Cacio y Pepe, el secreto de la gastronomía italiana en Bogotá

La taberna italiana Cacio y Pepe está instalada en el moderno desarrollo urbanístico de la esquina de la carrera 11 con la calle 90.

El grupo Takami, que inició operaciones hace cerca de 20 años con un pequeño bar de sushi, como proyecto de grado de sus socios, Nicolás Santos y Felipe Vásquez, ha tenido un crecimiento tal que hoy se ubica entre los principales grupos de restaurantes en Colombia, desarrollando y administrando marcas como Osaki, 80 Sillas, Central Cevichería, Horacio Barbato, Fama y Sipote Burrito, dándole una muy interesante dinámica a la oferta gastronómica en nuestra ciudad.

Hay que aplaudir su clara orientación al trabajo con responsabilidad ambiental y social, al desarrollo de sus proveedores para lograr una proveeduría sostenible, a su dedicación en la formación y gestión de su personal y a la diversidad dentro de su estilo sencillo y descomplicado.

Cacio y Pepe, el secreto de la gastronomía italiana

En Cacio y Pepe el grupo busca romper algunos conceptos ya que no pretenden ser típicos ni tradicionales, no se orientarán a la comida regional y casi no utilizarán ingredientes importados.

A su vez, respeta la estricta selección de la materia prima y el concepto de hacer en casa casi todo lo que ofrecen. Además cuentan con modernos equipos como extrusoras y laminadoras para la pasta fresca. También, ahumadores para acentuar algunos platos con el punto de humo adecuado. Además de un sofisticado horno de piedra que les permite manejar temperaturas con bastante amplitud y libertad y pequeñas barricas de roble para añejar algunos cocteles.

Un local diseñado para la post pandemia

El local, con capacidad reducida por normas de bioseguridad a 50 comensales, es moderno y espacioso. Tiene dos niveles, una gran terraza, techos altos, tuberías a la vista. Mesas cómodas, amable iluminación, amplios sillones rojos y una mesa del chef para 10 personas.

El bar, con una gran barra en la un experto barman socializará con los clientes al estilo del típico bar norteamericano de primer nivel.

En la segunda planta, la cocina a la vista es el espacio donde Steve Haritopoulos, chef americano de origen griego, deleitará a los comensales con preparaciones de comida italiana moderna con tonos “gringos”.

Un menú para todos

La carta es extensa y variada. Tuve la oportunidad de probar pequeñas porciones de algunas de las preparaciones como los shitakes rostizados sobre polenta tostada, magnífica combinación en la que los jugos de cocción de los hongos refuerzan el sabor de la polenta.

El pulpo parrillado sobre puré de pimentón rostizado, tierno y espléndidamente acentuado por el sabor de los pimentones. Entre tanto, el salmón fresco, aderezado con una lemonatta, mezcla de mostaza Dijon, limón y aceite de oliva, que le resalta la frescura, notable opción de comienzo.

Por otro lado, la ensalada de verdes y queso azul, con acedera, yerbabuena, albahaca y cebollín rematada con avellanas, aceite de oliva y limón es una gran alternativa light. Las láminas de morrillo ahumado con vinagreta de limón y chiles asados son deliciosas. Su pizza Margarita con tomates San Marzano le dan mucho carácter, junto con la albahaca y un toque final de mozzarella de búfala fresco (sin pasar por el horno).

La joya de la corona

Para mí la pasta de Cacio y Pepe es una preparación que te lleva por Italia. Rematamos el festín con el Panna Cotta de chocolate blanco, miel de remolacha y crumble de maíz, postre que es un placer para nuestros dulces paladares.

Dirección: Carrera 11a # 89-38 Teléfono: 6447766 Bogotá D.C. www.grupotakami.com

