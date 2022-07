“¿Qué quiere tomar? ¿Un aguardiente?”.

Cuando se juntan esas dos preguntas en la propuesta de un anfitrión en un encuentro con amigos, familia, conocidos, desconocidos, la respuesta que probablemente surja vendrá acompañada de una expresión que denotará preocupación o emoción. La fiesta se va a poner intensa.

Inmediatamente, llega a la mente el recuerdo de la primera borrachera, el recuerdo de esa bebida anizada pasando por la boca y luego por la garganta “quemándolo” todo.

Algunos lo odian, otros lo aman con pasión. El gusto por el aguardiente es un misterio. Lo que sí podría afirmarse es que la forma como se bebe el aguardiente es sin mayor degustación: arriba, abajo, al frente y al fondo.

Hay quienes dicen que la cultura del aguardiente es la del borracho. Sin embargo, la cultura que tiene ese destilado es la del colombiano porque es una bebida que ha acompañado la historia del país.

Orgullosos del aguardiente

¿Por qué no sentirnos orgullosos de ella? ¿ Mirarla de soslayo ocultando nuestro verdadero amor? ¿Por qué no llevar una botella de aguardiente cuando viajamos al exterior y regalarla para mostrar lo que hacemos en nuestra tierra? Incluso, ¿por qué no hacer cocteles con aguardiente?

Esas preguntas se las ha hecho Mauricio Gutiérrez, Co- fundador 1000D Spirits, y quien está detrás del aguardiente Mil Demonios. Esta marca ganó en 2021 medalla de oro en la categoría «Guaro-Aguardientes» en San Francisco World Spirits Competition.

En el mercado hay varios aguardientes premium: Real 1493, Júbilo y Cumbé, por nombrar algunos. Según las características de cada uno, empatizarán mejor en ciertos cocteles.

Según Gutiérrez, en el caso de Mil Demonios, los cocteles se caracterizan por ser refrescantes y suaves, muy herbales y permiten resaltar sabores de otros licores en la mezcla sin generar sensación de hostigamiento.

“Mil Demonios funciona para hacer cocteles por su suavidad resultado de tres destilaciones y tres filtraciones, por su mezcla de Gengibre, Hinojo y Cilantro. Por su habilidad para mezclarse resaltando los demás sabores de los ingredientes del coctel”, asegura.

Cinco mezclas muy colombianas:

El colombiano

Ingredientes

60 ml de aguardiente.

30 ml almíbar de panela y romero (*).

30 ml tinto (**)

(*) Calentar a fuego bajo 250 gr panela con 250 ml agua y 2 ramas de romero, revolver hasta que la panela se disuelva y dejar enfriar.

(**) Receta para el tinto:

100 ml agua

10 gr café molido. Hacer con cafetera americana o prensa francesa. (No endulzar el café)

Receta:

Agregar los ingredientes en una coctelera, agitar vigorosamente y servir en copa Coupe previamente enfriada. Decorar con granos de café y romero.

Demonio de oro

Ingredientes:

60 ml de aguardiente

15 ml zumo de limón

15 ml almibar simple (*)

60 ml ginger ale

3 uchuvas

5 hojas de hierbabuena

(*) Se obtiene calentando partes iguales de agua y azúcar hasta su completa dilución.

Receta:

Macerar levemente las uchuvas con la hierbabuena, agregar los demás ingredientes, terminar con hielo y adornar con uchuvas y hierbabuena.

Mil pasiones

Ingredientes:

60 ml de aguardiente

30 ml agua-miel de eucalipto (*)

15 ml zumo de limón

15 ml pulpa de maracuyá

30 ml soda

(*) Agua-Miel de Eucalipto: calentar a fuego medio-alto por 10 min 1/2 taza de agua, 1/2 taza de miel de abeja y 2 ramas de Eucalipto de 10 cm aproximadamente. Luego retirar el eucalipto y dejar reposar.

Receta:

Agregar todos los ingredientes en una coctelera excepto la soda. Agitar por 10 segundos, servir en un vaso corto con hielo. Agregar la soda, decorar con una gulupa (Maracuyá morada) cortada a la mitad y poner rama de ecualipto.

Tinto endemoniado con aguardiente

Ingredientes:

60 ml de aguardiente.

30 ml zumo de limón

15 ml almibar de panela

15 ml malbec

Receta:

Agitar en una coctelera levemente todos los ingredientes excepto el vino.

Servir en un vaso con 1 hielo grande y por último con ayuda del respaldo de una cuchara, servir el vino suavemente para que se genere una capa en la superficie.

Buzirazo

Ingredientes

60 ml de aguardiente

60 ml de pulpa natural de lulo

30 ml de jugo de limón

30 ml de almibar simple (*).

Mezclar 60 ml de aguardiente, 60 ml de pulpa natural de lulo, 30ml de jugo de limón y 30ml de almibar simple. Agitar con hielo y servir. Adornar con una rodaja de lulo y una de limón.

(*) Se obtiene calentando partes iguales de agua y azúcar hasta su completa dilución.

