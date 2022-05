Stephen Hawking, el fin del universo y otras lecciones para la humanidad

Una sala saturada de científicos, físicos, filósofos y matemáticos aún debaten sobre las ideas de un hombre que despertó todo tipo de enigmas sobre la existencia del universo y la humanidad. Recientemente en el Festival Internacional Starmus 2022, una de las teorías de Stephen Hawking volvió a salir a la luz: el fin del universo.

En ella el científico reveló que la humanidad tendría que mudarse no a otro planeta, sino a otra galaxia porque la nuestra colapsaría y se apagaría como una estrella sin energía. En su momento, nadie le prestó atención, pero en la convención de Starmus han encontrado la posibilidad de estudiar otros sistemas planetarios, como lo sugirió en su momento el gran Hawking.

Bajo el nombre Una salida suave de la inflación eterna , el teórico físico -quien falleció el 14 de marzo de 2018- detalla cómo los científicos pueden detectar otros universos usando una nave espacial y cómo nuestro planeta eventualmente se extinguirá.

«La idea intrigante en el artículo de Hawking es que [el multiverso] dejó su huella en la radiación de fondo que impregna nuestro universo y podríamos medirla con un detector en una nave espacial», concluyó Carlos Frenk, profesor de cosmología en la Universidad de Durham, en Starmus 2022.

¿Quién es Stephen Hawking?

Stephen Hawking, quien nació el 8 de enero de 1942, creció como cualquier persona, eso sí, con un deseo insaciable de descifrar los enigmas más grandes del universo. Para ello, estudió ciencias naturales; física; termodinámica; relatividad y mecánica cuántica en la universidad de Oxford, Inglaterra.

Al no sentir una satisfacción completa, hizo un doctorado en física a los 21 años en la universidad de Cambridge (1966). Este mismo año le informaron a Hawking que tenía esclerosis lateral amiotrófica y que moriría al cabo de dos o tres años. Por supuesto el miedo invadió su mente, pero al cabo de cinco minutos lo pensó mejor y esperó a que ese día llegará.

Falleció en 2018

El 14 de marzo de 2018 falleció el físico teórico, luego de que le hayan dicho que no pasaría de los 6 meses de su prematura muerte.

En cada uno de sus cumpleaños Hawking aprovechó para hablar sobre agujeros negros; la creación del universo y creer en el amor pese a las barreras de su enfermedad -de lo que hay una película llamada Hawking de 2013-.

Los libros de Hawking

La vida de Stephen Hawking tuvo varios reconocimientos a lo largo de sus años. Por un lado está el libro Hacia lo infinito: mi vida con Stephen Hawking, escrito por su primera esposa Jane Hawking (1965-1995), que a su vez inspiró la película, La teoría del todo, que le valió a Eddie Redmayne un Óscar a Mejor actor y cuatro nominaciones a Mejor película; Actriz (Felicity Jones); Guion adaptado y Banda sonora.

Sin contar con los documentales y grabaciones donde se exaltan sus frases célebres y sus conocimientos sobre el universo. Por esto y mucho más, Diners recuerda sus frases más importantes:

1. «Trump podría transformar a la Tierra en un planeta como Venus, con 250ºC»

El físico británico aseguró esto a la BBC luego de su charla en la Universidad de Cambridge en 2018 para mostrar su inconformidad a sobre la decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París.

Hawking aseguró que: “al negar la evidencia del cambio climático, causará un daño ambiental evitable a nuestro hermoso planeta, poniendo en peligro a la naturaleza, para nosotros y nuestros hijos”.

2. “Una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto. La perfección simplemente no existe. Sin la imperfección, ni tú y ni yo existiríamos”

Hawking ha pasado toda su vida creando importantes teorías sobre el universo y para fortuna de toda la humanidad, estas se encuentran explicadas de forma sencilla y aplicable en su libro ‘El universo una cáscara de nuez’, publicado en 2001.

3. «La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio»

Esta frase ha marcado completamente la vida de Stephen Hawking, pues la dijo en su discurso de graduación de la universidad de Oxford. El mismo año en el que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica.

4. “No hay ningún dios”

En una entrevista para el diario español El Mundo, calificaron su longevidad como un milagro de Dios, a lo que el científico británico aclaró que rechaza todas las creencias religiosas:

Vea también: Así es la nueva cuenta de Davivienda para pensionados

“En el pasado era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente la religión cree en los milagros, pero éstos no son compatibles con la ciencia, por eso estoy seguro que no hay ningún dios”.

5. “La raza humana tendrá que salir de la Tierra si quiere sobrevivir”

En entrevista para el diario El País de España, le preguntaron al británico sobre el futuro de la humanidad, a lo que respondió:

“Creo que la supervivencia de la raza humana dependerá de su capacidad para encontrar nuevos hogares en el universo.

El riesgo de que un desastres destruya la tierra es cada vez mayor. Por eso me gusta despertar el interés del público por los vuelos espaciales. He aprendido a no mirar demasiado al futuro, es mejor concentrarse en el presente. Aún hay muchas cosas que quiero hacer”.

También le puede interesar: Metaverso: el comienzo de un nuevo universo digital

Relacionado