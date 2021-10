No tenemos que hacer demasiados esfuerzos para descubrir que el vino con historias es un producto cargado de arraigadas tradiciones que hasta permanecen vigentes.

En Europa, desde el siglo XII o XIII, familias enteras de viñateros se han pasado la posta de una generación a otra, y todavía siguen dedicadas al noble oficio de transformar el jugo de uva en un deliciosos bálsamo. Vienen a la mente nombres como Antinori y Frescobaldi, para mencionar solo dos estirpes.

En América, tampoco son pocas las casas argentinas, chilenas o estadounidenses que llevan más de un siglo y medio entregándonos su sabiduría dentro una botella: Don Melchor, Don Maximiano y Santa Rita.

Vinos con historias

Una actividad así, con nexos tan arraigados con el pasado, es, por obligación, conservadora: tanto en su estilo de elaboración, como en sus presentaciones. Las etiquetas evocan nombres de alegóricos pueblos, castillos, marqueses, estancieros, santos, santas, dones, doñas, y una largo séquito de buenos ciudadanos.

Octubre y su desfile de arcanos –a propósito del Halloween– me han obligado a escudriñar las oscuras y húmedas cavas del Viejo y del Nuevo Mundo en busca de vinos alusivos a seres, hechos o entornos iluminados, no por las diáfanas luces de la pureza espiritual, sino por las oscuras sombras del misterio. No ha sido tarea fácil, pero he sobrevivido.

En su mayoría, estos vinos provienen de personas que se salen de lo convencional o que han vencido situaciones adversas. Son experiencias que reflejan los enigmas positivos de la vida. Además de sus nombres –curiosos, atrevidos o inesperados–, mis recomendados también se destacan por la calidad de su líquido interior, y se han convertido en referentes dentro de sus categorías.

Pónganse las máscaras y crucemos el umbral.

1. Concha y Toro

Casillero del Diablo Carménère

Frutado, complejo y agradable. Para toda ocasión

Don Melchor de Concha y Toro, fundador de la bodega chilena que lleva su nombre, guardaba en lugar secreto sus mejores botellas.

Pero estas desaparecían sin explicación alguna. Para ponerle freno al desangre, lanzó el rumor de que su cava estaba habitada por el demonio.

El saqueo terminó de inmediato, y, a la par, nació el nombre de uno de los productos más famosos de su bodega.

2. Veuve Clicquot

Brut Yellow Label

Vivaz, balanceada y elegante. Siempre presente en momentos especiales.

Barbe-Nicole Ponsardin era la heredera de una fortuna textil. Contrajo matrimonio con François Clicquot, cuyo padre, Philippe, había creado una importante casa de champán.

François murió prematuramente, en 1805, y su mujer –conocida a partir de ese momento como la Viuda de Clicquot– tomó las riendas del conglomerado y prefirió ocuparse del famoso vino con burbujas, hasta llevarlo al pináculo de la fama.

3. Finca Allende

Calvario Single Vineyard

Tempranillo, Garnacha y Graciano

Frutado, complejo y enaltecido por el roble. Memorable.

Miguel Ángel de Gregorio, propietario y enólogo de Finca Allende, compró un viñedo plantado en 1945, considerado hoy una de las joyas enológicas de España, por sus vinos con historias.

Las parras, principalmente de uva tinta, están enclavadas en una zona de peregrinación, que sigue la ruta del viacrucis. En un pequeño montículo está el calvario, y en sus laderas se produce la uva de este ejemplar único. Es pura sangre de la tierra.

4. Ernesto Catena Vineyards

Alma Negra Misterio Rosé

Malbec Sparkling, Non-Vintage

Raro y original espumoso. Festín de frutos rojos, muy refrescante.

Alma Negra, marca de vinos creada por el argentino Ernesto Catena, es un tributo a los grandes enigmas de nuestras vidas; a esas áreas ocultas y negras.

Dice:, “el encanto que más interesa a las almas es el encanto del misterio”. Este Malbec espumoso, poco común, sorprende porque mantiene su secreto hasta las últimas gotas de la última copa. Uno no puede evitar preguntarse: ¿Y qué más esconderá? Seguramente más vinos con historias.

5. El Enemigo Wines

El Enemigo Malbec

Mendoza, Argentina, 2009

Creación artística de gran concentración y carácter. Expresión de lugar.

Alejandro Vigil es uno los enólogos más influyentes de su generación, según la revista inglesa Decanter, confiesa que venció a ese enemigo interior que llevamos dentro y que, por lo general, nos lleva a tranzar con el conformismo.

Su deseo de romper con la comodidad y de vencer este estado de ánimo, lo llevó a bautizar a su primer vino de autor con el nombre de El Enemigo, hoy en alta demanda internacional.

