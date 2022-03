El buen comer puede verse como una experiencia banal que estimula nuestro sentido del gusto. Sin embargo, en los últimos años la gastronomía se ha convertido en un mensaje social, cultural, económico y antropológico que marca ciertos patrones de preferencia, así no nos demos cuenta.

Justamente estos indicadores son los que utilizan los futuristas gastronómicos (food futurology) como Morgaine Gaye, quien analiza para dónde va el mundo de la gastronomía en cuanto a ingredientes, texturas, colores y sabores, los cuales estarán en tendencia en los próximos años. De hecho, la inglesa tiene un libro llamado Tienda del futuro, donde presenta predicciones para 2050.

Por otro lado, Gaye es profesora universitaria de Reino Unido y Suecia, además tiene una charla TedX sobre el futuro del olor y el olfato, y actualmente está escribiendo el libro A taste of thing to come, sobre las futuras tendencias alimentarias y por qué deberían importarnos.

Diners puso a prueba su experticia con una entrevista en donde Gaye cita al Baileys Treat Report, un documento creado con la ayuda de los principales fabricantes de dulces en el mundo, los cuales marcarán las tendencias para este 2022.

Cuando se trata de identificar las tendencias gastronómicas, ¿cuál es la metodología que utiliza?

Para identificar las tendencias gastronómicas, incluidos los pronósticos para el Baileys Treat Report, observo continuamente patrones de comportamiento e indicadores sobre lo que es probable que suceda.

Analizo la moda global, los interiores, el diseño y las tendencias sociales y sigo muy de cerca las tendencias desde Asia hasta las costas de América y Europa. Mi investigación es la culminación de años de estudio y curiosidad contínua.

He asistido a una amplia gama de conferencias, he tenido conversaciones con una gran variedad de expertos, desde pronosticadores de color hasta asesores de caminatas lunares de astronautas y, por supuesto, viajo constantemente para ver qué está surgiendo en las culturas alrededor del mundo.

Foto: Baileys Treat Report.

¿Cuáles son los ingredientes que ya no se están utilizando en la cocina?

Últimamente, el sebo rara vez se usa para hornear. La tendencia va encaminada a que las personas usen ingredientes alternativos como la mantequilla vegetal, la margarina o el aceite de coco.

¿Cuáles son sus ingredientes favoritos para 2022?

La verdad no puedo esperar a ver a la gente experimentar con la tendencia Going Nuts for Desserts, la cual se basa en crear preparaciones alrededor de las nueces y los frutos secos.

En esta tendencia, no hay límites para lo que quieras crear… desde cremosos pasteles de queso hechos a base de marañón o preparaciones fáciles y rápidas de caramelo con mantequilla de nueces.

Las algas marinas también son un ingrediente que me emociona mucho por su carácter diverso y retador. Tal y como se predijo el año pasado en el Baileys Treat Report, las combinaciones opuestas, como lo dulce y lo salado, van a incrementar su popularidad en el 2022. Así que lo más probable es que los picos salados de las algas marinas comiencen a estar presentes en una variedad de postres, desde en helados hasta en muffins.,

Foto: Baileys Treat Report.

Además del sabor y la textura, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de probar un postre?

¡Asegúrate de que te gusta lo que pides o haces! Como Morgaine Gaye, los postres están diseñados para ser disfrutados y para regalarnos pequeños momentos de placer. La comida tiene que ver con la percepción. Por eso que las preferencias propias y los gustos culturales juegan un papel fundamental a la hora de elegir un postre.

También, factores como su atractivo visual y su aroma son importantes, deben ser lo suficientemente llamativos para querer comerlo.

¿Pueden los alimentos ultraprocesados vivir en armonía con los ingredientes naturales?

Creo que la clave está en disfrutar la comida con equilibrio y moderación. Por supuesto, comer en su mayoría de manera natural es óptimo para nuestra vida. Cada vez se facilita más por la variedad de opciones naturalmente deliciosas que hay en el mercado, pero es cuestión de tener un balance.

Pronosticamos que el Color Maximalism abrirá paso en nuestras cocinas y panaderías locales con tonos que vemos en la naturaleza. Podremos evidenciar postres como helados hechos de maíz morado o brownies donde resaltan los colores vivos y tonos cálidos de la remolacha.

Foto: Baileys Treat Report.

El azul luminoso de un océano tropical y los verdes vivos de un frondoso bosque son parte de los colores tendencia para el 2022, ¿qué más agregaría y por qué?

La comida azul verá un aumento aún mayor en popularidad en 2022, reemplazando eventualmente al color verde. Con el uso de azules naturales y vibrantes característicos de la flor conchita azul o butterfly pea flower, se comprobará el alza de su popularidad en el mundo de la repostería.

Con tantas celebraciones y ocasiones perdidas tras la coyuntura, podemos esperar más vitalidad en nuestra comida con la tendencia A Touch of Sparkle, que pretende devolverle el brillo y la vida a los momentos.

Cupcakes espolvoreados con glaseado dorado brillante y brillo comestible. También trufas de chocolate blanco terminadas con un brillo nacarado. Estos son algunos de los postres que estarán en tendencia este año.

