Para las recetas de Semana Santa incluí una variación de las croquetas de pescado al estilo inglés, utilizando trucha fresca y papa criolla, uno de mis ingredientes colombianos preferidos.

Teniendo en cuenta que el pescado es uno de los pilares de la comida japonesa, invité al chef Nanami Koshiba, querido amigo y famoso por sus platos de pescado crudo, que compartió un par de sus recetas favoritas.

1. Ensalada de sashimi de salmón curado

Ingredientes para 4 personas

1 salmón muy fresco

1/2 bulbo de hinojo pequeño, cortado en julianas

1/2 cebolla roja pequeña, cortada en julianas muy delgadas

Germinados de cebolla

2 cucharaditas de aceite de oliva virgen

Una pizca de pimienta negra

Tomates cherry

Eneldo

Mezcle el hinojo, la cebolla roja y los germinados para la ensalada.

Ingredientes para la salsa

1 cucharada sopera de salsa de soya

2 cucharadas soperas de azúcar blanco

2 cucharadas soperas de agua

1 cucharadita de vinagre de vino

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1/4 de cucharadita de aceite de ajonjolí

Mezcle todos los ingredientes.

¿Cómo curar el salmón en tres minutos?

1/2 taza de azúcar

1/3 de taza de sal marina

1. Mezcle el azúcar y la sal en 4 tazas de agua

2. Corte 100 gramos de salmón, o la cantidad que usted quiera utilizar, con un grosor de 1/2 centímetro.

3. Ponga el salmón en el agua con la sal y el azúcar durante 3 minutos.

4. Retire el salmón y séquelo usando papel de cocina o una toalla.

Preparación del plato

1. Lleve el salmón a un plato y cúbralo con la cantidad de verduras que desee. Puede colocar, además, eneldo y tomates cherry.

2. Agregue aceite de oliva y espolvoree pimienta negra. Luego vierta la salsa por encima o colóquela a un lado.

2. Croquetas de trucha y papa criolla

Ingredientes para 4 personas

1 taza de trucha sin espinas y sin piel

2 tazas de puré de papa criolla

2 cucharadas de eneldo picado

1 cebolla larga picada finamente

Sal marina y pimienta al gusto

1/2 taza de harina de trigo

3 huevos batidos

1 taza de polenta o harina de arepas

Aceite vegetal para freír

Preparación

1. En un recipiente hondo mezcle la trucha con el puré de papa criolla, el eneldo, la cebolla larga y agregue sal y pimienta al gusto.

2. Coloque la harina, el huevo batido y la polenta en recipientes diferentes. Mientras prepara las croquetas, caliente suficiente aceite vegetal en una olla profunda, hasta que alcance los 160 °C (325 °F).

3. Para formar las croquetas, tome la masa de puré y deles forma circular u ovalada, como prefiera. Después páselas por la harina, luego por el huevo batido y, por último, por la polenta o harina de arepas.

4. Póngalas suavemente en el aceite caliente. Fríalas hasta que adquieran un color dorado. Retírelas del aceite y déjelas escurrir sobre un papel absorbente.

5. Sírvalas inmediatamente con suero costeño mezclado con eneldo y unos cascos de limón al gusto.

3. Pescado blanco con ají amarillo y salsa de soya

Ingredientes para 4 personas

1 filete de pescado blanco de 150 gramos (le recomendamos que corte el pescado tan delgado como pueda, pues el sabor es mejor así, cuando se deshace en su boca)

2 cucharadas soperas de ají amarillo

3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen

1 a 2 cucharadas soperas de salsa de soya

1 diente de ajo

Media taza de maíz

1 cucharadita de rocoto o cualquier chile picante fresco cortado en julianas

Un tercio de taza de cebolleta o cebollín cortado en rodajas pequeñas.

Media cucharadita de azúcar

1 cucharada sopera de mantequilla

1/2 limón

El maíz

Caliente una cacerola a fuego medio. Vierta la mantequilla y ponga a cocinar el maíz durante 3 minutos. Adicione el rocoto o el chile de su elección y la salsa de soya. Cocine por 1 minuto más y reserve.

Preparación de la salsa

1. Caliente una cacerola a fuego medio. Vierta el aceite de oliva y el ajo salteado durante 2 minutos a una temperatura de fuego medio a bajo. Adicione ají amarillo, azúcar y salsa de soya. Continúe cocinando durante 2 minutos más. Después agregue la cebolleta o cebollín, cocine por 1 minuto más y sirva aparte en una taza.

2. Disponga las rodajas del pescado en un plato y exprímales el jugo de limón. Vierta la salsa de ají amarillo con salsa de soya, fría o caliente, sobre el pescado o déjela a un lado.

3. Coloque el maíz cocinado encima de la salsa del pescado. Agregue la cebolleta o el cebollín sobre el pescado.

4. Si no le gusta el picante no necesita adicionarle el rocoto o el chile, tenga en cuenta que el ají amarillo no es picante.

Vea también: Estos son los verdaderos restaurantes pet friendly de Bogotá

5. Utilice la mitad de la taza del cebollín para la salsa y la otra mitad para colocarla al final encima del pescado.

4. Tacos de pescado con salsa de mango

Ingredientes para 4 personas

4 filetes de pescado blanco (de 125 gramos cada

uno) cortados en tiras, sal marina y pimienta al gusto

Aceite para freír

12 tortillas de maíz

1 taza de repollo blanco cortado en julianas finas

1 taza de repollo morado cortado en julianas finas

4 rábanos cortados en rodajas delgadas

1 jalapeño picado

1/2 taza de cilantro

1/2 taza de queso costeño

Ingredientes para la salsa de mango

1 taza de mango de azúcar o un mango pelado y

picado

1/2 cebolla roja pelada y picada

1/2 taza de tomates cherry picados

1 manojo de cilantro

1 jalapeño picado

Zumo de 1 limón

Sal y pimienta al gusto

Para servir: guacamole y limones.

Preparación

1. Primero prepare la salsa de mango. En un recipiente mezcle todos los ingredientes y reserve. En una sartén caliente ponga un poco de aceite a fuego medio.

2. Saltee los trozos de pescado con sal y pimienta al gusto hasta que estén en su punto. Retire del fuego y repita hasta terminar con el pescado.

3. Unte los tacos con un poco de agua y caliéntelos en una sartén aparte a fuego medio. Para servir, rellene cada taco con los trozos de pescado, un manojo de repollo blanco y morado, unas rodajas de rábano y jalapeño al gusto.

4. Agregue un poco de cilantro, queso costeño y la salsa de mango por encima.

5. Sirva inmediatamente con más salsa de mango, guacamole y unos cascos de limón.

¿Qué otras recetas de Semana Santa conoce? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista.

Relacionado