Cuando a varios niños que viven en zonas rurales de Colombia les preguntaron qué era lo que más les sorprendía de Educall —una plataforma educativa—, decían que se escuchaba clarito. Tal vez sin contexto muchos no entiendan a qué se refieren, pero en un país como el nuestro, donde factores como las brechas geográficas hacen que el acceso a la tecnología sea tan complicado y desigual, lo normal es no tener conexión a internet.

“Hay dos millones de niños en zonas rurales y solo dos mil de ellos cuentan con acceso a internet”, dice Daniel Garavito, creador de esta iniciativa que transforma un celular básico en un dispositivo con reproducción de audio, asistente de voz e inteligencia artificial, para llevar educación a todos los rincones del mundo con una simple llamada telefónica.

Esta idea le surgió a Daniel a inicios de la pandemia. Sentía que la situación era caótica, pero que para él no estaba tan mal. “Yo tenía agua a unos escasos pasos de mi cama, comida e internet. Y empiezas a creer que tu situación es la misma que la de todo el mundo”.

Tecnología que le apuesta a un mejor país

Según el informe más reciente del Ministerio de Tecnología, publicado en julio del 2021, Bogotá es el territorio con más accesos fijos a internet. Por cada 100 habitantes, 27,15 tienen acceso. Sin embargo, el promedio es de 15. Eso que en ocho departamentos no alcanzan a llegar ni a seis accesos: Vaupés (0,09), Vichada (1,32), Amazonas (2,08), Guainía (3,01), Guaviare (3,28), Chocó (4,84), Arauca (5,18) y La Guajira (5,59).

En plena pandemia la única alternativa que muchos estudiantes tenían era conectarse a internet para acceder a clases, pero en muchos territorios fue casi que imposible. Por eso, Daniel quiso averiguar cómo podía poner la tecnología al servicio de quienes más la necesitaban. De esta manera llegó a Educall, proyecto que consiguió un espacio para representar a Colombia en la Copa Mundial de Emprendimiento en Arabia Saudita y que, además, ocupó el primer puesto en el Falling Walls Lab Colombia 2021, por lo que representará a Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador en la final mundial en Berlín.

A una llamada para educar

Con Educall, los niños pueden preguntar desde la fórmula del círculo hasta cuándo es el próximo partido de la Selección, gracias a la funcionalidad de Google Assistant sin necesidad de conectarse a internet. Pero también pueden acceder a Wikipedia, a audiolibros, al traductor y a clases pregrabadas por terceros. “La idea es que los docentes compartan contenido de diferentes materias. Nosotros lo escuchamos, aprobamos y lo subimos con un ID para que puedan acceder”.

Vea tambien: 10 plataformas para trabajar online y ganar dinero desde casa

Esto es con el fin de crear aulas virtuales y conferencias, pues de esta manera un docente puede continuar con su plan de estudios de biología, por ejemplo, y a través de la plataforma, compartir el contenido que sus estudiantes requieren. Incluso, se pueden hacer exámenes de selección múltiple por medio del celular.

Pero no necesita estar inscrito en ninguna clase para acceder a esta herramienta. Lo primero que escuchará al marcar el 01 800 519 07 07 será la voz de Sonia, la guía de aprendizajes, quien le ayudará con sus consultas.

Llenar el mundo de llamadas

Por el momento, Educall trabaja en cinco proyectos. La lectura te llama es para mejorar las habilidades lectoras de los estudiantes; English calls you, para incrementar los niveles de este idioma por medio de audios y cartillas; Science calls you, para brindar herramientas científicas que permitan que los niños sueñen en grande y transformen su realidad; La voz que me cambió la vida, es para que quienes estén interesados graben esa historia que los inspiró, para que así otros niños puedan motivarse a luchar por lo que quieren; y uno de los más nuevos y ambiciosos: Escuela de saberes ancestrales, que consiste en rescatar la cosmovisión y las tradiciones ancestrales wayuu.

“Con el apoyo de JCI Wayma, Clubes de Ciencia Colombia y de ScienteLab, lanzamos un proyecto para que los niños de La Guajira además de preservar sus saberes, aprendan a hacer huertas para autoconsumo y a potabilizar y desalinizar el agua”, comenta Daniel.

Para el también economista, esta iniciativa es muy poderosa porque estandariza el contenido educativo y genera un acompañamiento personalizado para que los niños resuelvan sus dificultades. “Nuestro objetivo es aportar a la generación de una Colombia más justa y educada, pero también le apuntamos a llegar a otros continentes y llenar el mundo de llamadas para educar”.

Contar las historias del país

Con Educall, además, quieren mostrar las hermosas y poderosas historias que guarda nuestro país, como Radio Sutatenza, una emisora que nació en 1947 en el departamento de Boyacá con el objetivo de enseñar a los campesinos desde cómo llevar cuentas y qué era la fotosíntesis, hasta temas relacionados con la cosecha, el cultivo y la finca. “Queremos coger el testigo de lo que hizo monseñor Salcedo, que formó a ocho millones de campesinos a punta de radio, y a partir de ahí, seguir creciendo”.

Aún hay varios ‘cajones’ vacíos, por lo tanto, la invitación es a que más docentes se unan a esta iniciativa y le hagan llegar sus saberes a alguien que tal vez nunca los va a conocer, pero a quien le pueden cambiar la vida.

“La única diferencia que yo tengo con un niño que vive en zonas rurales, es que yo tuve acceso a los privilegios que nos da la capital. Con Educall queremos ser esa oportunidad para los niños. Nadie ama lo que no conoce, por eso deseamos que ellos puedan marcar la diferencia gracias al compartir de saberes”.

También le puede interesar: La historia jamás contada de Freddy Vega, CEO de Platzi

María Camila Botero . Soy periodista. Me gusta observar el mundo y luego escribir sobre la vida. Me apasionan los temas con enfoque social, el cine y los libros. Twitter: @CamiBotero8 camila.botero@revistadiners.com.co . Soy periodista. Me gusta observar el mundo y luego escribir sobre la vida. Me apasionan los temas con enfoque social, el cine y los libros. Twitter:Correo electrónico:

Relacionado