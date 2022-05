Ruta de las joyas gastronómicas del sur de Bogotá

Visitar estos palacios gastronómicos del sur de Bogotá es una experiencia para todos los sentidos, en la que no hay espacio para fotos, solo para disfrutar cada uno de sus platos.

Desde las picadas más generosas de la capital colombiana, hasta productos de panadería recién salidos del horno, en Diners lo invitamos a conocer estos restaurantes, piqueteaderos, panaderías y pastelerías que se han ganado un lugar en el listado de las joyas gastronómicas del sur de Bogotá.

1. Restaurante Donde Manuel (Calle 140 No. 19-24)

Al llegar al restaurante en automóvil, un joven lo recibe con una bandera roja en señal de que llegó a Donde Manuel, un lugar reconocido por sus picadas y variedad de platos típicos colombianos.

Sus puertas se abren de par en par, su interior lo recibe con un pasillo donde está la exhibición de rellena, papa criolla, gallina, plátano maduro y costillas preparadas por expertos parrilleros. En el fondo hay más de una veintena de mesas de madera y unas cuantas neveras de helados San Jerónimo.

Luego de sentarse junto a su familia o amigos, tiene la opción de esperar a que un mesero anote su orden o hacer fila para pedir mientras va leyendo el menú que está justo encima de la caja registradora, donde se puede leer que las picadas van de $46.000 a $132.000 pesos.

2. La Sorpresa (Carrera 69 No. 31- 11)

Una casona del barrio Carvajal abrió sus puertas hace 35 años para ofrecer preparaciones de mar. Hoy en día es uno de los referentes de esta cuadra, reconocida por tener otros restaurantes de carnes, pescados y comida típica.

Sin embargo, son pocos los que pueden igualar el sabor de La Sorpresa, en donde puede pedir un combo que incluye coctel de camarones, cazuela y arroz a la marinera, y encima aceptar el consomé de pescado que ofrecen con todos los platos.

También encontrará pollo, carne y otros platos colombianos desde $15.000 pesos. Debe tener en cuenta que no tiene parqueadero, por lo que tendrá que dejar el carro en el andén, como en los viejos tiempos capitalinos.

3. La Poche (Carrera 69 No. 31-19)

La pescadería La Poche es un referente de la gastronomía colombiana en toda Bogotá. Sin embargo, lo que pocos conocen es que su primer restaurante abrió en el barrio Carvajal con una variedad de platos inspirados en la comida del Caribe y el Pacífico.

Empiece este viaje gastronómico con una entrada de ceviche de pulpo y luego un pargo rojo frito -de los mejores de la ciudad- o, si lo prefiere, una pasta poché bañada con camarones y salsa alfredo, acompañada de papa a la francesa.

Finalice su almuerzo con una copa de vino blanco o una jarra de limonada de coco. Los precios están entre $18.000 a $50.000 pesos.

4. Los Torres (Transversal 53 Bis No. 2a-64)

Este piqueteadero, que participó en el pasado festival Alimentarte -celebrado en el Parque Simón Bolívar- tiene una promesa con cada plato que venden: “si no le gusta no paga ni un peso por él”. Tanta confianza tienen en sus parrilleros que no se conoce el caso de una persona que haya devuelto su plato.

Justamente por eso hace parte de esta lista de joyas gastronómicas del sur de Bogotá, porque las carnes que ofrecen son tiernas y siempre llegan al punto de cocción que las pide el comensal. Y aunque tiene sede en el Galán, Candelaria y Corferias -sin contar con sus sedes en Medellín-, lo invitamos a pasar por ese punto ya que tiene mesas al aire libre y siempre tiene puestos para los comensales de los fines de semana. Precios de $24.000 a $30.000 pesos.

5. Donde Pacheco (Av. Caracas No. 28 – 43)

En el barrio Olaya existe una cuadra llamada la “Zona L”, la cual es reconocida por albergar las mejores lechonerías de la capital. Sin embargo, Donde Pacheco se lleva la corona por la frescura de sus cojines que vienen con buena porción de carne, sin exceso de grasa y con un cuero tan crujiente como una galleta.

