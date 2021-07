El mejor celular del mundo y los 7 más llamativos de 2021

LLos amantes de la tecnología han elegido el mejor celular del mundo. Desde China a Estados Unidos, los medios especializados anunciaron que el iPhone 12 Pro Max es el dispositivo más completo del mercado de celulares de 2021.

Apple presentó este dispositivo con el procesador más rápido y robusto del mercado (A14); una cámara que no le tiene que envidiar nada a las profesionales y su función magnética MagSafe, que convierte al celular en una billetera o un porta tarjetas.

A esto se le suma una batería 3.687 mAh, su pantalla OLED de 6.7 pulgadas y su antena 5G, que le asegurarán mínimo 5 años de desempeño absoluto, además de un diseño que puede renovar con sus estuches magnéticos, por lo que prácticamente tiene un celular que no tiene competencia en el mercado. Así de claro.

Los 7 celulares más llamativos de 2021

Aunque en este momento no hay celular tan completo en el mercado como el iPhone 12 Pro Max, sí hay unos que se le acercan. Por ejemplo, Samsung tiene su Galaxy S21 Ultra; Motorola el Edge Plus y One con el Plus 9 Pro, entre otros celulares que le mostraremos a continuación.

Le recomendamos evaluar las características que se ajusten a su estilo de vida. Es decir que si usted necesita una buena cámara y buen almacenamiento, revise los pixeles y la memoria; o si lo que está buscando mayor rendimiento para abrir hojas de excel o videojuegos enfóquese en los núcleos y los procesadores.

Galaxy S21 Ultra

Pantalla: 6,8 pulgadas

RAM: 16 GB

Batería: 5.000 mAh

Almacenamiento: 512 GB

Cámaras: 108 megapíxeles y 40 de cámara frontal.

Si le quiere poner un apodo a esta joya de Samsung, puede llamarlo el mejor celular que se ha creado en Corea del Sur hasta la fecha. El S21 Ultra es el celular más potente de Android y no solo en procesadores sino en cámaras que ofrece una variedad de lentes en gran angular y dos teleobjetivos acompañados del Láser AF ToF, que capta el movimiento y la distancia exacta de los objetos que se desean fotografiar, ayudando a los lentes a obturar y capturar esa imagen en el momento exacto y con la luz perfecta.

Lo único que no permite al Samsung S21 Ultra llegar al nivel de iPhone 12 Pro Max es su software. The Guardian y otros críticos especializados castigaron los anuncios desordenados del sistema, como la posición de la aplicación del clima y la aparición permanente de aplicaciones que vienen de fábrica.

Motorola Edge Plus

Pantalla: 6,7 pulgadas

RAM: 6 GB

Batería: 4.500 mAh

Almacenamiento: 128 GB (expandible con tarjetas SD)

Cámaras: 64 megapíxeles y 25 de cámara frontal

La marca comprada por Lenovo atrapó a una clientela que prefiere los celulares de gama media. Sin embargo, para 2021 amplió su estrategia y lanzó al mercado un smartphone premium bajo el nombre Edge Plus. Además de ser uno de los favoritos entre usuarios Android, el celular cuenta con antena 5G, un chip Qualcomm Snapdragon 865, de los más veloces del mercado; una pantalla OLED de alta resolución que permite que la visualización de videojuegos sea más fluida y un diseño en acrílico y antirayones.

Entre sus desventajas encontramos que su cámara en modo nocturno no responde bien a la luz de los focos, por lo que es un problema no de cantidad de píxeles sino del procesador del celular y que no resiste el agua, algo que es casi obligatorio en los celulares premium.

OnePlus 9 Pro

Pantalla: 6,7 pulgadas

RAM: 12 GB

Batería: 4.500 mAh

Almacenamiento: 256 GB

Cámaras: 106 megapíxeles y 16 de cámara frontal, con sensor Sony IMX471 16.

