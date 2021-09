Tener un trabajo estable en Colombia es una odisea. Después de la crisis que desató el COVID-19, y que amenaza la existencia de varios cientos de puestos de trabajo, llegó la hora de sacudirse y empezar a actuar para ganar dinero desde casa buscando opciones laborales que respondan a las condiciones de trabajo actuales.

Ganar dinero desde casa

Así como lo dijo Albert Einstein en una de sus entrevistas y que quedó guardado en el libro Notas Autobiográficas (2016): “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”. De ahí que en Diners buscamos y probamos aquellas opciones en internet en las que se puede encontrar un espacio para trabajar o para hacer lo que realmente le gusta y que le paguen por ello.

Encontrará opciones variopintas que van desde ser asistente virtual por horas, transcribir textos, enseñar a otros sobre sus habilidades, ofrecer sus servicios intelectuales a grandes empresas, hasta responder encuestas, ver comerciales y testear juegos y programas en su computador.

A continuación vea todas las opciones que encontramos:

Antes de comenzar…

Le recomendamos que si está interesado seriamente en incursionar en estos trabajos digitales, abra su cuenta en PayPal para que sus clientes o empresas le puedan pagar a través de esta plataforma, que luego podrá transferir a su cuenta bancaria o para compras por internet y así ganar dinero desde casa.

1. Verbling

Si sabe cuál es la diferencia entre una esdrújula, grave y aguda esta es la página para usted. Con tan solo tres horas al día, enseñe español a cientos de estudiantes de todo el mundo. Además de ganar de 10 a 50 dólares por hora, conocerá personas de todo el mundo.

Para usar Verbling, lo mejor es que tenga conocimiento del inglés o francés para que su enseñanza sea más directa y efectiva.

2. Soy Freelancer

A diferencia de páginas como www.elempleo.com donde publica su hoja de vida y tiene que esperar a que alguien se interese en ella, en www.soyfreelancer.com encontrará los trabajos que podrían llegar a demandar un perfil como el suyo.

Entre las opciones para ganar dinero desde casa están atender llamadas durante un día de una importante oficina, hasta diseñar el logotipo de una empresa. Por lo general, las ofertas más solicitadas son en diseño, programación y gestión de redes sociales.

Esta plataforma está habilitada en toda Latinoamérica, por lo que no se le haga raro aceptar un trabajo para una compañía mexicana o guatemalteca.

Por otro lado, a diferencia de otras páginas de trabajo, el registro y membresía son gratuitos. La diferencia con su membresía pagada es que podrá aceptar varios trabajos temporales a la vez.

El pago varía según el trabajo pero encontrará opciones en donde gane de 7 a 25 dólares la hora, que le llegarán a través de PayPal o Payoneer.

3. Kwai

La aplicación de video, que le compite a TikTok con videos virales, ofrece dinero por pasar más de una hora en esta herramienta. Sin embargo, lo que pocos saben es que todos los días debe referir a alguien nuevo para que sea efectivo el pago si tiene tres días sucesivos de amigos que invitan amigos, le darán hasta 3 dólares por persona.

Se parece bastante a una pirámide, pero en el mundo digital es completamente legal. Eso sí, requiere ser una persona bastante extrovertida para generar contenido y hacer que sus amigos y seguidores descarguen la aplicación.

Vea también: 6 cursos online gratis para aprender durante la cuarentena

4. Workana

Vea tambien: La nueva nevera Samsung Family Hub FlexZone es el corazón de la casa

Nuestro segundo recomendado para ganar dinero desde casa es bastante similar a www.soyfreelancer.com. Workana postula trabajos que no son diseñados especialmente para un profesional, sino más para las personas que cuenten con el tiempo suficiente para trabajar en línea.

Aquí encontrará opciones de soporte administrativo, call center, traducción, transcripción de textos e incluso organización de tesis y pruebas para testear aplicaciones y páginas web.

Esta herramienta, diseñada en España, está pensada para todas las personas que hablen castellano. Tenga en cuenta que aunque su registro es gratuito, por cada contrato que tenga, la página se quedará con 15% de su pago, que depositarán en su PayPal.

5. ClickASnap

Para los amantes de la fotografía amateur existe una red social donde puede cobrar 0.57 dólares por cada view que tenga su contenido. ClickASnap tiene más de 1 millón de visitas diarias que le ofrece tener el control total de derechos de autor de sus fotografías, mientras que automáticamente le empiezan a generar ingresos. El registro en la plataformas es gratis y solo necesita tener 10 fotos para empezar.

Un consejo: registre fotos de acciones como personas frente a un computador o de lugares comunes como una panadería típica de Latinoamérica o una carnicería. Estos lugares son especiales pues las peronsas de todo el mundo están buscando la autenticidad de lugares que no conocen, como por ejemplo: Colombia.

