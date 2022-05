Diana Bernal acaba de llevarse el título como la mejor bartender de Colombia en la competencia World Class Bartender 2021. Esta perfeccionista confiesa que superó a los otros participantes -en su mayoría hombres- impulsada por la seguridad en sí misma y la historia de fondo de cada preparación.

“Ser madre soltera y trabajar en algo que la sociedad cree que debe hacer un hombre, me ha dado la fortaleza para llegar a donde estoy. Ser bartender reúne todo lo que me gusta porque puedo expresar mi parte artística; mi amor por el servicio y por los nuevos conocimientos que adquiero en gastronomía”, comenta la bogotana.

Esta perspectiva es un reflejo de la profundidad de inteligencia y pensamiento que le ha valido a esta mujer ser la primera bartender en representar a Colombia en el mundial -que se llevará a cabo en septiembre 2022 en tierras australianas-.

“Ser artista plástica y amante de la historia fue una de las claves para llegar a la final. Utilicé mis conocimientos y los mezclé con mi pasión por la coctelería para hacer variaciones de bebidas clásicas con ingredientes colombianos poco conocidos”, añade. “Cuando un coctel está verdaderamente inspirado es porque nace de una verdadera pasión que crece con el tiempo, el esfuerzo y la dedicación”, explica la egresada de la Universidad Distrital.

El origen de Diana Bernal

Ocho finalistas provenientes de Colombia se enfrentaron a dos retos para escoger al mejor bartender del país. Primero, los participantes tenían que preparar cinco cócteles con las credenciales de sabor y calidad en el menor tiempo posible. Y como reto final, preparar un coctel de autor para los asistentes presenciales.

Mientras estudiaba artes plásticas, Bernal se enamoró de la coctelería gracias a las enseñanzas del bartender Chris Giamporcaro. “El secreto está en contar historias. Es un valor que adopté de mi mentor, con el que entendí que la coctelería es un tema más complejo que mezclar sabores. Se trata de explicar el origen de una bebida y lo que representa, así como lo hicimos en su momento en el bar Liberatrix, que cerró por la pandemia, en donde teníamos un coctel bautizado Manuelita Sáenz”, comenta Bernal.

Luego de su paso por esta coctelería artesanal, Diana Bernal entró a Diageo Bar Academy, donde la impulsaron a entrar a la competencia, en la que no se sentía muy segura de participar con “las máquinas de hacer cocteles de Colombia”, como explica ella misma.

“Agradezco a Germán Díaz -desarrollador de Diageo Bar Academy-, que me ayudó a creer en mi talento porque vio que tenía madera para estar en la competencia y me llevó por ese camino. Pensé que me iba a ir bien, pero me sorprendió haber llegado tan lejos y estoy muy contenta. Llegar a la final del World Class Bartender Colombia fue la cereza del pastel”, comenta Bernal.

Aunque sentía que le faltaba más conocimientos y práctica para participar en el World Class Colombia, Bernal se llevó el aplauso de los otros bartenders gracias a sus técnicas, conocimiento y curiosidad por el uso de ingredientes locales y su habilidad de mezclar coctelería con fundamentos de la cocina.

El coctel ganador

Diana competirá con 50 de los mejores bartenders World Class del mundo, enfrentándose a desafíos inspirados en los sabores y las historias de algunos de los spirits más importantes del sector.

Bernal sorprendió al jurado compuesto por los chefs Harry Sasson, Alejandro Gutiérrez e Iván Cadena -entre otros chefs, críticos y empresarios-, con Flor Nativa, un coctel preparado con habas, chirimoya, miel y Tanqueray Ten.

“El coctel tuvo un proceso en el que cocí las habas en la chirimoya, que es una fruta bastante jugosa, y después lo dejé macerando en agua miel por 24 horas. Luego le agregué un toque de limón y vodka para darle un balance en dulce, ácido y alcohol. Y luego en el shake -agitado en coctelera-, hice una proporción de uno a uno con la ginebra Tanqueray Ten”, explica Bernal.

En cuanto a la presentación, Bernal maravilló a los jueces del World Class Bartender Colombia al servir directamente los cocteles en una botella sin utilizar ninguna clase de embudo -revelando la precisión milimétrica de su técnica-. Luego, adornó cada botella con un sello de lacre en forma de flor, inspirado en el característico sello que Charles Tanqueray le puso a sus primeras botellas.

¿Dónde tomar un coctel hecho por Diana Bernal?

Desde el próximo mes la bartender estará en Mar y Zielo, un bar restaurante escondido en una callejuela de Cartagena, rodeado de tiendas de lujo y antigüedades poco convencionales, con una barra de seis puestos y una docena de mesas, donde sirven platos aparentemente sencillos pero sublimes con acento Caribe, que atrae a clientes nacionales e internacionales.

Si el carácter del viche, la delicadeza del vino blanco Chardonnay y la frescura de la menta hacen parte de los ingredientes de Flor, uno de los cocteles de autor de Mar & Zielo, las preparaciones de Bernal llegarán como la ola disruptiva de la nueva coctelería en esta zona del Caribe. “Estoy emocionada por mostrar mis habilidades en Cartagena porque los cocteles tiene un origen social e histórico, que buscaré complementar con ingredientes locales que narren una historia sobre esta Colombia”, concluye la bartender de 29 años.