Aunque no es una marca que se encuentre en el mercado colombiano, sí se puede comprar a través de internet. El OnePlus 9 Pro entró a esta lista por su sorprendente potencia que responde a toda clase de trabajos, desde tomar fotos de alta resolución, hasta soportar largas horas de uso en aplicaciones de diseño y videojuegos de alta resolución.

Podemos decir con tranquilidad que es el mejor dispositivo de OnePlus hasta el momento, gracias a su alianza con Hasselblad, los fabricantes de cámaras profesionales de Suecia, que con tecnología de punta ofrece mejorar sus destrezas fotográficas hasta convertirlo en un profesional de la imagen. Lo único cuestionable de estos celulares es que no tiene memoria expandible y que su batería pudo haber sido más grande. Sin embargo, sigue siendo de los mejores en el mercado.

Google Pixel A4

Pantalla: 5,81 pulgadas

RAM: 8 GB

Batería: 3.140 mAh

Almacenamiento: 128 GB

Cámaras: 12 megapixeles y 8 de cámara frontal.

Usted está a un clic de distancia de tener en sus manos el mejor celular económico de 2021. Google mejoró su capacidad de desarrollar hardware con software para ofrecer un celular que le compita de igual a igual a los premium. Esto se debe a sus sensores patentados para identificar los diferentes trabajos que puede realizar a lo largo del día, así como la hora y la luz que tiene para tomar una foto.

Google sabe que no todos son fotógrafos profesionales por lo que su sensor se encarga de hacer maravillas equiparables con las de un iPhone SE, como lo reveló el portal The Verge. El Google Pixel A4, después de pasar aduanas y todos los papeles de importación quedaría en 3.299.000 pesos.

Huawei P50 Series

Pantalla: 6,7 pulgadas

RAM: 12 GB

Batería: 4.500 mAh

Almacenamiento: 256 GB

Cámaras: 116 megapíxeles y 30 con doble cámara frontal.

Los fanáticos de Huawei celebran la llegada de uno de los celulares más esperados del mercado. Este 29 de julio se lanzará oficialmente el celular ultra premium de la marca asiática para volver a lo alto de la industria, luego del bloqueo comercial en Estados Unidos y la llegada de otras marcas a Colombia.

Este celular contará con una cubierta en vidrio templado y acero inoxidable, la antena 5G, el sistema operativo HarmonyOS 2.0 -prácticamente una reinvención de Android- y un solo conector USB tipo C, que sirve para carga y audífonos. ¿Le podrá competir al mejor celular del mundo?

Xiaomi Mi 11X Pro

Pantalla: 6,67 pulgadas

RAM: 8 GB

Batería: 4520 mAh

Almacenamiento: 128 GB

Cámaras: 121 megapíxeles y 20 de cámara frontal

Esta marca se ha convertido en una de las favoritas del público. De hecho, a nivel mundial destronó a Apple como el segundo fabricante de smartphones en cuota de mercado –Samsung es el primero–. Precisamente, el secreto de Xiaomi ha estado en mantener un equilibrio entre tecnología y precios al alcance de la clase media mundial.

Sin embargo, ahora que es una empresa líder, quiere llevar a su fanaticada a un celular premium que responda muy bien a las duras exigencias de los videojuegos, las herramientas de diseño y creación de contenido. La única desventaja es que la marca asiática descuidó su diseño y se sigue repitiendo su concepto de tornasol y resina brillante que ya no es tan atractiva para el público actual.

Asus ROG 3

Pantalla: 6.59 pulgadas

RAM: 8GB

Batería: 6.000 mAh

Almacenamiento: 128 GB

Cámaras: 82 megapíxeles y 24 de cámara frontal

Si estaba buscando un celular exclusivo para gamers, no dude en elegir el Asus ROG 3. Aunque solo está disponible a través de internet en Colombia, la verdad es que es una máquina pesada para llamarse celular.

Esto se debe a su batería de 6.000 mAh, una de las más grandes del mercado, su pantalla AMOLED Full + HD y su novedad magnética de los Air Trigger, que funcionan como joysticks -botones físicos- ideales para los juegos de shooting o fútbol.

