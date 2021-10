El secreto de los bares en Cartagena es haber hecho de la coctelería y la atención un estilo de vida. Las propuestas que le conocerá a continuación no persiguen tendencias, sino más bien, evolucionan sobre un concepto que viene de años atrás.

Es así como llegamos a barras resplandecientes que dejan entrever lo mejor de la cultura caribeña de Colombia y su innegable historia rodeada por murallas, conquistadores y calles coloniales. No es por nada, pero consideramos estos bares como una obra de arte por el servicio que se presta de forma cálida y diligente.

1. Alquímico

Este lugar mágico en Cartagena es de Jean Trinh, un francés que se enamoró de la costa caribeña del país. En 2016 le apostó al proyecto y hoy tiene 60 personas trabajando y ocupa el puesto 47 en The 50 Best, edición bares. Y por si fuera poco se llevó el premio Ketel One Sustainable Bar Award en 2020 por sortear con elegancia el tiempo de pandemia -se llevó a su personal a Finlandia a trabajar en la tierra y enseñarles el trabajo de lo verdaderamente orgánico-.

El ambiente de Alquímico se divide en tres pisos, cada uno con un concepto diferente. El primero se llama La Mansión y está inspirado en los años 20. El segundo, Balcón, es de coctelería clásica del mundo. Entre tanto, el tercero, Terraza, se centra en la coctelería tropical que rinde homenaje a estas tierras caribeñas.

Ubicación

2. Townhouse Cartagena

Lo que más nos gusta a nosotros son los gin tonics de Townhouse Cartagena. Pida un cucumber flyer elaborado con pepino, miel, limón y ginebra Gordons. No deje de probar la última tendencia de los bares de New York, el sparkling time, una propuesta que permite fusionar el gin tonic con el té de fresa, kiwi, corozo y limón. Servido en una copa de balón, deja fusionar el té por un minuto junto con la ginebra para que libere las esencias y aromas que contiene.

Desde Townhouse Cartagena puede ver las cúpulas e iglesias de la ciudad. De 8 a.m. a 1 a.m. la terraza está abierta para todos. Allí disfrutará de otras bebidas, comidas y una selección especial de vinos y cervezas colombianas, especiales para aquellos que no disfrutan mucho de la coctelería.

Ubicación

3. Marea Cartagena

En este bar se siente una mezcla entre el sabor mediterráneo y el caribeño, bajo una decoración donde sobresale el estilo retro-vintage.

A las 10 de la noche bajan las luces para dar paso a la fiesta donde puede elegir entre el salón con ritmos crossover.

Vea tambien: Johanna Ortíz y Nespresso diseñaron el regalo ideal para navidad

Todos los fines de semana tienen una presentación en vivo con los artistas más destacados de Cartagena. Marea, se ha convertido en uno de los bares de Cartagena para bailar, charlar y compartir con tranquilidad.

Ubicación

4. Mirador gastrobar

De los mejores bares de Cartagena, gracias a su privilegiada ubicación con vista de la ciudad, que atrapa y enamora. En Mirador gastrobar presenta su enorme terraza en la que encontrará cócteles clásicos y de autor para todos los gustos, además de una robusta carta de comidas para acompañar su noche.

Y si le gusta la fiesta, baile con la mejor música en vivo de la ciudad amurallada para completar la experiencia. Y por supuesto que no falte una selfie con la icónica Torre del Reloj.

Ubicación

5. BEER LOVERS CARTAGENA Beerstro

Si le gusta la cerveza, este es el bar al que debe ir. En BEER LOVERS encontrará cervezas nacionales y extranjeras para todos los gustos. Y si no sabe bien qué pedir, deje que su personal lo guíe por este fantástico mundo. Tan solo debe responder si le gusta la cerveza amarga, oscura o más bien ligera.

Este lugar es perfecto si quiere estar con amigos en un ambiente tranquilo con buena música y una buena orden de picada. Entre tanto, en octubre no se puede perder sus festivales alrededor de la cerveza como: el Delirium Party, que celebra la creación de la cerveza belga Delirium Tremens, con triple fermentación para un sabor único en el mundo.

Ubicación

También le puede interesar: Los mejores 5 restaurantes en Cartagena para visitar

6. Chichería Demente

Es el lugar que ha cotizado la Plaza de la Trinidad en Getsemaní. Ofrece una selección de tapas españolas con algunos toques caribeños. Para los amantes de la cerveza de barril, aquí la encontrará servida en caña (vaso pequeño) como lo hacen en España para que no se caliente.

Ofrece una lista completa de licores, vinos y cervezas nacionales y extranjeras. El personal del bar laboriosamente hace los cubitos de hielo del tamaño de naranjas navales que son perfectos para las altas temperaturas de la ciudad, permaneciendo por más tiempo congelados.

La mitad del local tiene un techo corredizo que en la ausencia de lluvias permanece abierto. Al ritmo de canciones que comparten un groove similar se escuchan boleros, reggae, funk, jazz, blues y swing. Las sillas del bar, con excepción de las de la barra, son mecedoras de metal. Así, usted sentirá que está en la puerta de su casa siguiendo las costumbres de los residentes del barrio que cogen la brisa del atardecer y, de paso, se enteran de todo lo que aconteció en el día.

Ubicación

7. El Coro Lounge Bar

Es uno de los bares más tradicionales de Cartagena. Aquí va a la fija. Bajo un ambiente más sofisticado con música lounge propuesta por su DJ, disfrutará de los mejores martinis, siendo el de lychees, uno de los más apetecidos.

Actualmente tienen un nuevo menú de cocteles basados en exquisitos licores franceses y tradicionales recetas americanas como french mixology.

Ubicación

¿Qué otros bares de Cartagena agregaría a la lista? Escríbanos a nuestras redes sociales

También le puede interesar: 4 hoteles de Cartagena entre los más lujosos para visitar en 2021

Relacionado