En su costa sureste siempre hay sol, mientras que al norte se pueden disfrutar de las cuatro estaciones del año; Estados Unidos tiene tantos atractivos turísticos como ciudades.

En 2019, fue el tercer país en el mundo que más turistas recibió, con un total de 79 millones. Y, aunque la pandemia golpeó fuertemente al país norteamericano, las cifras del turismo en 2021 lograron igualar al 70 % del gasto que generaban los visitantes antes de la pandemia.

Pero si lo que usted quiere es conocer más sobre Estados Unidos, más allá de las grandes ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles, puede optar por otros destinos más modestos y pequeños.

Este es un listado de cinco pequeñas ciudades de Estados Unidos recomendadas por Conde Nast Traveler en sus premios de viajes anuales, que este año celebran su 35 aniversario. Cinco destinos con escenas artísticas de vanguardia, nuevos restaurantes y arquitecturas llamativas.

1. Charleston, Carolina del Sur

Foto Tyrone Sanders / Unsplash

Calles con adoquines, carruajes paseando por la ciudad, un llamativo paseo costero y arquitectura de estilo renacentista hacen de Charleston un pequeño viaje al pasado. Esta ciudad puerto de Carolina del Sur fue fundada en 1670, su nombre es un homenaje al rey Carlos II de Inglaterra y ha encabezado esta lista en repetidas ocasiones.

Si piensa visitarla, el mejor plan en la ciudad es tomar una copa de vino junto a unas ostras frescas en el restaurante The Ordinary en una terraza al aire libre. Además, puede tomar un paseo en bote por el mar para ver el atardecer o agendarse a alguno de los múltiples festivales gastronómicos y culturales como el Spoleto Festival USA, uno de los principales festivales de artes escénicas de Estados Unidos.

2. Aspen, Colorado

Prescott Horn / Unsplash

Aspen tiene su propia fama y por eso no es sorprendente que ocupe el segundo lugar. Esta ciudad enclavada en las Montañas Rocosas de Colorado tiene las mejores pistas de esquí de todo Estados Unidos. De allí la cantidad de complejos turísticos, como The St. Regis Aspen Resort, un hotel de cinco estrellas ubicado al pie de la montaña Aspen.

Luego de desafiar las nevadas montañas de Aspen, puede probar la mejor charcutería de la ciudad en Meat and Cheese, saborear la cocina nikkei del chef Nobu Matsuhisa en Matsuhisa Aspen y recorrer el Museo de Arte de Aspen, que exhibe obras de arte contemporáneo, o la Ópera Wheeler, construida en 1889.

3. Santa Fe, Nuevo México

Foto Matt Briney / Unsplash

En medio de un valle emerge Santa Fe, la capital política y creativa del estado de Nuevo México. La ciudad ha inspirado a artistas como la pintora estadounidense Georgia O’Keeffe, que recorrió sus calles anchas con casas de adobe. De hecho, allí está situado el Museo Georgia O’Keeffe, que mantiene vivo el legado artístico de la exponente del modernismo americano y su compromiso con la comunidad.

Para seguir con el recorrido artístico, le recomendamos visitar House of Eternal Return de Meow Wolf, una experiencia de arte inmersiva con más de 70 salas. Termine con un coctel en Radish & Rye, que propone bebidas simples pero innovadoras de origen local.

4. Alexandria, Virginia

Foto Ryan Ledbetter / Unsplash

A poco menos de 30 minutos de Washington D. C. se encuentra Alexandría, el secreto mejor guardado de los habitantes de la capital del país. De hecho, muchos de los habitantes de Alexandria trabajan en algún cargo oficial en D. C. Old Town, el distrito histórico de la ciudad junto al río Potomac, suele enamorar a los turistas con un ambiente de aceras de ladrillo rojo repletas de casas históricas conservadas de los siglos XVIII y XIX.

Otro de sus atractivos turísticos son los numerosos museos pequeños, como la Taberna de Gadsby, un edificio que sirvió de hotel desde el siglo XIX y albergó personalidades como George Washington, Thomas Jefferson y John Adams. No deje de pasear por King Street, un punto gastronómico que alberga restaurantes, boutiques y tiendas especializadas.

5. Savannah, Georgia

Foto Jessica Furtney / Unsplash

La lista la completa esta ciudad costera de Georgia, que está separada de Carolina del sur por el río Savannah. Aquí también podrá perderse en su distrito histórico adoquinado con carruajes tirados por caballos, edificios supuestamente embrujados e inmensos robles.

Lo ideal es conseguir una habitación en el histórico hotel Gastonian, que une dos mansiones en un bed and breakfast de lujo. Ya ubicado, diríjase por una cena a The Grey, un restaurante ubicado en una antigua estación de autobuses dirigido por la chef Masha Bailey, que exalta los clásicos sureños como el foie gras y el bagre frito.

