El 11 de marzo del 2021 el mundo del arte se sacudió con la venta de Everydays: The first 5.000 Days, que alcanzó los 69,3 millones de dólares en una subasta de la casa Christie’s y rompió los récords de obras digitales; aunque, en realidad, no era una sola obra, sino un collage de dibujos y animaciones realizado por Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, en los últimos cinco mil días.

Casi un mes antes, en febrero, el meme del Nyan Cat, un felino animado que a medida que avanza hacia la derecha de la pantalla deja un rastro de arcoíris, llegó a los 580 mil dólares en una puja. Sin embargo, no se trataba de ninguna novedad, pues este gato fue creado por Chris Torres más de una década atrás y se ha compartido millones de veces.

Más tarde, el 21 de marzo, Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo de Twitter, vendió el primer trino que se publicó en esa red social y que salió de su propio perfil: @Jack, por 2,9 millones de dólares. En él se leía Just setting up my twttr’ (configurando mi cuenta Twttr).

Así que al terminar marzo, Kevin Roose, columnista de tecnología del New York Times escribió sobre el repunte de los NFT, “La moda más polémica en el mundo de las criptomonedas”. La convirtió en NFT, la puso en subasta y después de más de treinta ofertas, vendió la columna por cerca de 560.000 dólares.

¿Qué son los NFT?

Los cuatro ejemplos fueron vendidos en la forma de NFT o token no fungible (Non-Fungible Token, por sus siglas en inglés).

En términos simples, el token es una unidad de valor, que corresponde a una moneda de intercambio (en estos casos se trata de una criptomoneda, como bitcóin, ethereum o tezos). Y no fungible significa que esa pieza es única e incorruptible.

Que no puede ser reemplazada, independientemente de que se haya visto y compartido antes o de que se vaya a seguir viendo y compartiendo infinitamente a posteriori.

De esa manera, cuando un autor o creador “tokeniza” una pieza digital y la pone a la venta como NFT, esta se convierte en la pieza original.

¿Por qué?

Porque el el NFT es el certificado de autenticidad, contenido en un archivo indisoluble a la obra y almacenado en una cadena de bloques o blockchain, una gigantesca base de datos global, de acceso público, en la que se registran todos los datos de la obra.

Entre ellos, la firma digital del artista, la fecha y el lugar de creación, y todos los movimientos y transacciones relativos a ese NFT. Incluido un certificado digital de propiedad del comprador, una vez ha sido pagada en la criptomoneda respectiva.

Ilustración por Jorge Ávila / Instagram @jorgetukan

¿Equivalentes al Guernica de Picasso?

El Nyan Cat tokenizado, por ejemplo, sería el equivalente de una pintura original como Guernica, de Picasso. Y los cientos de reproducciones y copias que se han hecho de ella (tarjetas postales, catálogos, camisetas, libros, etc.) se equipararían a las veces que ha sido compartido virtualmente.

Sin embargo, al tratarse de una pieza digital, el comprador no recibe ningún soporte físico ni material. Aunque excepcionalmente es posible que reciba un archivo descargable de alta o baja resolución con la imagen que acaba de adquirir.

Esto significa que el NFT de esa pieza queda guardado en la billetera digital del nuevo dueño, la misma desde la que han salido las criptomonedas con las que pagó el NFT.

¿Por qué pagar tanto por algo tan etéreo?

Precisamente, a causa de esa desmaterialización se ha planteado la pregunta acerca de cómo se puede comprender el deseo del ser humano por sentirse poseedor de una obra de la que no existe ningún soporte físico concreto y por la que se puede llegar a pagar mucho dinero.