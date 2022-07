Cuatro restaurantes que proponen maridajes especiales con cervezas, que incluyen sabores desde la maracuyá y hasta una premium alemana. Invitados a disfrutar de los Privilegios Davivienda:

Cuatro cervezas con altura

BrewPub

Carrera 7 n.° 123-35 Piso 11, Bogotá

En BrewPub, la maestra cervecera Leiddy Rincón Infante fue la encargada de crear las cuatro propuestas de esta cervecería ubicada en un rooftop a 42 metros de altura en Usaquén, y que usted podrá degustar en esta ruta: Golden Ale Beer, Amber Ale Beer, Brown Ale Beer y Passion Fruit Ale Beer, todas tipo ale y entre los 4,7 y 5 grados de alcohol.

BrewPub propone, además, un menú que incluye una entrada de chicharrones bañados en salsa BBQ, acompañados de papas casco; un plato fuerte a elección, bife de punta de anca, churrasco de pollo, costillas St. Louis o salmón, y de postre, una panna cotta de frutos rojos.

Cocina bistró y cerveza

HAB Café

Carrera 5 n.° 58-07 Hotel HAB, Bogotá

Para maridar con éxito una cerveza se puede elegir entre tres opciones: buscar mantener el equilibrio entre los sabores de la cerveza y la comida, lograr una afinidad entre el plato y la bebida, o decidir contrastar la cena con la cerveza.

En HAB Café, el restaurante del HAB Hotel que busca acercar los productos de la granja a la mesa de una manera exquisita, propone un menú de cocina bistró y cerveza, combinación que retoma la tradición local francesa.

Para este caso, la cerveza artesanal golden craft estará acompañada de un yakitori de pollo y ensalada: brochetas de pernil deshuesado, marinado en jengibre, glaseado con salsa de cerveza negra y terminado en parrilla. Luego, la panceta, cocida por 36 horas y glaseada con tamarindo, vendrá junto a una cerveza artesanal ipa craft, que suele tener un sabor amargo que marida a la perfección con el cerdo.

Cervecería: Experiencia en Beer Lovers

Beer Lovers Bar

Carrera 11a n.° 93b-30, Bogotá

En una ruta de cervezas por Bogotá sería imposible dejar de lado Beer Lovers, un bar especializado en el maridaje de esta bebida fermentada, ubicado en el Parque de la 93. Tanto cervezas importadas, como nacionales y artesanales forman parte de las opciones que pueden encontrar allí los verdaderos apasionados de esta bebida.

Para esta ocasión, Beer Lovers apuesta por un menú para dos personas que comienza con una Schöfferhofer Hefeweizen Dunkel, cerveza premium alemana, servida junto a cuatro tortillas de chicharrón frito, pico de gallo, salsa de jalapeño y ají ahumado.

El segundo momento consiste en una cerveza premium belga, ya sea una Abbaye cuveé Royale o una Chimay Tripel, maridada con dos hamburguesas de carne de 150 gramos con crema de yogur especiado, tocineta artesanal, syrup de café y ron con cebollitas ocañeras y queso paipa fundido.

Brunch all you can eat

AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott

Calle 85 n.° 12-66, Bogotá

El auge de las cervezas artesanales en Colombia es evidente. Este tipo de fermentado es elaborado por maestros cerveceros, que usan ingredientes naturales y dejan de lado los aditivos artificiales y conservantes. Además, el proceso de elaboración se hace de manera manual, o con mínima intervención de maquinaria, lo que resulta en una bebida con más cuerpo, aroma y sabor.

Durante este brunch all you can eat del AC Hotel, usted puede probar dos tipos de cerveza artesanal, más una nacional y otra importada: BBC draft, Cajicá, BBC draft Monserrate, Andina tipo lager y Heineken.

Adicionalmente, podrá degustar las preparaciones, de manera ilimitada, de la barra de ensaladas; la mesa de acompañamientos y entradas, con opciones como arepas, patacones y cremas; la sección de parrilla, con platillos como punta de anca, baby beef, costilla de cerdo y bondiola de cerdo, y una estación de postres.