Sus instalaciones están diseñadas para atender a grupos de comensales tanto grandes como pequeños, quienes pueden observa cómo salen de la cocina diferentes platos de lechona preparados el mismo día, con insulso -acompañamiento típico de la cocina tolimense-. Encuentre porciones desde $12.000 pesos.

6. León (Carrera 18 con calle 8)

En el corazón del San Andresito de la 38, León se levanta como uno de los restaurantes más grandes y queridos del sector. Sus puertas verdes de más de tres metros de largo abren paso a una bodega con más de 50 mesas con manteles de cuadros rojos, acompañadas del clásico servilletero, sal y pimienta.

Aquí encontrará toda clase de platos típicos de Colombia, como la frijolada, la lengua en salsa, el arroz con pollo, las costillas de cerdo, la gallina y diferentes sopas. Algo que resaltan los comensales del lugar es la rapidez y diligencia para atender y servir los platos. Precios entre $25.000 y 40.000 pesos.

7. Tamales el gordo (Carrera 32 No. 45a -15 sur)

Este restaurante es perfecto para desayunar un domingo con la familia. Como lo dice su nombre, los tamales son su especialidad y se destacan por ser frescos, jugosos y con más carne que masa.

Por otro lado, puede encontrar también lechona, sancocho de gallina, huesos de marrano y platos típicos del Tolima. También ofrecen el servicio de catering para sus eventos sociales. Precios de $4.500 a $25.000 pesos.

8. Totos Pizza Gourmet (Avenida Américas No. 71B – 86)

Con más de 20 años en el mercado esta pizzería ubicada sobre la Av. Américas se destaca por ofrecer pizzas en masa gourmet con diferentes ingredientes como charcutería, pollo marinado en miel mostaza y una variedad de quesos nacionales e internacionales.

El establecimiento tiene aproximadamente 20 mesas y además ofrece servicio a domicilio por teléfono o por las aplicaciones de Rappi y iFood. Totos tiene otros puntos en la calle 116 # 16-78 y en la calle 12C # 71B -60. Precios desde $23.000 pesos.

9. Vamos donde Rafa (Calle 35b Sur)

Si le gustan los platos rebosantes de comida y los huesitos de marrano, debe visitar el piqueteadero Vamos donde Rafa. Su característica principal está en la generosidad de sus platos, en los que la proteína es la gran protagonista.

Incluso, no se le haga raro si no puede terminar de comer y pide para llevar porque de verdad sus maestros parrilleros se precian por ofrecer platos que perfectamente pueden ser para dos personas. Precios desde $25.000 pesos.

10. Kuty (Carrera 24 No. 3-03)

La panadería y pastelería Kuty hace parte de un símbolo de la gastronomía colombiana. Todo empezó en 1975 cuando dos antioqueños abrieron un local modesto en el barrio Junín de Cali. Luego de probar el éxito de sus panes, abrieron una segunda sede en Bogotá -con el concepto de desayunar en la panadería- que terminó siendo todo un éxito.

Justo en este punto del sur de Bogotá se puede apreciar los inicios de esta empresa gastronómica que ofrece los mejores omelets de la ciudad, sin mencionar sus panes recién salidos del horno acompañados con chocolate en leche. Precios por plato desde $12.000 pesos.

11. Pastelería Moffis (Calle 2 No. 26A- 04)

En el barrio Santa Isabel se encuentra una de las pastelerías y panaderías más visionarias de su época. Antes de ponerse de moda los cafés de especialidad, Moffis ofrecía un exclusivo espacio para tardear y disfrutar de su variedad de panes acompañados con chocolates, cafés, jugos y aguas aromáticas.

Con el tiempo, sus dueños han sabido agregar otros platos para el almuerzo, como un trifásico de pollo, sobrebarriga y hasta lengua en salsa de champiñones. Aunque su local es pequeño, atienden rápido y con el mayor cariño a cada uno de sus comensales. Platos desde $24.000 pesos.