6. Fiverr

“Trae la habilidad. Haremos que ganar sea fácil”, esta es la promesa de Fiver, una plataforma de habla inglesa, pero que también tiene solicitudes de trabajo en castellano, que busca todo tipo de talentos. Desde una persona que haga voces en off, interprete a un personaje en una radionovela, un asistente virtual que organice archivo de un computador, hasta ayudarle a un emprendedor a hacer una lluvia de ideas para su próximo producto.

Hay más de 200 categorías en las que usted puede probar suerte. Lo interesante es que usted pone precio a sus habilidades. La aplicación se encarga de comunicarlo con un cliente potencial que necesite sus servicios y usted discute directamente con él.

Hay que resaltar que Fiver se queda con el 20 % de comisiones por sus servicios y a su vez ellos se encargan de que una vez haya terminado su trabajo, su pago esté directamente en su cuenta bancaria.

7. Sistema TDC

Como en el mundo del internet se vale todo, el Sistema TDC es una plataforma en la que usted debe vender cursos online a través de un sistema piramidal en el que en otras palabras: si no vende, no gana. Si alguna vez estuvo metido en estos negocios que fueron tan populares en Colombia, pero no encontraba el momento de trabajar en ello, ahora es la oportunidad.

Si sabe vender y motiva a otros a hacerlo puede ganar hasta 100 dólares diarios, pero cuidado, se trata del mismo modelo que utilizan los negocios de venta piramidal. Es decir, debe invertir más de 5 horas diarias para mantener sus ganancias y sin que tenga un empleador que pague su pensión o salud. A final de cuentas se cumple la frase: «sea su propio jefe».

8. Amazon Mechanical Turk

Ponga a prueba sus habilidades de inglés con este sitio oficial de Amazon que ofrece la posibilidad de transcribir textos escritos en papel que las máquinas no pueden hacer.

Aquí encontrará transcripciones largas o cortas, según el tiempo que disponga para realizar la tarea. Aunque vale la pena aclarar que entre más largas sean las transcripciones, más dinero ganará.

Aquí encontrará dos modalidades de transcripción, una que le indica el nivel de dificultad y el tiempo estimado de trabajo.

Amazon le pagará a la persona después de enviar la transcripción, que es revisada por un patrocinador, quien verifica que sea un producto de calidad. Luego, le pagarán en su cuenta de PayPal. Aquí podrá generar ingresos de entre 5 a 20 dólares por hora.

9. Atexto

Esta empresa española le ofrece crear, recolectar, anotar y transcribir todo tipo de textos para mejorar las conversaciones que generan los bots de call centers. En este proyecto de transcripción no necesita experiencia ni aprobar ningún examen de admisión.

Al igual que en Amazon Mechanical Turk, se le pagará según la complejidad de los textos y la dificultad de transcripción, a través de PayPal. Lo interesante es que antes de iniciar la experiencia, la página cuenta con un demo en el que le enseñan los métodos más fáciles para transcribir y manejar su tiempo.

10. Publisuites

Con más de 100 mil usuarios, 8.000 blogs y 624 periódicos, Publisuites ofrece trabajo a quienes quieren escribir sobre un tema en particular. La plataforma postea su artículo y los editores de estos medios y blogs lo compran en euros.

El pago se hace por palabra y usted puede definir su precio desde 0,01 hasta 0,10 euros. Lo importante es saber que si quiere dinero rápido lo mejor es poner el menor precio por palabra, si quiere recibir grandes ganancias y esperar por ello, ponga un precio alto. Usted decide.

Tres páginas que pagan por ver anuncios

Decidimos reunir tres páginas en las que podrá ver anuncios, responder encuestas y testear aplicaciones que son reconocidas por su fiabilidad en internet.

La primera es Neobux, que se perfila como una de las mejores opciones dentro de su variedades, se puede personalizar para lo que usted quiere hacer, desde ver anuncios, reconocer figuras en imágenes para mejorar la machine learning de Google, responder encuestas, descargar y jugar en el celular. El pago se hace por acumulados que estén por encima de 2 dólares, aunque por cada cobro la plataforma le descontará 10 %.

En el segundo lugar está Gift Hunter Club, que puede descargar como aplicación a su celular, y que le ofrece llenar encuestas, ver videos, escuchar anuncios publicitarios y descargar aplicaciones.

Cualquier persona mayor de 14 años puede registrarse y los pagos se hacer a través de PayPal o si lo desea en bonos de regalo de Xbox, PlayStation, Amazon y iTunes.



En tercer, y último lugar, está ConSuPermiso, una plataforma en la que debe acumular puntos leyendo correos electrónicos (0,6), registrándose en páginas (0,1), descargando aplicaciones (0,2) y contestando cuestionarios (1). Una vez acumule 10 puntos (que equivale a 10 euros), los podrá solicitar a través de un pago de PayPal.

También le puede interesar: Cinco aplicaciones para ganar dinero desde su celular

Relacionado