la familia con este saludable placer.

Finalmente, escogí uno de mis platos favoritos con huevo, que aprendí a cocinar hace unos años en un viaje a Turquía. El secreto de este suculento plato no solo está en la mezcla de la cantidad correcta de hierbas y especias, sino también en la calidad de los tomates y pimientos. Por esta razón incluí una lista de compras de una finca en Choachí, donde cultivan una gran variedad de estos ingredientes, que pueden llevárselos hasta la puerta de sus casas.

Solo espero que disfruten cocinar estas recetas de desayuno tanto como lo hago yo, mientras sus mamás descansan una mañana de domingo, bajo las cobijas, leyendo el periódico o su libro favorito.

PAN PERDU DE ALMOJÁBANA CON MANGO Y MARACUYÁ

Quién no amaría despertarse con un irresistible plato de tostadas francesas con un toque tropical de desayuno. Aquí va la prueba.

Para 4 personas

Para la salsa

1 mango tommy pelado y picado

1/2 taza de zumo de maracuyá

4 cucharadas de azúcar

Para el marinado

3/4 de taza de crema de leche

3 huevos batidos

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para las tostadas

6 almojábanas cortadas en tajadas

Mantequilla sin sal (la necesaria)

Fresas al gusto

Para la salsa coloque todos los ingredientes en una olla a fuego medio y cocine de 3 a 5 minutos revolviendo de vez en cuando. Retire del fuego, vierta en la licuadora y licue hasta obtener una mezcla homogénea. Cuele y deje enfriar. Se puede guardar en un recipiente en la nevera de dos a tres días.

A continuación prepare el marinado. En un recipiente hondo disponga la crema de leche con los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla y mezcle bien. Remoje las tajadas de almojábanas en el marinado por unos minutos. Ponga una sartén a calentar a fuego medio con una cucharada de mantequilla, adicione unas tajadas de almojábanas y cocine por los dos lados hasta que estén dorados. Siga cocinando en tandas el resto de las almojábanas.

Sirva inmediatamente con unas fresas y salsa de mango y maracuyá al gusto.

TORTA DE BANANO Y COCO

El banano y el coco son una combinación clásica. En esta receta utilicé una mezcla de harina libre de gluten (también pueden usar de trigo) y harina de coco.

Este último ingrediente llegó recientemente al mercado colombiano y está disponible en almacenes de comida saludable. Ya lo he probado en mi cocina y encontré que además de agregar fibra, confiere un sabor y aroma suave a coco.

Para 6 u 8 personas

2/3 de taza de aceite de girasol o mantequilla derretida

2 huevos orgánicos batidos

1 taza de panela molida

1/2 taza de yogur griego sin dulce

1 taza de harina de trigo (o harina sin gluten)

1/2 taza de coco rallado

1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de harina de coco

1 1/2 cucharaditas de canela en polvo

3 bananos pelados y machucados

1 banano bocadillo pelado y cortado en tajadas

1 cucharada de miel

Precaliente el horno a 180 °C. Engrase un molde de pan con un poco de mantequilla y coloque papel parafinado sobre el fondo. Bata el aceite (o mantequilla), los huevos y la panela. Agregue los bananos y el yogur y mezcle bien. Luego adicione las harinas, el coco rallado, el polvo para hornear, la esencia de vainilla, la canela y mezcle de nuevo. Vierta en el molde. Decore con las tajadas de banano. Lleve al horno por 45 o 50 minutos. Retire la torta del horno y déjela enfriar dentro del molde. Puede servirla sola o con yogur y frutas.

SHAKSHUKA

Este rico y aromático plato de huevos de Oriente Medio resulta ideal para despertar sus papilas gustativas. Existen tantas versiones de este plato como gente que lo ha preparado y esta receta es una amalgama de las versiones que he probado durante años. Frecuentemente agrego queso feta rallado o una pizca de páprika.

Un consejo: aunque este es un plato para el desayuno, uno se puede comer lo que sobre al almuerzo o a la cena, porque los sabores de las especias se intensifican con el tiempo.

Para 4 personas

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla pelada y cortada en tajadas delgadas

4 dientes de ajo pelados y machucados

2 pimentones rojos cortados en julianas

2 pimentones amarillos cortados en julianas

6 ramas de tomillo

2 hojas de laurel

1 cucharadita de cilantro molido

1 cucharadita de semillas de comino ligeramente tostadas

6 tomates grandes cortados en trozos

1 manojo de cilantro fresco y picado

1 manojo de perejil liso y picado

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de panela molida

1 pizca de ají seco molido (opcional)

4 huevos

Perejil liso y germinados para decorar

Ponga una sartén grande a fuego medio, agregue un poco de aceite de oliva, la cebolla y una pizca de sal. Cocine hasta que se ablande. Añada el ajo y saltee un poco. Adicione el pimentón rojo y amarillo y siga cocinando por unos minutos más, revolviendo constantemente.

Luego agregue las hojas de laurel, el tomillo, el cilantro molido, el comino, las hierbas frescas, la panela y el ají seco y siga cocinando por unos minutos. Por último, adicione los tomates, baje la temperatura, continúe cocinando y revuelva de vez en cuando, hasta que los vegetales estén blanditos y la salsa esté espesa. Verifique la sazón y añada sal y pimienta al gusto.

Con una cuchara haga cuatro huecos en la mezcla de vegetales, rompa un huevo en cada hueco y espolvoree un poco de sal encima de cada uno. Ahora baje el fuego y tape la sartén hasta que los huevos estén en su punto.

Retire del fuego y decore con perejil y germinados. Sirva con pan pita o el pan favorito de su mamá.

YOGUR GRIEGO CON TÉ MATCHA Y FRUTA

El té matcha japonés le da a esta saludable y rápida opción de desayuno un toque elegante.

Para 2 personas

1 taza de yogur griego sin dulce

1 cucharadita de té matcha

Miel al gusto

Frutas al gusto

Una manotada de pistachos

Pétalos de flores comestibles

En un recipiente mezcle yogur griego, té matcha y miel al gusto. Reparta la mezcla en dos tazas. Decore con las frutas favoritas de su mamá, unos pistachos y unos pétalos de flores comestibles. Disfrute inmediatamente.

LISTA DE COMPRAS PARA EL DESAYUNO

Tomates y pimentones

Finca Agricooltura

Domicilios Tels. 317 649 1635

o 301 656 7242

El Té matcha se puede encontrar en varios sitios de té como:

Taller de Té

Calle 60ª n.o 3a-38

www.tallerdete.com

The Tea House

Hay sedes en Bogotá, Medellín y Bucaramanga

www.theteahouseltda.com

Germinados y flores comestibles

Grupo Terra Santa

Tel. 320 854 0744

Correo: grupoterrasanta@gmail.com