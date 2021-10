Siete aplicaciones para cantar como un profesional

Qué sería de la música sin los sintetizadores? artistas de la talla de The Rolling Stones, The Beatles, A- ha y New Order han utilizado sintetizadores “Moog”. Llamados así por su creador Robert Moog, quien fue un aficionado de los nuevos instrumentos desde que tenía 15 años en 1949. Ahora, ¿se imagina que Moog hubiese creado sus propias aplicaciones para cantar?

Tal vez hubiera llevado a la música a años luz de lo que está en este momento. Sin embargo, gracias a su curiosidad hoy tenemos clásicos de la música, como por ejemplo, Here Comes The Sun de The Beatles (1969); la combinación de sonidos de Just Can’t Get Enough de Depeche Mode de los años 80 y la creación de muchas bandas que pertenecen al new wave como New Order, Duran Duran, Wham!, The Human League, entre otras bandas que marcaron la música a nivel mundial.

Aplicaciones para cantar como un profesional

Para corroborar la importancia de los sintetizadores en la música, Robert Moog recibió en 2001 el Polar Music de la Real Academia de la Música de Suecia, premio considerado como el ‘Nobel de la música’ y el Grammy en 2002 a Mejor Técnico por sus innovaciones que le permitieron al hombre crear más siete millones de sonidos diferentes.

Hoy los sintetizadores han evolucionado para no solo crear sonidos, sino que también han funcionado para mejorar la tonada de algunos artistas como Britney Spears, acusada de abusar de este aparato para mejorar su voz, al igual que a Katy Perry, Rihanna y Justin Bieber, quienes utilizan este programa para doblar sus voces en conciertos.

Sin embargo, la evolución de la tecnología nos permite usar estos programas para ecualizar y sintetizar nuestra voz al punto de parecer toda una estrella de pop. Si le gusta cantar y quiere impresionar a sus amigos vea las cuatro aplicaciones para cantar y mejorar su voz.

1. Tune Me

Si le gusta componer canciones pero no encuentra el ritmo para poder cantarlas, esta aplicación de Android le ofrece más de 50 ritmos entre rock, baladas y rap, para adaptar sus canciones a su gusto musical.

El programa también ofrece varios efectos para subir el tono de su voz, y crear otras voces alternas para que lo acompañen en su canción.

2. Vocalize Lite

Si aparte de modular la voz quiere mejorar su técnica vocal, esta herramienta le ofrece ejercicios para calentar la garganta, entender cómo funcionan las cuerdas vocales y métodos para que no se quede sin aire en pleno coro.

3. StarMarker

Esta aplicación cuenta con un karaoke de canciones en inglés y español en los que podrá grabar y cambiar el tono de su voz. También puede acelerar o desacelerar, de forma profesional, la grabación para agregar los efectos deseados y puede compartir su trabajo final por redes sociales.

4. Smule

Si no le va muy bien con el tema de componer canciones, Smule le pondrá ritmo a cualquier palabra que usted diga aparte de ecualizar su voz. También tiene la opción de cantar las canciones de moda con los efectos de sonido que usted quiera y podrá grabar video mientras canta. La aplicación está disponible para Apple y Android.

5. Autorap

¿Quiere saber cómo sería su vida si supiera rapear? Descargue Autorap y descubra 100 ritmos de artistas de talla mundial, como por ejemplo, Snoop Dogg, Eminem y Tupac. Convierta sus palabras en verdaderas líricas y por qué no, se anime a participar en las batallas de gallos de RedBull.

6. MiXiT

Desempolve esa voz de artista que tiene y disfrute de uno de los mejores karaokes para Android. Gracias a los efectos musicales de MiXiT podrá personalizar su voz y la canción base para que se acomode a su voz aguda o grave.

Y si quiere ser más profesional, edite los duetos que haga con sus amigos y mézclelos con efectos de audio y el famoso autotune. Practique también su inglés a la hora de cantar éxitos como Don’t stop the music de Rihanna; Sing de Ed Sheeran; Love me like a love song de Selena Gomez; Sing for a moment de Eminem y hasta Losing my religion de R.E.M.

7. Singing Machine Karaoke

De las aplicaciones para cantar, Singing Machine Karaoke cuenta con un envidiable repertorio de 20.000 canciones modernas, tan solo conecte su celular al parlante más cercano y amplíe su experiencia para cantar con sus amigos. Disfrute de una selección gratuita de canciones, con búsqueda de artistas, títulos y letras.

Y si eso no fuera poco, Singing Machine Karaoke tiene un DJ que pone en cola hasta 100 de sus canciones favoritas para que la noche se alargue sin importar lo que venga. También puede activar la opción de ayuda de voz principal para que no pierda la pista.

