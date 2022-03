Del 28 de febrero al 3 de marzo las marcas más importantes del mundo, como Apple, Samsung, Xiaomi, vivo, Oppo, Huawei, entre otras, se reúnen para mostrar sus avances tecnológicos; alardear a la competencia sus cifras en el mercado y conquistar a un público ávido de nuevas experiencias móviles como solo las puede ofrecer el Mobile World Congress 2022, celebrado en Barcelona (España).

En esta ocasión, las pantallas plegables, los equipos amigables con el medio ambiente, los procesadores potentes; la seguridad y las nuevas funciones de video marcan la partida para elegir celulares en un futuro cercano y lejano.

«Estamos cerca de ver un gran salto en la tecnología móvil con el desarrollo de una banda ancha que nos permita consumir menos datos y a su vez permitir que los teléfonos duren mucho más para evitar el desarrollo de nuevos chips, procesadores y baterías que afectan seriamente el medio ambiente. En Nokia volveremos con productos que se resisten al paso del tiempo, como lo hicimos en el pasado», cuenta Federico Guillén, líder de comercialización de Nokia en Europa y África.

A continuación vea los celulares del futuro, según la Mobile World Congress 2022:

1. Oppo, la carga más rápida del Oeste

La «oppomanía» promete crecer en Colombia, con el anuncio de su carga rápida de 150 y 240W para cargar las baterías de 4.500 mAh en 10 minutos, ni más ni menos. En otras palabras, esto le ayudará a alargar hasta 1.600 días de carga y por supuesto no tendrá que estar atado a un enchufe mientras espera una llamada o mensaje importante en un aeropuerto o concierto.

Esta tecnología vendrá en los últimos celulares que Oppo lance en 2022. Además contará con la tecnología Battery Health Engine que promete -ahora sí- administra la energía de forma eficiente según los patrones de uso que tengan los usuarios.

Y para ser más especializados en la parte técnica, los equipos de Oppo contarán con tres bombas de carga que administrar la energía de entrada y salida -para disipar la creencia de que puede explotar- así como cinco medidas de seguridad; un control inteligente de alto voltaje; otro de corriente y otro de temperatura para reducir a cero cualquier riesgo eléctrico en el dispositivo.

2. Nokia, de los más amigables con el medio ambiente

La compañía europea de celulares -casi indestructibles- quiere volver al mercado con el pie derecho. Para ello, no quieren imitar a nadie, ni correr detrás del celular más novedoso del mercado. Más bien, le quieren apostar a su referencia mundial «ser los más resistentes y duraderos del mundo».

De ahí que Nokia haya presentado el C2, C21 y C21 Plus, tres modelos de celulares pensados para todos los bolsillos, que prometen una larga duración de batería -con 4000 y 5050 mAh, según el modelo-, pantallas que sobrepasan las 6 pulgadas y una cámara trasera de doble sensor para cambiar el ángulo y la cantidad de luz que entra al lente.

En otras palabras, celulares básicos para personas básicas que desean atender llamadas, enviar unos cuantos mensajes y tomar fotos de las vacaciones en Cartagena.

3. Huawei no se rinde y pone el «Honor»

A pesar de la fuerte caída en las ventas por los vetos internacionales que sufrió la marca por parte de Estados Unidos. Huawei se presentó con la frente en alto en el Mobile World Congress 2022 y su marca alterna: Honor Magic 4.

Este avance representa la novedad en cámaras de fotografía y video en móviles, en la que combina potencia, nitidez y colores vivos. Además el modelo cuenta con una pantalla de casi 7 pulgadas, 50 megapíxeles en su lente principal y el último procesador Qualcomm Snapdragon con 5G. Sin embargo, algunos de sus detractores dijeron que su batería de 4.600 mAh no soportaría la cantidad de energía que puede consumir las nuevas opciones de cámara.

Sin embargo, la compañía asiática no se podía quedar atrás y también le agregó su carga rápida de 100W, que no es tan rápida como la de Oppo, pero que igual es una joya entre los celulares presentados en el Mobile World Congress 2022.

4. TCL y su plegable que pone a temblar a la competencia

Aunque TCL se encuentra en el mercado europeo, no hay nada que un par de llamadas y clics no puedan arreglar para hacerse de un dispositivo de estos en Colombia. En esta ocasión, el gigante presentó su celular plegable 30 Fold and Roll, un móvil estilo libro que promete ser mucho más barato que el presentado por Samsung en los últimos dos años en Latinoamérica.

Es decir, que puede rondar en los $2.000.000 de pesos (mientras que su competencia está en los $8.000.000). Y por este precio, sí puede ser una de las grandes novedades del Mobile World Congress 2022.

Esto quiere decir que puede tener un celular de lujo de casi 7 pulgadas, que se puede convertir en una tableta de 9 pulgadas, ideal para trabajar, vivir una experiencia gamer e incluso ver películas sin poner a prueba sus ojos.

5. Realme GT2, el gama alta más barato del mundo

La marca china desea romper el mercado con un celular de lujo a precio de huevo (como dicen por ahí). El Realme GT2 viene con una pantalla OLED de 8.2 pulgadas de 1440 pixeles de resolución; una tasa de refresco de 120 Hz (la más alta posible en 2022) y un procesador Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB de RAM y 164 GB de memoria interna, expandible a 1T.

Y eso no es todo cuenta con dos lentes de 50 megapíxeles que juegan entre sí para ofrecerle fotos de altísima resolución. Entre tanto, su batería de 5.000 mAh responde a la perfección con todos los requerimientos del celular. Una verdadera joya que llegará al mercado en aproximadamente: $3.299.000 pesos.

¿Qué celular agregaría a la lista del futuro realizada en el Mobile World Congress 2022? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista

