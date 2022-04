Los grandes íconos de la cocina del país ibérico -desde la paella hasta los churros y las tapas- son los protagonistas de estas cuatro propuestas gastronómicas en Bogotá. A continuación, vea los restaurantes españoles que elegimos para usted:

1. Sunset brunch (AC Hotel Bogotá Zona T By Marriott, Calle 85# 12-66)

Foto: cortesía AC Hotel.

Con el mar Mediterráneo de fondo, los españoles saben disfrutar de un buen atardecer. Evocando este momento del día, el AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott creó una experiencia de buffet nocturno en el que puede disfrutar de toda la gastronomía española que quiera, bajo el concepto de all you can eat.

Separe los viernes de este mes para visitar este sunset brunch en el que el chef del hotel preparará una estación dedicada a España compuesta por jamón serrano, tomatina, gazpachos, salmorejo, callos a la madrileña, sangría tinta o blanca y claras con limón.

Mientras el DJ en vivo crea un verdadero ambiente español, puede visitar la estación de street food con miniperros, hamburguesas, pizza y nachos; la estación de superfood con variedad de tapas, sushi y ensaladas; el candy bar con brownies y tortas, y refrescarse con bebidas como gin and tonic, tinto de verano y cerveza de draft.

2. Inspiración española (La Lola rola, Carrera 6A #118B -41. Zula Piso 4)

Foto: Zarzamora/ Shutterstock.

Basada en los bares de tapas españoles, La Lola Rola tiene origen europeo, pero espíritu latino. Esta nueva propuesta gastronómica es una oda al buen comer que profesan los españoles, conjugada con la interpretación de los latinoamericanos. El resultado es una experiencia de cocina fusión con coctelería de autor y música tradicional española.

Para esta ruta, La Lola Rola propone un menú por persona que incluye una entrada de tortilla española con chorizo y queso de oveja o unas papas bravas, para los amantes del picante.

El fuerte es una interpretación titulada Paella y pa’el, en la que el icónico plato de arroz combinado con vegetales frescos y frutos de mar se sirve al “estilo rolo”.

Vea también: Entrevista con una futurista de la gastronomía

Y para no perder las buenas costumbres, maride su cena con sangría, tinto de verano, una copa de vino o cualquier bebida sin alcohol que desee. Finalice la velada con unos churros españoles en salsa de chocolate o crunch flipante, una bola de helado frito.

3. Sabores de España (La cosmopolita Carrera 9 #79A- 26)

Foto: cortesía La Cosmopolita.

Las tapas son un universo miniatura y la introducción ideal a la vasta gastronomía española. Estas pequeñas porciones de básicamente cualquier ingrediente, constituyen una verdadera tradición entre los españoles, que acostumbran comer junto a una –o varias– copas de vino o cerveza.

Rindiendo homenaje a esta cultura, La Cosmopolita propone una experiencia llena de sabores ibéricos que provienen de su horno de piedra.

En esta ocasión, el restaurante creó un menú maridaje para dos personas que invita a probar –al almuerzo o la cena– las mejores tapas de la capital.

Para comenzar disfrute croquetas de chorizo español o tostadas de rabo de toro, un guiso típico de Córdoba, que podrá maridar con vino.

Continúe el tapeo con unas empanadillas de queso y tomates o unas tortillas de patatas, una preparación emblemática de España.

Luego, elija entre una paella cosmopolita y una pizza serrana, con jamón serrano, queso y tumaca. Para acompañar el fuerte puede pedir dos copas de otro vino. Y para el postre podrá decidirse entre churros dulces y helado de vino tinto.

4. Noches de paella (El Kilo, Calle 68# 6-11)

Foto: cortesía El Kilo.

La diversidad del territorio español se refleja en su gastronomía, que oscila entre lo rural y lo costero. Aquel contacto con el mar permite que en sus recetas abunden variedades de pescados y mariscos.

Una de las más emblemáticas es la paella, un ritual gastronómico que cuidan con recelo en la Comunidad Valenciana.

En El Kilo, en Bogotá, le hacen honor a esta propuesta española con productos de mar frescos y de calidad. Su preparación incluye camarones, mejillones, chorizo y pollo.

Con este menú podrá acompañar su paella valenciana de una copa de vino o de sangría, y una porción del postre de la casa.

Además, tiene la posibilidad de disfrutar de la paella en su domicilio o en el restaurante, en el que los fines de semana hay música en vivo.

También le puede interesar: La Tapería de la Plaza, un rincón de España en el Siete de Agosto

Relacionado