¿Cuándo fue la primera vez que probó el alcohol? ¿Tuvo una conversación con sus padres sobre el consumo responsable? ¿Alguien le guió para aprender a tomar? Estos son algunos de los interrogantes que no suelen plantearse con frecuencia y que abarcan sucesos de una etapa tan crítica como la adolescencia.

Según la Encuesta Nacional de Sustancias Psicoactivas del DANE, adelantada en 2019, el 54 % de los adolescentes toma en fiestas caseras y el 93 % en lugares donde sirven bebidas alcohólicas a menores de edad. Lo anterior, sumado a la conducción bajo los efectos del licor, que a pesar de su disminución sigue siendo una problemática de salud pública -en 2021 fallecieron 121 por esta causa-.

Estos datos ratifican la importancia de crear una conversación alrededor del consumo responsable. Diageo, la empresa de fabricación y distribución de bebidas alcohólicas británica, hace lo propio con Wiki Tragos: manual del buen beber. Esta es la primera serie web que promueve el consumo responsable del alcohol en el país y en ella participan 34 celebridades entre actores, periodistas e influenciadores.

El manual del buen beber

A lo largo de cinco capítulos, el artista Julio Correal y el actor Variel Sánchez llevan a los usuarios a vivir -y revivir- experiencias de la vida cotidiana en busca del significado de la frase “saber beber”. En ese viaje, los dos personajes principales consultan a diferentes gurús de los “tragos perfectos”, con el fin de conocer las recomendaciones más importantes para beber con moderación.

Durante 5 capítulos, que se pueden ver en YouTube, personalidades como Andés Juan, Tatán Mejía, Juliana Galvis y Alberto Casas le dan vida a un programa de entretenimiento versátil y diverso. “Este es un formato innovador, pensado para educar, crear conciencia sobre el consumo con moderación, la venta a menores de edad y la importancia de no manejar bajo los efectos del alcohol”, dice Paula Rey, gerente general de Diageo Colombia.

En el tercer episodio, titulado El trago en las diferentes generaciones, Andrés Juan se suma al elenco para hablar de su relación con el alcohol. Recordado por producciones como Yo amo a Paquita Gallego y su reciente participación en Ritmo Salvaje, el actor bogotano comparte su experiencia como consumidor y propietario de bares y discotecas de la ciudad.

“Las cosas han cambiado mucho, cuando yo era pelado todo era una experimentación. Los viejos le daban a uno trago y el que más tomara era el más verraco. Hoy en día se ha generado una conciencia mucho más amplia, tanto en la sociedad como por parte del negocio y de las distribuidoras” cuenta el actor.

Aquí tres consejos de Andrés Juan para finalmente aprender a tomar alcohol de manera responsable.

1. Tomar cosas de buena calidad

“Yo comencé a tomar alcohol muy joven, por ahí a los 14 años. Mi papá me daba un par de tragos desde entonces. Esa fue mi introducción al trago. No me atrevo a juzgarlo pero yo no lo haría con mis hijos.

Además, antes lo único que uno hacía de adolescente era salir a la calle a emborracharse. Ni siquiera había lugares aptos para uno. Incluso en algunos sitios, recuerdo, vendían trago sin etiquetar. Eso no pasa hoy por la cabeza de un promotor”.

2. Beber alcohol con moderación

“Si uno no logra aprender a tomar alcohol a las buenas, aprende a las malas. En tantos años en el negocio de bares y discotecas he visto de todo. Y me da mucha angustia ver a los pelados fuera de control. Porque todos hemos pasado por ahí y uno sabe que esas cosas nunca terminan bien.

Pero la misma presión social ha ido llevando a que la gente sea mucho más moderada y responsable. Antes no había reglas, la policía no tenía control en el consumidor. A los promotores y dueños de lugares no les importaba vender trago sin etiquetar o venderles a menores de edad. Todo eso ha cambiado mucho”.

3. Tomar es un evento, no el fin

“La idea de beber es poder disfrutar, sin buscar estar borracho. Por eso hay que tratar de que sea un evento y no el fin propio. Uno puede disfrutar mucho más cuando tiene plena conciencia de lo que está haciendo. Por eso se debe hablar sobre el alcohol abiertamente y entender cómo funciona.

Hoy como padre comprendo que es clave que uno tenga esa relación con los hijos. Que las marcas tengan esa relación con los consumidores. Que se hable abiertamente de que los excesos son malos.

Y como propietario de un bar o discoteca lo que quiero es que la gente la pase bien y que vuelva. No quiero que tengan una mala experiencia. Entonces de alguna manera me he hecho responsable un poco sobre mis clientes”.

